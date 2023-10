Grandes entidades financeiras preveem o possível preço do Bitcoin após a aprovação de ETF

Diversas instituições financeiras e especialistas recentemente compartilharam suas previsões sobre o preço futuro do Bitcoin (BTC). Essas previsões surgem após a empolgação em torno do exchange-traded fund (ETF) do Bitcoin, que causou um rápido aumento no preço do BTC na semana passada.

#CMCInsights: #Bitcoin Price Prediction Following Potential #ETF Approval ✨ We know everyone’s excited for a spot #BitcoinETF approval! Here are some #BTC’s price predictions if ETF applications are approved! 👇 pic.twitter.com/29Dj0ZChaB — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) October 25, 2023

Entre os notáveis participantes nesse jogo de previsões estão a SkyBridge Capital, o Standard Chartered e outros.

Previsões da SkyBridge Capital e do Standard Chartered, entre outros

A SkyBridge Capital, fundada por Anthony Scaramucci, está otimista em relação ao preço futuro do Bitcoin. De acordo com a previsão da empresa de gestão de ativos, o preço do Bitcoin pode subir para níveis entre US$ 150.000 e US$ 250.000 após a aprovação pela SEC do ETF de mercado.

O co-fundador está ainda mais otimista, prevendo um preço potencial de US$ 500.000 antes do final de 2024 ou meados de 2025. Ele baseia suas previsões na escassez do Bitcoin, que ele acredita que será um fator determinante.

Em uma abordagem mais conservadora, a Fundstrat e a Morgan Creek Digital estimaram um alvo de preço para o BTC de US$ 150.000. Por outro lado, o Standard Chartered prevê uma faixa de preço de US$ 50.000 a US$ 150.000 para o Bitcoin. Sua postura otimista em relação ao token é surpreendente, pois ele já expressou previsões contraditórias antes.

Além disso, a CryptoQuant, uma empresa de análise de criptomoedas, fica na faixa intermediária de previsões, prevendo uma faixa de preço do Bitcoin entre US$ 50.000 e US$ 73.000. Essa previsão ocorre à medida que a empresa sugere que o preço do Bitcoin pode estar próximo do seu ponto mais baixo.

Enquanto a comunidade cripto aguarda ansiosamente a introdução de um ETF de mercado de Bitcoin, não há um cronograma definido para o seu lançamento. Vários desenvolvimentos positivos, como a influência da BlackRock e vitórias legais da Grayscale Investments, dão credibilidade ao otimismo em torno de um ETF de Bitcoin.

No entanto, a decisão final está nas mãos da SEC. Especialistas do setor, incluindo Mike Novogratz, da Galaxy Digital, sugerem que a SEC pode aprovar o ETF ainda este ano.

Desempenho do Bitcoin e possível trajetória de preço

Enquanto as previsões dessas instituições fortalecem a crença em um mercado otimista a curto prazo, o Bitcoin teve uma leve queda nos últimos dias. De acordo com dados da CoinMarketCap, o token está sendo negociado a US$ 34.186, indicando uma queda de 1,87%.

Essa queda de preço pode ser devido à atividade de negociação do token, que diminuiu no mesmo período, como indicado pelo volume de negociação de mais de US$ 22,5 bilhões. Embora seja muito alto, esse número reflete uma queda de 25,61%.

Enquanto isso, os movimentos do Bitcoin têm sido ligeiramente limitados, como evidenciado no gráfico de preços por hora. Notavelmente, seus movimentos têm sido restringidos por níveis significativos de resistência e suporte em US$ 34.507 e US$ 33.900, respectivamente.

No entanto, dado que seu preço caiu abaixo da média móvel de 50 dias, o Bitcoin pode estar se preparando para cair abaixo de sua posição atual. Se essa previsão se concretizar, o Bitcoin pode registrar uma queda para a marca de preço de US$ 33.500.

É importante ressaltar que, enquanto o Bitcoin está recebendo otimismo de grandes instituições, algumas ações relacionadas a criptomoedas parecem estar lidando com pressão de venda. Um exemplo notável é a ação da Coinbase, que registrou recentemente uma queda de 5%, caindo para US$ 73,41.