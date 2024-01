Grayscale estabelece taxa surpreendente de 1,5% em arquivamento S-3 alterado

A disputa pela liderança no mercado de fundos de câmbio negociados em bolsa (ETF) de Bitcoin está se intensificando com movimentos surpreendentes de possíveis emissoras. Algumas estão tentando superar seus concorrentes usando suas taxas de custódia nas aplicações de ETF.

A Grayscale Investments chamou a atenção após a recente alteração em seu arquivamento S-3 para o ETF de Bitcoin à vista, apresentando uma taxa de custódia quase 5 vezes maior do que a de seus principais concorrentes, como a BlackRock.

Grayscale demonstra um amplo desafio usando sua taxa de custódia de ETF

A notícia sobre a jogada ambiciosa da Grayscale veio através de um post na rede social X (antigo twitter) de 8 de janeiro, compartilhado pelo renomado repórter de mercado Walter Bloomberg.

🔸 GRAYSCALE INVESTMENTS FILES AMENDED S-3 FOR SPOT BITCOIN EXCHANGE TRADED FUND 🔸 GRAYSCALE SETS FEE FOR PROPOSED SPOT BITCOIN ETF AT 1.5% — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 8, 2024

De acordo com o relatório, a Grayscale, uma das potenciais emissoras de ETF de Bitcoin à vista, alterou seu arquivamento S-3, fixando uma taxa de custódia de 1,5% para o produto. Essa notícia enviou uma onda de choque por toda a comunidade cripto, já que a taxa é exorbitantemente mais alta do que as da BlackRock, ARK Invest e outros concorrentes em busca da aprovação do ETF.

Anteriormente, várias especulações estavam circulando sobre o possível resultado da aprovação do ETF de Bitcoin à vista. Alguns especialistas previam que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aprovaria todas as aplicações de ETF de uma vez para os emissores.

Essa ação eliminaria a alavanca do primeiro a entrar, proporcionando um terreno nivelado para todos os emissores operarem.

Além disso, alguns analistas acreditam que os emissores de ETF de Bitcoin à vista teriam que usar suas taxas de custódia como isca para atrair clientes. Eles preveem que taxas mais baixas podem fazer o trabalho de maneira eficaz. Contrariando opiniões de especialistas, a taxa de 1,5% da Grayscale é cinco vezes mais alta do que a da maioria de seus principais concorrentes.

Vale destacar como exemplo a BlackRock Inc. que optou por uma taxa de 0,3% para seu produto ETF de BTC. Da mesma forma, outras emissoras cobraram taxas mais baixas em seus arquivamentos alterados na SEC. A 21Shares da Ark reduziu ainda mais a barra, com uma taxa de 0,25%.

A Fidelity definiu sua taxa de custódia em 0,39%, enquanto a Franklin cobra 0,29% como taxa para seu produto ETF.

Além disso, a Bitwise escolheu 0,24% como sua taxa, com uma renúncia de taxa zero pelos primeiros seis meses. Muitas pessoas criticaram a Grayscale por sua alta taxa de custódia do ETF de BTC. Elas acham que a gestora de ativos perdeu sua vantagem competitiva contra a BlackRock, apesar de sua longa reputação na indústria cripto.

A tendência e a lista de verificação para o ETF de Bitcoin à vista

Vários participantes do mercado e especialistas estão acompanhando as tendências e marcando a lista de verificação para potenciais ETFs de BTC. De acordo com Nate Geraci, a alteração nos arquivamentos S-1 e S-3 faz parte da fase final na corrida.

4) Will GBTC convert/uplist same day as everyone else launches? Indications are they will IMO (basing on tweets from execs, filings, & general actions/messaging). Huge advantage as GBTC currently has $27bil in assets. Will automatically be in *top 60* ETFs by AUM upon launch. pic.twitter.com/AGYs4FZyh9 — Nate Geraci (@NateGeraci) January 8, 2024

Além disso, Geraci destacou outros eventos em sua lista de verificação que envolvem a SEC como uma entidade. Isso inclui as votações de aprovação pelas duas principais divisões da SEC: a Divisão de Finanças Corporativas e a Divisão de Mercados de Negociação.

Geraci previu que as guerras no mercado irão se intensificar ainda mais, uma vez que a SEC aprovar os arquivamentos do ETF. Ele se questiona sobre as estratégias que alguns emissores, como BlackRock, ARK, Invesco, Grayscale e Fidelity, têm reservadas.