Hoskinson afirma não haver prova de que o Ethereum subornou a SEC contra o XRP

O fundador da Cardano e co-fundador da Ethereum, Charles Hoskinson, declarou recentemente que não há evidências de que a Ethereum subornou a SEC contra o XRP. Hoskinson fez essa declaração ao reagir aos documentos relacionados ao comentário controverso de William Hinman sobre ativos cripto.

Discurso de Hinman demonstrou favoritismo, não corrupção

Durante uma recente sessão de AMA (Perguntas e Respostas) , Hoskinson analisou os motivos subjacentes relacionados ao discurso controverso de Hinman. Dessa forma, com base em seus resultados, ele concluiu que o discurso era uma clara demonstração de favoritismo, e não de corrupção.

Fonte: X – @NerdNationUnbox

Em seu comentário, Hoskinson destacou a relevância do discurso de Hinman no mundo cripto. Assim, segundo o magnata das criptomoedas, os documentos controversos revelaram uma agenda oculta em relação ao regulador de valores mobiliários. Além disso, o fundador da Cardano negou envolvimento no escândalo do discurso de Hinman.

Ele afirmou que sua saída da Ethereum ocorreu quatro anos antes de Hinman fazer seu comentário. É importante notar que os rascunhos do discurso de Hinman têm sido um tópico extremamente controverso na ação legal da SEC contra a Ripple. Isso acontece porque Hinman era o diretor de Finanças Corporativas da SEC durante o discurso em 2018.

Em junho, o tribunal ordenou a divulgação dos documentos após muita pressão da Ripple Labs sobre a questão. Além disso, os rascunhos contêm informações importantes que respaldaram o infame discurso de Hinman, classificando o Bitcoin e o Ethereum como não-valores mobiliários.

De acordo com o documento, Hinman e Vitalik Buterin, co-fundador da Ethereum, se encontraram uma semana antes do discurso. A sequência de eventos antes e depois do discurso de Hinman suscitou o pensamento de muitos na indústria sobre possíveis casos de corrupção.

Isso porque alguns acreditavam que a equipe por trás da Ethereum subornou Hinman para criar um caminho livre para o ETH. Por outro lado, Hoskinson argumentou veementemente contra tais insinuações negativas sobre o assunto. Ele sustentou que os eventos em torno do discurso popular não provaram corrupção por parte da Ethereum.

Reações de Hoskinson ao ETHGate

O ETHGate sugere que a Ethereum obteve uma regulamentação favorável da SEC por meio de um relacionamento estabelecido entre a equipe da ETH e os principais funcionários da agência.

Durante a sessão de AMA, Hoskinson reagiu à noção do ETHGate, afirmando que a comunidade cripto apresentou duas opiniões distintas.

Dessa forma, a primeira parte da teoria é uma acusação contra os oficiais da Ethereum. As pessoas acreditavam que a equipe tinha contato com os principais funcionários da SEC, usando conexões ou dinheiro para garantir um tratamento favorável à ETH.

A segunda parte da teoria é baseada na especulação de que a equipe da Ethereum subornou a SEC para reprimir a Ripple e sua criptomoeda, o XRP.

Hoskinson afirmou:

“Essas são coisas muito diferentes. Uma coisa é usar relacionamentos para proteger o que é seu. Outra coisa é usar relacionamentos em uma conspiração para atacar um concorrente.”

Além disso, ele mencionou que não existem evidências de que a equipe da Ethereum tenha incitado o ataque da SEC contra o XRP por meio de suborno.

Hoskinson disse:

“Até agora, você não apresentou qualquer evidência de que tenha ocorrido uma única reunião em que alguém da Ethereum tenha subornado, dado dinheiro ou convencido um membro da SEC a atacar o XRP.”

Os comentários de Hoskinson geraram várias reações dentro da comunidade XRP. Alguns membros da comunidade recorreram à plataforma X para chamar a atenção do fundador da Cardano.