IA prevê que o Shiba Inu atingirá sua nova máxima histórica até 2024

Um aplicativo de inteligência artificial (IA) revelou que o Shiba Inu (SHIB), um dos tokens de meme populares, poderá atingir uma máxima histórica notável no próximo ano.

Essa previsão está gerando esperança entre os investidores que mantêm esse ativo cripto, pois esperam um possível aumento em seu valor de mercado. Além disso, isso pode motivar mais entusiastas de criptomoedas a considerar a diversificação de seus portfólios com mais tokens SHIB. o que anteciparia retornos elevados e potencialmente impulsionaria um aumento no valor do SHIB.

O ChatGPT prevê que o preço de mercado do SHIB ultrapassará US$ 0,00008845

O ChatGPT, um chatbot de IA em destaque, fez uma previsão otimista para o preço do Shiba Inu no próximo ano, 2024. O chatbot projeta um impressionante aumento no preço do SHIB em 2024, possivelmente alcançando uma nova máxima histórica.

Isso sugere que a moeda meme poderá superar a máxima histórica de US$ 0,00008845 registrada em 28 de outubro de 2021. Além da previsão de máxima histórica pelo ChatGPT para o Shiba Inu em 2024, o aplicativo de IA também fez outras previsões positivas para esse ativo.

Atualmente, o SHIB é a 16ª maior criptomoeda em termos de capitalização de mercado e a 31ª em volume de negociação. De acordo com o ChatGPT, o SHIB alcançará uma taxa de adoção significativa em 2028. Além de uma utilidade surpreendente, o que resultará em um retorno considerável sobre o investimento (ROI).

A mesma ferramenta de IA prevê que o SHIB deverá ter se desenvolvido e estabilizado sua posição até 2032. Além disso, projeta-se que, em 2050, o SHIB poderá experimentar um crescimento substancial em valor de mercado. Isso desde que mantenha sua taxa positiva de adoção.

No entanto, o ChatGPT ressalta que o mercado de criptomoedas é altamente especulativo e imprevisível, tornando desafiador prever os preços futuros para as próximas décadas.

Shiba Inu sofreu uma queda de 91% em seu preço desde a sua máxima histórica

De acordo com os dados do CoinGecko, na última semana, o valor do SHIB era de US$ 0,00000756, representando uma diminuição de preço de menos de 1%. No entanto, desde que o SHIB atingiu a máxima histórica de US$ 0,00008845 em 28 de outubro de 2021, seu valor de mercado caiu significativamente, registrando uma perda de preço de 91,13%.

Com a grande queda registrada até o momento, torna-se desafiador prever um novo recorde para o Shiba Inu em 2024. No entanto, a comunidade SHIB mantém um otimismo cauteloso de que uma queima de tokens SHIB suficientes poderia impulsionar seu valor.

Por outro lado, Shytoshi Kusama, um dos principais desenvolvedores da rede Shiba Inu, tem uma opinião diferente. Segundo Kusama, engajar-se em atividades que promovam a adoção do SHIB é bastante lucrativo.

Ele observou que a queima de SHIB por si só não será suficiente, sendo valioso considerar outros fatores que impulsionem seu preço.

Além disso, Kusama afirmou que impulsionar a adoção do ativo exigirá que a comunidade SHIB e a equipe do projeto despertem o interesse das pessoas em utilizar os produtos relacionados à rede, incluindo o Shibarium.

Ademais, um relatório mostra que o Shibarium atraiu uma atenção significativa dos usuários desde o lançamento de sua mainnet. Ele registrou cerca de 1,4 milhão de transações e 1,12 milhão de endereços de carteira.