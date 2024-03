ICO da meme coin Dogecoin20 atinge atinge US$ 6 milhões de soft cap – Pré-venda deverá esgotar em dias

O Dogecoin20 reformula a meme coin do cachorro Dogecoin, apoiada por Elon Musk, que acabou de ser lançada em pré-venda. Ele apresenta a marca familiar do Dogecoin, mas baseia-se na rede Ethereum e oferece uma opção de staking.

Isso significa que os investidores da pré-venda podem gerar uma impressionante renda passiva. Que gira em torno de impressionantes 156%, de acordo com o painel do projeto. Além disso, o Dogecoin20 (DOGE20) já arrecadou mais de US$ 6 milhões de soft cap.

Portanto, investidores interessados devem se apressar para garantir seus tokens antes do próximo aumento de preço, que irá acontecer quando atingir a marca de US$ 6.316 milhões.

Com um preço atual de US$ 0,000202, os investidores podem comprar o token com um grande desconto de menos de US$ 30 milhões. Para uma meme coin que pode facilmente render 10x acima de US$ 300 milhões, ou 100x acima de US$ 3 bilhões, não é surpresa que os investidores estejam correndo para se envolver.

A pré-venda do Dogecoin20 arrecadou US$ 5,5 milhões em uma semana – restam menos de US$ 1 milhão

O Dogecoin20 arrecadou impressionantes US$ 5,5 milhões em captação de recursos em menos de uma semana, demonstrando a enorme popularidade e empolgação por trás da nova moeda meme baseada em cães no mercado.

Como mencionado anteriormente, a meta de captação é de US$ 6,3 milhões. Portanto, há pouco menos de US$ 1 milhão de $DOGE20 restantes para serem adquiridos antes do encerramento da pré-venda. Assim, esta é a última oportunidade para adquirir antecipadamente esta meme coin emergente.

O Dogecoin20 seria a meme coin favorita de Elon Musk para um futuro sustentável

Em síntese, muitos investidores descrevem o projeto como a versão do Dogecoin que Musk teria escolhido lançar se ele fosse o responsável por criar o Dogecoin original em 2013.

O projeto introduz o algoritmo de mineração de prova de participação na corrida de meme coins relacionadas ao Doge, oferecendo uma alternativa ambientalmente amigável à mineração de prova de trabalho com alto consumo de energia do Dogecoin.

Com o lema “Faça apenas o bem todos os dias“, o Dogecoin20 tem um design de meme distintivo e tecnologia inovadora para ajudar a trazer o Dogecoin para a era moderna da DeFi.

Potencial de renda passiva: Por que os traders estão comprando grandes quantidades?

Os traders estão correndo para a pré-venda do $DOGE20 após conhecerem o potencial de renda passiva do projeto.

O algoritmo de mineração PoS introduz um novo recurso de stake, permitindo que os detentores de $DOGE20 travem seus tokens no ecossistema para começar a ganhar uma renda passiva por meio do stake. Isso significa que todos os que fazem staking de seus $DOGE20 receberão recompensas com base em sua porcentagem de staking no pool de staking.

A equipe reservou generosos 15% do total de tokens $DOGE20 para fornecer as recompensas aos stakers ao longo dos próximos dois anos. Além disso, 12,5% dessa alocação serão distribuídos aos stakers no primeiro ano, incentivando os detentores a começarem a fazer stake mais cedo.

Do mesmo modo, aqueles que estão fazendo stake em seus $DOGE20 atualmente estão ganhando impressionantes 170% de APY em seus holdings. O alto APY é projetado para incentivar os usuários a fazerem stake em seus tokens $DOGE20, ajudando a reduzir a pressão de venda no mercado aberto quando o projeto for lançado.

Atualização no Dogecoin: Novos tokenomics e melhor tecnologia

Além do recurso de stake, o Dogecoin20 aprimora ainda mais seu status como o derradeiro upgrade do Dogecoin. Isso se dá devido à sua tokenomics aprimorada com uma estrutura mais simplificada e tecnologia aprimorada.

Os detentores de Dogecoin enfrentam um problema: o $DOGE é um token de inflação infinita, o que implica que não existe um limite máximo para o número de tokens que podem ser criados por meio da mineração. Como resultado, aqueles que possuem $DOGE enfrentarão inflação indefinidamente, o que reduzirá o valor dos tokens em suas carteiras.

O $DOGE20 contorna esse problema da inflação infinita introduzindo uma estrutura de tokenomics muito clara, com um fornecimento fixo de 140 bilhões de tokens $DOGE20.

A estrutura de tokenomics se divide da seguinte forma:

25% para a pré-venda

25% para marketing

25% para o tesouro do projeto

15% para recompensas de stake

10% para liquidez DEX

Além disso, o $DOGE20 possui uma tecnologia aprimorada em relação ao Dogecoin original, pois é um token ERC-20. Como resultado, o $DOGE20 já está pronto para DeFi, facilitando a integração em milhares de projetos dentro do ecossistema Ethereum.

Isso também significa que o $DOGE20 oferece transações rápidas com taxas mais baratas. Além de tudo, é compatível com todas as principais carteiras no ecossistema, incluindo MetaMask e Trust Wallet.

