Impacto do escândalo JPEX: queda no interesse por criptomoedas em Hong Kong

Hong Kong sempre esteve entre as regiões que registraram um enorme crescimento e adoção de ativos digitais. No entanto, a implosão da corretora de criptomoedas JPEX e o escândalo que a acompanha, resultaram numa mudança na confiança dos investidores.

Uma nova pesquisa revelou uma mudança na atitude e percepção do público em relação ao investimento e detenção de ativos digitais em Hong Kong.

Declínio do interesse dos investidores por cripto em Hong Kong

A escola de negócios da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) conduziu recentemente uma pesquisa com foco em ativos digitais. De acordo com a HKUST Business School, o estudo teve como objetivo estimar a posição do público em relação a estes ativos após o escândalo JPEX.

A pesquisa ocorreu no dia 28 de setembro, cerca de 11 dias após a divulgação ao público das denúncias contra a exchange JPEX. Os pesquisadores compararam o resultado da pesquisa com outro estudo semelhante feito em Hong Kong entre abril e maio.

O primeiro estudo avaliou as intenções, experiências e indicações do público a respeito de medidas regulatórias sobre criptomoedas. Todos os entrevistados na primeira e segunda pesquisas tinham 18 anos ou mais. Enquanto a pesquisa anterior contou com 5.700 participantes, a última teve apenas 2.200 pessoas como respondentes.

Embora a data de conclusão do novo inquérito seja 20 de outubro, os resultados previamente divulgados indicam uma reviravolta negativa. Segundo o estudo, 41% dos entrevistados não gostariam de manter ativos digitais. Esse valor reflete um aumento de 12% nos pontos da pesquisa realizada em maio.

Além disso, a pesquisa mostra que apenas 20% dos entrevistados estão agora confortáveis ​​em manter ativos criptos no futuro. No entanto, esse valor caiu 5% em relação ao estudo anterior. Ademais, a resposta da pesquisa revelou o sentimento amargo que o público de Hong Kong tem agora em relação à indústria cripto.

A universidade (HKUST) observou que a pesquisa recente ocorreu após a suposta fraude financeira de uma exchange de criptomoedas em setembro. No entanto, o relatório deu uma indicação direta e referência ao JPEX.

Um reitor associado da escola de negócios da HKUST, professor Allen Huang, reagiu ao relatório da pesquisa. Ele mencionou que o recente incidente financeiro aumentou a atenção do público para a indústria cripto, desencadeando uma abordagem de investimento mais conservadora.

O professor Huang declarou:

“ À medida que os ativos virtuais se tornam cada vez mais parte da economia digital, são necessárias mais iniciativas educativas para melhorar a compreensão e a consciencialização do público sobre os riscos e potenciais deste campo emergente.”

Suposto cripto esquema fraudulento da JPEX

Enquanto isso, a exchange cripto JPEX supostamente se envolveu em operações fraudulentas. Após várias reclamações de usuários e uma investigação, a polícia acusou a exchange de participar de um esquema fraudulento de US$ 166 milhões.

Vale ressaltar que as atividades da JPEX estavam em curso há vários meses antes da declaração pública de Hong Kong para investigar a corretora.

Após a saga JPEX, a Força Policial de Hong Kong e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros colaboraram para garantir regulamentações cripto mais rigorosas. Em 5 de outubro, eles constituíram uma força-tarefa baseada em criptomoedas para supervisionar todas as atividades ilegais em exchanges de criptomoedas.