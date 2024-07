Indicadores de Bitcoin sinalizam FOMO enquanto entradas de ETF ultrapassam US$ 300 milhões

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Após recente desempenho, o sentimento dos investidores do Bitcoin mudou de medo extremo. O medo de perder (FOMO) aumentou, com a pressão de compra aumentando enquanto o Bitcoin disparou mais de 12% na semana passada. Além disso, a pressão de venda do Bitcoin diminuiu enquanto as acumulações de baleias aumentaram.

O ressurgimento do preço do BTC afetou positivamente o mercado cripto mais amplo, com várias altcoins registrando ganhos de preço. No entanto, a plataforma analítica Santiment pede cautela, apesar da repentina perspectiva otimista.

Santiment pede cautela em meio à alta em andamento

A Santiment observou que o FOMO retornou ao mercado, com o Bitcoin ultrapassando US$ 63.300.

🤑 FOMO has made a return with Bitcoin back at $63.3K. Crypto began rebounding almost precisely after Trump's near assassination Saturday, and it hasn't slowed down since. Cautiousness is recommended when the crowd has collectively become so bullish without many signs of fear. pic.twitter.com/B0AuAqTO1v — Santiment (@santimentfeed) July 15, 2024

De acordo com a Santiment, o mercado de criptomoedas entrou em fase de recuperação após a tentativa frustrada de assassinato de Donald Trump no sábado.

O companheiro de chapa de Trump, JD Vance, tem uma postura favorável às criptomoedas, que Trump também adotou. Ademais, a Santiment observa que a perspectiva otimista do mercado vem da crença dos investidores de que Donald Trump pode vencer as eleições dos EUA.

Alguns acreditam que a tentativa de assassinato aumenta as chances de Trump vencer a eleição. No entanto, a Santiment aconselha os investidores a permanecerem cautelosos quando a multidão está coletivamente otimista.

Enquanto isso, o popular indicador de sentimento do Bitcoin, o Crypto Fear and Greed Index, passou de medo extremo para ganância entre 13 e 16 de julho. Isso implica que os investidores entraram em uma fase de acumulação, provavelmente apoiando a recuperação do mercado.

Entradas em ETFs de Bitcoin ultrapassam a marca de US$ 300 milhões na segunda-feira

A recuperação do Bitcoin resultou em enormes entradas nos ETFs de BTC Spot esta semana. Os onze Spot Bitcoin ETFs registraram entradas líquidas de $300,9 milhões em 15 de julho.

De acordo com dados da Farside Investors, os fundos BlackRock e Ark21 Shares lideraram as entradas, registrando US$ 117,2 milhões cada. Essas entradas confirmam o sentimento positivo dos investidores em relação ao mercado de Bitcoin e outras criptomoedas.

Diante disso, o estrategista de portfólio de criptomoedas Ben Simpson acredita que o Bitcoin atingiu seu ponto mais baixo neste ciclo e está bem posicionado para uma alta significativa.

I think the local bottom is in. Things are changing in the market: Germany has stopped selling

Fear sentiment has bottomed, in my opinion

Powell signalling lower rates

S&P ripping to new highs

ETH ETF launch in the coming weeks

BTC ETF seeing biggest inflows in weeks

Alts… — Ben Simpson (@bensimpsonau) July 14, 2024

Simpson observou que o medo do mercado diminuiu quando a Alemanha pausou suas vendas de Bitcoin. Ademais, a pressão do Fed dos EUA por taxas mais baixas também contribuiu para melhorar o sentimento do mercado.

Além disso, o S&P 500 atingiu novas máximas históricas, e os ETFs Spot registraram seu maior influxo em semanas. Simpson acredita que a recuperação gradual das altcoins e a atividade agressiva de compra na baixa dos investidores são sinais otimistas de uma recuperação do mercado à frente.

O que vem a seguir para o Bitcoin?

O Bitcoin formou quatro velas verdes consecutivas entre 12 e 15 de julho, confirmando o interesse massivo dos compradores. A grande vela verde de segunda-feira inverteu o nível de resistência de US$ 62.400 para suporte, mostrando intensa pressão de compra.

A vela vermelha formada ontem, 16 de julho, mostra detentores de curto prazo tendo lucro após o recente rali de quatro dias. No entanto, o mercado ainda está otimista, com as negociações de Bitcoin se aproximando da banda superior do Canal Donchian (DC).

Além disso, o indicador RSI está acima da zona neutra e indo para a zona de compra com um valor de 55,79. Se o RSI se mover para 60, o Bitcoin provavelmente se recuperará acima do nível de resistência de US$ 65.000 nos próximos dias.

No entanto, uma ligeira retração pode ocorrer hoje, pois alguns traders estão realizando lucro antes que o rali continue.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.