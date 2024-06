Influenciadores do YouTube apontam as melhores altcoins para comprar na queda - Tokens Solana como $SEAL e $TRUMP estão indo bem.

O volume global do mercado cripto caiu 24,64% nas últimas 24 horas, o Bitcoin caiu 5,88% na semana, e o volume de 24 horas do Ethereum caiu 20,07%. No entanto, Sealana ($SEAL) já arrecadou mais de US$ 4 milhões na pré-venda.

A princípio, as meme coins também estão no vermelho, com uma queda acentuada de 34,44% no volume de negociação diário. Esse estresse no mercado pode ter sido causado pela transferência de US$ 9,6 bilhões em Bitcoin da Mt. Gox para um endereço desconhecido e a sequência de cinco dias de perdas dos ETFs de Bitcoin.

Portanto, para enfrentar a tempestade de baixa, os investidores estão se voltando para altcoins e moedas Solana ($SOL) que estão indo bem, como a Slothana ($SLOTH). A moeda subiu 28,26% na semana e tem um valor de mercado de US$ 24 milhões.

Sealana ($SEAL) é outra meme coin $SOL que está indo bem após arrecadar mais de US$ 4 milhões durante a pré-venda. A contagem regressiva mostra 11 dias até a listagem com um preço de token de US$ 0,022, então os investidores ainda podem entrar cedo.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

$SEAL pode seguir os passos de $WIF, onde os investidores da pré-venda alcançaram um retorno de 100x.

O que está causando a queda atual do mercado cripto?

Fear & Greed Index do CoinMarketCap mostra um ‘Neutro’ 55, caindo da área de ‘Ganância’. Esta tendência de queda continuou no último mês, levando a investimentos mais conservadores.

Embora alguma flutuação seja esperada, o cenário atual é atípico, considerando que o halving do $BTC está há quase dois meses em vigor e os ETFs de $ETH deveriam ter elevado o mercado.

Dois eventos importantes podem ter causado isso:

Transferência de US$ 9,6 bilhões de $BTC da Mt.Gox

A agora extinta exchange deu seu primeiro passo em cinco anos, transferindo US$ 9,6 bilhões em BTC para um endereço desconhecido às 11h, horário de Hong Kong. Isso pode estar vinculado ao prazo de reembolso da empresa, 31 de outubro.

Após esse movimento, o mercado cripto começou a temer um esquema de despejo, que poderia ter desacelerado as negociações em cripto.

Aumento nas saídas de ETF de $BTC

Os ETFs de $BTC tiveram dificuldades nos últimos meses, com uma sequência de nove dias de derrotas entre 24 de abril e 2 de maio. As saídas dispararam novamente nos últimos quatro dias, colocando a maioria dos ETFs no vermelho.

Com os touros do Bitcoin entrando em estado de pânico, o preço do $BTC foi atingido, seguido pelo resto do mercado (como sempre acontece quando o Bitcoin cai).

Sealana e meme coins Solana como refúgio cripto

Embora Solana esteja com uma queda de 13,89% na semana, várias meme coins $SOL tiveram bom desempenho nas últimas 24 horas, mesmo nesses tempos de baixa:

$TRUMP +44,26%

$BYTE +25,43%

$BOME +10,16%

$MNGO +3,60%

$MANEKI +2,89%

$SLERF +1,66%

$SEAL é outro projeto $SOL que mostra muito potencial. Ainda em pré-venda, arrecadou mais de US$ 4 milhões, e ainda há tempo para investir.

O token $SEAL utiliza um sistema de pré-venda semelhante ao $SLOTH, que fez 250x para os investidores iniciais.

Seu tema patriótico também apela para um público amplo, com apoiadores de Trump mostrando seu apoio. Outras moedas políticas que tiveram bom desempenho são $STRUMP (+352% mensal) e $TRUMP (+66,17% mensal).

$SEAL também aceita $BNB e $ETH, dando aos investidores iniciais opções de pagamento adicionais. Embora o staking não faça parte dos planos de Sealana, a listagem em DEX e CEX está planejada.

Sealana pode chegar a US$ 0,030–US$ 0,088 até o final de 2024 (seis meses a partir de agora), um aumento de 300% em relação ao seu preço atual de US$ 0,022.

Para comprar $SEAL, abra o site da pré-venda, conecte sua carteira ao widget, selecione uma cadeia ($ETH, $BNB, $USDT, $SOL ou cartão), e insira a quantidade de $SEAL que deseja comprar.

💰 A pré-venda da Sealana termina em 11 dias, então você ainda pode comprar $SEAL por US$ 0,022/token.

Olhando para frente – Sealana pode enfrentar o inverno cripto?

A pré-venda da Sealana é semelhante a moedas $SOL previamente bem-sucedidas como $SLOTH e $WIF. Portanto, não há aumentos de preço por tiers e usa marketing atraente para atrair investidores.

Além disso, em tempos de pânico cripto, os investidores frequentemente encontram um porto seguro em meme coins, o que geralmente resulta em bom desempenho para tokens com apelo mais amplo.

Se $SEAL irá seguir essa fórmula vai depender do apoio da comunidade e do interesse dos investidores.

Por fim, lembre-se de fazer sua própria pesquisa (DYOR) e investir de forma responsável, pois as moedas cripto são voláteis e as condições de mercado mudam constantemente.