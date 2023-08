Investidor anônimo de criptomoedas adiciona 708 bilhões de Shiba Inu à sua carteira

Uma movimentação interessante na rede Shiba Inu chamou a atenção de vários outros investidores e especialistas em criptomoedas.

Ontem, um investidor anônimo de criptomoedas, adicionou tokens Shiba Inu no valor de cerca de $6 milhões ao seu portfólio.

A plataforma popular de rastreamento de blockchain, Whale Alert, divulgou essa informação. Ela revelou que o misterioso investidor comprou aproximadamente 708.416.119.061 tokens Shiba Inu, totalizando cerca de $5,99 milhões.

Enquanto isso, a blockchain Shiba Inu tem atraído muita atenção. Ela ocupa uma posição de destaque entre os ativos de criptomoedas mais notáveis em todo o mundo.

Baleia de SHIB adquire 708 bilhões de tokens Shiba Inu

Conforme relatado pela Whale Alert ontem, o misterioso investidor de ativos digitais comprou mais de 708 bilhões de tokens SHIB da Gemini. Esta é uma popular exchange de criptomoedas sediada em Nova York. Além disso, de acordo com os dados do Etherscan.io, a enorme aquisição ocorreu por meio de uma única transação.

Fonte: Imagem da transação da baleia no Etherscanhe

De forma interessante, esse desenvolvimento surge apenas alguns dias depois que o 25º maior detentor de SHIB adquiriu 4,66 trilhões de tokens SHIB no valor de $38,70 milhões em uma única transação.

Os renomados Baleias de Shiba Inu acumularam coletivamente um enorme total de 5.378.194.292.698 (ou 5,37 trilhões) de moedas SHIB. Acumulando um valor superior a $44,69 milhões, através de duas transações únicas nos últimos sete dias.

Últimas evoluções no ecossistema Shiba Inu

No entanto, vale a pena notar que, após a implementação da muito aguardada solução L2 Shibarium, o SHIB ganhou considerável atenção de grandes exchanges e investidores.

Além disso, a principal plataforma de agregação de dados de criptomoedas, CoinMarketCap, relata que o Shiba Inu ocupa o terceiro lugar como ativo digital de maior tendência global.

A moeda segue de perto a CyberConnect (CYBER) e a principal criptomoeda do mundo, o Bitcoin (BTC). Além disso, a exchange de criptomoedas centralizada com sede nas Seychelles, Bitget, também destacou o crescente interesse nas moedas SHIB por meio das tendências do Google.

Ademais, a principal exchange de criptomoedas na Índia, WazirX, observa que o Shiba Inu foi o quinto ativo cripto mais comprado em julho. De acordo com o post da WazirX no X,(antigo Twitter), as cinco criptomoedas mais negociadas em sua plataforma incluem USDT, BTC, XRP, WRX e SHIB.

Além disso, a adoção tradicional do Shiba Inu disparou quando a Binance anunciou o lançamento do seu serviço de pagamento em criptomoedas, Binance Pay, no Brasil. Essa evolução proporcionou à maior exchange de ativos digitais do mundo acesso a parcerias com importantes players institucionais como o WordPress.

A principal exchange observou que essa gateway de pagamento oferece oportunidades fantásticas para os clientes domésticos. A Binance explicou que isso reduzirá custos, agilizará as transações dos clientes e atrairá mais usuários para a plataforma de pagamento.

Ademais, é importante destacar que essa iniciativa permite que várias empresas e comerciantes no Brasil adotem SHIB e outros ativos cripto como opção de pagamento.