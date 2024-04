Investidor de Bitcoin pretende aproveitar a queda de Shiba Inu para aumentar suas posições

O mercado de criptomoedas tem experimentado uma grande volatilidade nos últimos dias, e o token Shiba Inu é um dos ativos afetados. Durante o último final de semana, o preço de Shiba Inu despencou para cerca de US$ 0,000018, uma queda impressionante de 25% em relação à sua máxima intradiária de US$ 0,00002492.

O reteste do Bitcoin na faixa dos US$ 60.000, em meio a conflitos globais intensificados, impulsionou principalmente essa queda, arrastando todo o mercado de criptomoedas para baixo.

Investidores otimistas compram com a queda de Shiba Inu

Apesar da tendência baixista, um importante investidor de criptomoedas, Oscar Ramos, declarou sua intenção de aproveitar a recente queda de preço de SHIB. Ramos, autointitulado investidor de Bitcoin, revelou nas redes sociais que planeja aumentar suas participações em Shiba Inu aproveitando os atuais preços baixos.

Além de SHIB, Ramos também divulgou seus planos de comprar outras criptomoedas, incluindo Bitcoin, XRP, Solana, CRO, BRETT e JASMY, durante essa queda de mercado.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

A declaração de Ramos mostra sua forte confiança na capacidade de Shiba Inu de realizar um retorno notável. De fato, a meme coin já começou a se recuperar, com seu preço voltando para US$ 0,00002351, marcando um ganho de 28,47% em relação à baixa recente.

Analistas de mercado, como Maximilian no TradingView, também expressaram otimismo sobre as perspectivas de Shiba Inu. Maximilian argumentou que SHIB poderia em breve recuperar o nível de preço de US$ 0,000031.

Principalmente, ele cita fatores como a estabilidade das participações de baleias e tubarões de SHIB, incluindo um aumento consistente no volume de negociação. Embora o último fator tenha falhado desde então, o analista prevê uma possível alta de 300% em um único dia. Ou seja, isso poderia levar SHIB além da marca de US$ 0,00003.

Fatores que impulsionam a possível recuperação de Shiba Inu

Vários fatores estão contribuindo para a crença de que Shiba Inu poderia fazer uma recuperação notável. Em primeiro lugar, a estabilidade observada nas participações de baleias e tubarões de SHIB sugere uma base potencial para a recuperação do preço do token. Além disso, o aumento consistente no volume de negociação indica crescente interesse e demanda dos investidores pelo Shiba Inu.

O ecossistema Shiba Inu tem sido ativamente desenvolvido e expandido, introduzindo novas utilidades e casos de uso para o token. Este desenvolvimento contínuo e integração do SHIB em vários projetos de finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFT) reforçaram a viabilidade de longo prazo do token e seu potencial de crescimento.

Lançamento de ETF de Bitcoin spot em Hong Kong

Novamente, o regulador de valores mobiliários de Hong Kong, o SFC, supostamente aprovou o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin na cidade. O SFC teria fornecido o anúncio oficial para confirmar esses relatórios, embora os detalhes ainda não tenham sido publicados.

Com o lançamento deste ETF de Bitcoin spot, Hong Kong fortalecerá seu status como um centro líder para negociação e investimento em criptomoedas. O ETF atrairá um interesse significativo dos investidores e gerará até US$ 25 bilhões em demanda por fundos negociados em Bitcoin.

A notícia da aprovação do ETF de Bitcoin spot em Hong Kong imediatamente impactou o mercado de criptomoedas. O preço do Bitcoin se recuperou, ultrapassando a marca de US$ 66.500 depois de cair abaixo de US$ 59.000 durante o fim de semana.