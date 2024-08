Investidores brasileiros estão otimistas com mercado cripto

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Após algumas semanas de baixo desempenho, incertezas e fuga de capital, finalmente o cenário da economia brasileira parece estar mudando. Prova disso é a disparada do índice Ibovespa neste mês, que bateu sua máxima histórica com as altas desta semana.

O Ibovespa, que serve para medir o desempenho das ações mais negociadas da bolsa de valores brasileira, não é o único ponto a se levar em consideração. Todavia, seguramente é um dos principais indicadores do bom e do mau-humor do mercado.

Considerando o cenário macroeconômico, outros indicadores importantes também mostram um bom desempenho. IFIX e S&P500 também se recuperaram neste mês. Só para ilustrar, veja na tabela a seguir a valorização de alguns dos principais índices em agosto até agora:

Ibovespa: + 6,90%

S&P500: + 3.19

IFIX: + 0,51%

Apesar das altas recentes, impulsionadas principalmente pelos bons resultados de balanços trimestrais, o mercado mais amplo ainda se encontra cauteloso. Principalmente porque os dados sobre a recessão e taxas de juros nos EUA devem sair em breve.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Como está o mercado cripto?

Na esfera das criptomoedas o sentimento também é misto. O Bitcoin teve uma boa semana, com aumento de 3,48%. Enquanto isso, Ethereum e Solana sofreram quedas de pouco mais de 1,5%.

Além disso, o índice de medo e ganância do mercado cripto está exatamente no meio, em 50. Isso quer dizer que os investidores estão colocando dinheiro, mas com certa cautela.

Coinshares revela comportamento do mercado em agosto

Relatório da Coinshares sobre fluxo de investimento em fundos de criptomoedas demonstra sentimento misto.

Recentemente, mais precisamente no dia 19 de agosto, a Coinshares divulgou um relatório interessante. Para quem não conhece, a Coinshares é uma importante empresa de investimentos europeia especializada em ativos digitais.

O relatório em questão mostra que, enquanto investidores de Brasil, EUA e Canadá estão aportando, os de Hong Kong e da Suíça estão realizando retiradas massivas. Em suma, a última semana registrou entradas de US$ 30 milhões nos fundos de criptomoedas avaliados, entretanto, o mês de agosto ainda mostra uma saída de capital de US$ 174 milhões de dólares.

Brasil está otimista

Um dos destaques mais interessantes do relatório da Coinshares é o comportamento dos investidores brasileiros. Afinal, o pessoal por aqui parece seguir o bom humor do mercado acionário e colocar dinheiro nas criptomoedas também.

Prova disso é que o Brasil é o único país apresentado na lista com fluxo de entrada positiva na semana, no mês e no ano, US$ 7.2 mi, US$ 30.5 mi e US$ 196 mi, respectivamente. Com isso, o total de ativos sob gestão (AUM) chega a US$ 857 milhões de dólares.

Conclusão

Sem dúvidas as altas dos últimos dias chamou atenção para o mercado financeiro no Brasil. Afinal, o Ibovespa tem repetidamente batido suas máximas históricas, enquanto isso, os investidores brasileiros se mostram otimistas também com relação às criptomoedas.

Isso geralmente é um sinal bom para ter cautela, afinal, quando o mercado está extremamente otimista, geralmente os ativos ficam muito caros. Entretanto, as empresas brasileiras parecem bem saudáveis de acordo com os últimos balanços divulgados.

Além do mais, o índice de medo e ganância das criptomoedas está neutro, mostrando que ainda há muito espaço para um bull-market. Talvez esse cenário indique um bom momento para aumentar a exposição a bons projetos cripto e boas empresas brasileiras, todavia, cautela e diversificação nos investimentos são sempre bem-vindas.