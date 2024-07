Investidores de Bitcoin devem ficar otimistas em julho com base no desempenho histórico

Após seu desempenho fraco em junho, o Bitcoin pode se recuperar significativamente em julho. Pelo menos é o que alguns analistas observam com base em padrões históricos de preços.

O BTC perdeu quase 7% de seus ganhos em junho, já que os vendedores dominaram o mercado. Rastreando o padrão de preço do Bitcoin de 2013, os dados da Coinglass revelam que o Bitcoin historicamente teve um declínio médio de preço de 0,35% em junho.

Os dados também revelaram que sempre que o Bitcoin terminava junho em uma tendência de baixa nos anos anteriores, ele registrava um rali massivo em julho, com média de 7,4% em ganhos.

Aliás, após análise mais aprofundada, a Coinglass revelou que o Bitcoin registrou ganhos mensais mínimos de 8% em sete dos últimos onze períodos de negociação em julho.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Analista de criptomoedas acredita que o bitcoin repetirá a recuperação histórica

O analista de criptomoedas Murad também considerou as recuperações históricas significativas do Bitcoin em julho. O analista observou que o BTC registrou ganhos mínimos de 28% nas primeiras semanas de julho por seis anos consecutivos. Então, ele acredita que o Bitcoin repetirá um padrão semelhante em julho deste ano.

No entanto, outros analistas de criptomoedas acreditam que julho pode ter uma tendência de baixa devido à recente venda de tokens BTC pelo governo alemão.

Além disso, os reembolsos programados da Mt.Gox, que retornarão US$ 8,5 bilhões em tokens BTC aos credores a partir da primeira semana de julho, podem pressionar a oferta sobre o BTC e forçar um declínio no preço. No entanto, outros analistas sugerem que o impacto desses reembolsos da Mt.Gox pode não ser muito grande.

Enquanto isso, o analista de criptomoedas Ali Martinez apoiou a alegação de que o Bitcoin frequentemente se recupera em julho após um desempenho negativo em junho. Sua análise do desempenho histórico do Bitcoin revelou que o BTC havia mostrado um retorno médio de 7,98% e um retorno mediano de 9,60 em julho.

Além disso, o investidor bilionário e especialista financeiro Robert Kiyosaki se mostrou bastante otimista em sua avaliação do preço do Bitcoin no início de junho. Ele previu que o BTC poderia subir para US$ 350.000 até 25 de agosto.

Como está o desempenho do Bitcoin?

O Bitcoin se recuperou de baixas de US$ 59.950 para ser negociado acima do nível de preço de US$ 60.000. Os lances para Bitcoin aumentaram em 30 de junho, conforme o fechamento semanal, mensal e trimestral se aproximava.

De acordo com a publicação de Daan Crypto, em 29 de junho, o Bitcoin recebeu mais de US$ 500 milhões em compras, com o interesse aberto aumentando significativamente, indicando maior interesse dos investidores.

O BTC formou três velas verdes consecutivas no gráfico diário, enquanto os compradores começam a se recuperar em julho. Com isso, o BTC inverteu o nível de resistência de US$ 62.500 para suporte, e o longo pavio superior na vela de hoje mostra aumento da pressão de compra.

O Bitcoin enfrenta resistência no nível de preço de US$ 63.800, enquanto os compradores continuam a forçar um rali de recuperação. A vela está se aproximando da banda mediana do Canal Donchian (DC), e uma quebra acima dessa banda confirmará a tendência de alta.

Além disso, o indicador RSI subiu da região de sobrevenda para a zona neutra com um valor de 44,37, confirmando a entrada dos compradores no mercado. Então, o Bitcoin provavelmente romperá acima do nível de resistência de $ 63.800 nos próximos dias se os compradores mantiverem a tendência atual.

No entanto, os preços das criptomoedas são altamente voláteis, frequentemente mudando de curso de forma inesperada. Então, é aconselhável aplicar técnicas adequadas de gerenciamento de risco, como gerenciamento de tamanho de lote.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.