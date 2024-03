Investidores de Shiba Inu migram para nova ICO Sponge V2: com ROI de 1000%

À medida que o recente rali das moedas meme acelera, os investidores do Shiba Inu estão migrando para uma nova ICO chamada Sponge V2, que visa oferecer um retorno sobre o investimento (ROI) de 1000%.

O Shiba Inu (SHIB) subiu 180% nos últimos sete dias, de acordo com dados do CoinMarketCap, com seu valor de mercado acima de US$ 15 bilhões mais uma vez. Os touros do SHIB estão mirando um reteste das máximas históricas, ainda mais de 200% acima dos níveis atuais.

Enquanto retornos de 200% são um ótimo objetivo, uma nova moeda recém-lançada chamada Sponge V2 oferece um potencial de alta muito maior. Sponge V2 ($SPONGE) é a reencarnação da lendária moeda meme Sponge na rede Polygon.

