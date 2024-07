Investidores em cripto compram $OM MANTRA e $WAI, a moeda de IA mais quente que deve explodir 13x

O índice de Medo & Ganância do Bitcoin ($BTC) indica crescentes preocupações dos investidores, caindo para o território de ‘medo extremo’.

O MANTRA ($OM) torna-se o maior ganhador com um aumento de 7% em 24 horas, impulsionado pela introdução recente do staking.

A pré-venda da moeda de IA WienerAI ($WAI) ganha atenção devido à sua forte utilidade e incentivos comunitários.

Pela primeira vez em quase dois anos, o índice de Medo & Ganância do $BTC, uma métrica que indica o sentimento mais amplo dos investidores, caiu para ‘medo extremo’. Enquanto o $BTC enfrenta resistência em US$ 60K, os traders se preparam para mais quedas.

Apesar das condições inesperadas do mercado de baixa, investidores visando ganhos a longo prazo veem essa queda como uma oportunidade de comprar tokens utilitários. $OM, a moeda nativa de um ecossistema de serviços DeFi, tornou-se o maior ganhador na sexta-feira, com um aumento de 7%.

Investidores avessos ao risco evidentemente estão direcionando sua atenção para projetos sustentáveis que resolvem problemas do mundo real. À medida que a IA desbloqueia novas fronteiras para aplicações de cripto, pré-vendas de moedas de IA como WienerAI ($WAI) geram um grande FOMO. Com pouco mais de duas semanas restantes até o fim da pré-venda e $WAI sendo listado em 12 CEXs, os investidores têm a última oportunidade de participar do movimento.

Comunidade cripto escolhe utilidade em vez de hype

A ascensão do $OM não é surpreendente, dada a sua utilidade e foco na construção da comunidade.

Impulsionando um protocolo DeFi que permite empréstimos, staking e seguros através de contratos inteligentes, o $OM dá aos seus detentores direitos de governança, recompensas de staking e acesso a recursos exclusivos.

O token foi listado em exchanges em setembro de 2020 a US$ 0,4045 e estava abaixo de US$ 0,20 por anos antes de subir para US$ 1 em abril de 2024, traduzindo-se em um ganho de quase 150% para os primeiros adotantes. A introdução recente do staking é a principal razão para esse crescimento explosivo.

Enquanto a mentalidade de ‘ficar rico rápido’ ainda persiste entre os investidores ‘degen’, notamos um foco crescente na utilidade. Essa mudança está alinhada com o desenvolvimento contínuo de hardware de IA de próxima geração, que pode aumentar a eficiência do blockchain e apresentar novas aplicações de cripto.

Além disso, a IA simplifica o desenvolvimento de aplicações cripto, fomentando a inovação e a adoção mais ampla da tecnologia blockchain.

Embora o sentimento atual do mercado seja assustador, os investidores estão otimistas sobre o futuro do cripto e apoiam projetos utilitários com potencial de longo prazo que não dependem apenas do hype.

A IA é o futuro do cripto? Wiener AI ($WAI) democratiza o trading algorítmico

Intencionalmente ou não, a pré-venda do Wiener ($WAI) foi lançada no momento certo para a febre das moedas utilitárias. Apesar do seu apelo de meme, o $WAI apresenta um valor real: um bot de trading de IA que ajudaria a maximizar os ganhos dos traders fazendo previsões precisas.

Recompensas de staking de até 153% APY são outra razão para o impulso explosivo do $WAI. Como o $OM, o $WAI percebe o impacto dos incentivos comunitários no desempenho a longo prazo do projeto.

Investidores têm a última chance de comprar $WAI a US$0,00073 por token.

Em apenas alguns meses, a pré-venda do $WAI arrecadou mais de US$ 7M e está programada para terminar em 19 dias. Influenciadores acreditam que é uma das melhores pré-vendas de cripto do ano, com muitos optando por participar pessoalmente.

Além disso, após o airdrop dos tokens, o $WAI visa garantir listagens na Uniswap e nos 12 principais CEXs, o que potencialmente aumentará seu valor devido à maior credibilidade e acessibilidade.

Enquanto isso, os investidores têm a última chance de comprar $WAI a US$ 0,00073 por token. Após a listagem, o $WAI deve alcançar US$ 0,0045, trazendo um lucro de 500% para os primeiros apoiadores.

Para comprar $WAI na pré-venda, visite o site oficial, conecte sua carteira, especifique o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Considerações finais

Embora alguns traders sucumbam ao medo, os investidores de longo prazo percebem o declínio atual como uma mudança estratégica em vez de um inverno cripto.

Por fim, a pré-venda do $WAI demonstra essa confiança, ressaltando a importância de uma perspectiva mais ampla. No entanto, só o tempo dirá se ele se tornará o próximo cripto a multiplicar por 10 vezes.