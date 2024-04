Investidos de Bitcoin acredita que XRP pode atingir US$ 20

Muitos investidores acreditam que o XRP subestimou sua posição como uma das criptomoedas mais antigas introduzidas no mercado. Os problemas legais da Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) prejudicaram o vasto potencial da moeda, segundo algumas crenças.

Enquanto alguns são pessimistas sobre o potencial do XRP, o proeminente investidor em Bitcoin Armando Pantoja acredita que o token vai superar as expectativas. Ele compartilhou suas projeções para o próximo movimento de preço do XRP, dizendo que atingirá entre US$ 10 e US$ 20.

Investidor em Bitcoin otimista sobre a perspectiva de preço do XRP (Ripple)

Em um post recente no X, Pantoja afirmou que aqueles que preveem o preço do XRP subindo para US$ 5 estão subestimando o ativo.

There people saying #XRP will reach $5 are significantly underestimating. This is similar to predicting #Bitcoin would cap at $1,000 in 2015. XRP is on a trajectory akin to Bitcoin’s in 2015, with a rapidly growing network effect.$XRP prediction: $10-$20. Thoughts? — Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) April 6, 2024

Pantoja comparou as tendências com as previsões de Bitcoin de 2015, onde a maioria dos investidores limitava o Bitcoin a US$ 1.000. O BTC, no entanto, desafiou as expectativas. Ele subiu de US$ 310 no início de 2015 e acumulou um ganho de 6000%, sendo negociado a US$ 19.188 em dezembro de 2017.

Pantoja acredita que o XRP seguirá uma tendência semelhante à corrida histórica do Bitcoin. Ele acredita que a Ripple tem alto potencial de crescimento e poderia se valorizar entre US$ 10 e US$ 20 no ciclo atual.

Além de tudo, Pantoja afirma que o XRP irá se valorizar para um valor mínimo de US$ 10 no período pós-halving. No entanto, o XRP deve subir pelo menos 3.300% de sua avaliação atual de US$ 0,6 para alcançar o preço projetado.

Outro investidor em criptomoedas, Crypto Crusader, compartilhou um sentimento semelhante no mês passado para o XRP. Ele disse que o XRP será negociado na faixa de US$ 5 a US$ 10 no ciclo de mercado atual.

O investidor reconheceu que muitos duvidam de sua teoria. No entanto, esses céticos eram os mesmos que torciam pelo Bitcoin para subir entre US$ 100.000 e US$ 150.000.

Crypto Crusader observou que os fundamentos sólidos do XRP, incluindo seu limite de mercado, que é semelhante ao do Ethereum, apoiam sua teoria. Dado seu potencial, ele acredita que suas previsões são ainda mais conservadoras para o XRP.

Alguns investidores contrapõem as previsões otimistas da Ripple

Enquanto Pantoja e Crypto Crusader são otimistas em relação à Ripple, o investidor Jorge Pineda tem uma visão contrária. Pineda disse que era um apoiador do XRP antes, mas não mais.

Segundo Pineda, o valor do XRP é baseado nas pessoas que constroem na XRP Ledger (XRPL). Com base em sua análise, a maioria dos principais projetos que constroem na XRPL a abandonou porque é uma cadeia morta e sem potencial.

Lembre-se do XPUNKS, os criadores dos primeiros NFTs na XRP ledger, mudaram para a blockchain rival Solana no mês passado. Embora os motivos específicos para relocar o projeto não tenham sido fornecidos, sua saída levantou questões na comunidade de criptomoedas.

Além disso, outro investidor e analista, Jee Wiz, observou que um aumento de preço para o XRP parecia bastante difícil, mesmo considerando os níveis de Fibonacci. Segundo Wiz, um cenário em que o XRP se valorizará além de US$ 7,3 é extremamente otimista. No entanto, ele observou que US$ 5 é plausível para o ativo.

Apesar das reações negativas, a Ripple Labs continua avançando, anunciando recentemente seus planos de lançar uma stablecoin. No entanto, o desempenho de preço do XRP no ciclo de mercado atual continua em grande parte especulativo.