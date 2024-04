Investimento de baixo custo na mineração de Bitcoin chegando à fase final

Uma plataforma de mineração em nuvem que busca democratizar a mineração de Bitcoin alcançou sua etapa final de pré-venda, arrecadando mais de US$ 13 milhões até o momento. O motivo por trás desse sentimento positivo da comunidade é o custo astronômico para ingressar na indústria de mineração.

O campo de mineração de Bitcoin (BTC), antes nivelado, está se inclinando para grandes corporações à medida que o recente halving alimenta o interesse dos investidores. O aumento do preço do BTC atrai novos mineradores para a disputa.

No entanto, para muitos investidores menores, o sonho de minerar Bitcoin continua sendo apenas isso – um sonho. Hardware especializado, combinado com o aumento da demanda de energia, cria uma barreira significativa.

As plataformas de mineração em nuvem buscam resolver esse problema alugando poder de processamento para mineradores individuais. Em essência, em vez de comprar e manter hardware caro, você paga uma taxa para minerar BTC remotamente.

No entanto, a indústria está repleta de golpes. Por exemplo, o Fancy Crypto ou GBitcoins. Além disso, projetos duvidosos nos quais as taxas corroem todos os ganhos dos mineradores.

A abordagem do Bitcoin Minetrix (BTCMTX) remodela a mineração em nuvem ao introduzir o primeiro token de mineração por participação. Atualmente em sua última fase de pré-venda, o BTCMTX permite que os usuários ganhem créditos de mineração com contratos de participação flexíveis.

#BTCMTX Announcement! 📢

The final stage of #BitcoinMinetrix will be ending on April, 28th at 12 pm UTC! ⏰

Followed by the Claim event scheduled for April, 30th at 10 pm UTC! 🚀

Mark your calendars to ensure you don't miss out on these important dates! 🗓️ pic.twitter.com/s8RSTqlj6I

— Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) April 22, 2024