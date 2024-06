Janela de reembolso do ZKasino se encerra, muitos jogadores migram para Mega Dice como refúgio seguro

Há um mês, o ZKasino ($ZKAS) foi acusado de um rug pull de US$ 33M após os desenvolvedores enviarem fundos dos investidores para Lido e converterem o $ETH para $ZKAS, vinculando-o por 15 meses.

Primeiramente, os investidores iniciais recorreram ao X para reclamar sobre o suposto rug pull e criadores de conteúdo cripto se juntaram ao apelo por justiça.

Porém, há alguns dias atrás, o ZKasino anunciou oficialmente que permitiria aos investidores fazer a ponte de volta do $ETH em uma proporção de 1:1 se quisessem se retirar do projeto.

No entanto, a oferta permaneceu aberta apenas por 72 horas, e quem fizer a ponte terá que pagar taxas de gás para obter seu dinheiro de volta.

Porém, enquanto a controvérsia do ZKasino continua, outro cassino cripto arrecadou mais de 1,3M e recebeu atenção significativa de investidores.

Mega Dice ($DICE) é uma plataforma GameFi líder na Solana. Além disso, oferece um sistema de recompensas inovador e desenvolvimento orientado pela comunidade.

A seguir, vamos explorar a situação do ZKasino, determinar como a controvérsia se desenrolou e ver por que Mega Dice é um projeto mais confiável.

Suposto Rug Pull do ZKasino continua negativo

A princípio, o ZKasino é uma plataforma descentralizada que oferece apostas em cripto. Foi lançada em abril após passar por uma auditoria da Certik e receber US$ 26M em apoio de investidores, incluindo a exchange de cripto MEXC.

❗ Após prometer aos investidores o resgate completo de $ETH no lançamento, o ZKasino, em vez disso, vinculou US$ 33M de $ETH em $ZKAS por 15 meses sem avisar ninguém.

Então, os investidores imediatamente recorreram ao X, suspeitando de um rug pull. Além de tudo, alguns também apontaram que o ZKasino alterou as informações sobre a ponte em seu site para corroborar sua ação inesperada.

Logo depois, as launchpads de tokens AIT Launchpad e Ape Terminal cancelaram o IDO do projeto, enquanto a MEXC cancelou a listagem do $ZKAS.

Por fim, o proprietário do projeto, Derivative Monke, discutiu com investidores irritados, aumentando ainda mais a suspeita na comunidade.

Em conclusão, BlackDragon, um projeto de investimento cripto, postou conversas no Telegram que teve com membros da equipe do ZKasino ao considerar investir US$ 250K no projeto.

Recentemente, o ZKasino anunciou que permitiria aos investidores fazer a ponte de $ZKAS para $ETH para obter seu dinheiro de volta, embora isso incorreria em taxas de gás. Contudo, a janela de ponte terminou no dia 31 de maio.

Mega Dice Casino ganha confiança da comunidade à medida que ZKasino cai

Como consequência, após a queda do ZKasino, os investidores estão migrando para o Mega Dice, o cassino cripto que arrecadou mais de US$ 1,3M, com 1 $DICE atualmente valendo US$ 0,075.

A seguir, vamos comparar as características fundamentais do Mega Dice e do ZKasino para ver porque ele está ganhando tanto interesse.

Características Mega Dice ZKasino Tokenomics – Fornecimento total de 420 milhões – 35% vendido em pré-venda – 63M alocados em liquidez – 42 milhões para piquetagem – 8.888.888.888 oferta total – 1.333.33.333 destinados à liquidez – 2.222.222.222 para piquetagem Whitepaper Mega Dice whitepaper ZKasino whitepaper Roadmap 1. Pré-venda e marketing 2. Reivindicação de token de pré-venda 3. Provisão de liquidez alocada 4. Incentivo de staking antecipado 5. Lançamento de DEX 1. Descentralização do bankroll pool 2. Expansão da rede 3. Apostas sem gás 4. Implementação P2E 5. Bankrolls sem permissão 6. Taxa VRF subsidiada 7. Fornecedores de software de jogos 8. Atualizações de protocolo 9. Jogos de cassino 10. Jogos PvP 11. Governança DAO Benefícios – Cassino Telegram – Recompensas de staking – Incentivos e promoções – Negociabilidade de $DICE para moeda fiduciária e cripto – Futuros cripto – Apostas esportivas – Reembolsos – Airdrop de US$ 2,25 milhões – NFTs de edição limitada – Programa de referência – Ecossistema GameFi – Plataforma de desenvolvimento aberta – Pool de liquidez compartilhada – Desenvolvido por ZK Stack – Taxas de plataforma baixas (0,1%) – Garantido por EigenLayer – Apostas múltiplas – Ponte $ZKAS–$ETH – Ganhos passivos de $ ZKAS – Sem KYC Licenciamento Licenciado por Gaming Curaçao Desconhecido

Assim, com base em nossa previsão de preço do Mega Dice, o projeto pode atingir US$ 1 até o final de 2024, um aumento de 1.234%.

Investir US$ 1.500 hoje resultaria em um lucro de US$ 18.510 em um ano.

Para comprar Mega Dice, primeiramente, visite o site oficial de pré-venda. Em seguida, conecte sua carteira ao widget e especifique a quantidade de $DICE que deseja comprar. Após isso, confirme a transação.

Você também pode fazer staking dos tokens para renda passiva. No entanto, vale ressaltar que eles serão temporariamente bloqueados por 10 dias, 3 meses ou 6 meses, dependendo do pool de staking que você escolher. Por fim, lembre-se de que você pode sacar as recompensas a qualquer momento e usá-las no cassino.

Resumindo

Por fim, o fiasco do ZKasino destaca a importância de uma pesquisa extensiva antes de investir em cripto. Ou seja, examinar a oferta de valor de um projeto irá revelar quaisquer sinais de alerta.

Lembre-se que, ao comparar $ZKAS e $DICE, é claro qual levanta mais bandeiras vermelhas. Além disso, o Mega Dice também arrecadou US$ 1,3M, aparentemente começando bem.

Lembre-se, é importante fazer o DYOR (Do Your Own Research, ou Faça Sua Própria Pesquisa) e invistir de forma responsável para aproveitar ao máximo seus investimentos. Cripto é volátil, e alguns projetos são mais confiáveis que outros.