JPMorgan e Apollo revelam planos para mainnet empresarial tokenizada

Uma mainnet empresarial está nos planos de JPMorgan Chase e Apollo, duas potências financeiras. As duas empresas reveleram suas intenções por meio de sua colaboração no projeto piloto “Project Guardian” da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS).

Diante disso, os executivos por trás deste movimento estratégico forneceram informações sobre a iniciativa inovadora.

Parceria para mainnet empresarial Tokenizada

A colaboração se concentra em testar ativos digitais para investimento e gestão mais eficientes de carteiras discricionárias. Ademais, também abordará desafios relacionados ao reequilíbrio automatizado de portfólio e à personalização em escala.

Em uma entrevista recente à Forbes, Christine Moy, sócia da Apollo Global Management, esclareceu o papel da tokenização de nível de produção na criação da ferramenta inovadora do JPMorgan para gerenciar o uso de liquidez.

Além disso, Moy destacou o potencial da mainnet empresarial, traçando paralelos com o sucesso do Ether como pioneiro no espaço da moeda digital. Ela vê isso como uma vantagem pioneira na oferta de instrumentos de investimento tokenizados.

O chefe de blockchain do JPMorgan, Tyrone Lobban, citou que o sistema já processou impressionantes US$ 900 bilhões em ativos.

Lobban também enfatizou o impacto transformador, afirmando que não existia nenhuma ferramenta como esta até agora. Sendo assim, levando a equipe a uma referência de US$ 2 bilhões por dia em negociações intra diárias de recompra por meio de sua plataforma.

Notavelmente, esta mainnet empresarial foi projetada para fornecer escalabilidade. Além disso, permite a integração perfeita de aplicativos em uma rede povoada por bancos institucionais, corretoras e gestores de ativos que aderem à conformidade com o Know Your Customer (KYC).

Entretanto, sob a égide mais ampla do Project Guardian, as instituições financeiras estão colaborando para identificar pilhas de software ideais que promovam a interoperabilidade agnóstica entre vários conjuntos de ativos.

Regulação sempre deve ser considerada

Num contexto regulatório, em 24 de novembro, a MAS lançou medidas para prestadores de serviços de token de pagamento digital (DPT).

As diretrizes visam desencorajar a especulação em investimentos em ativos virtuais, concentrando-se na avaliação da consciência de risco dos clientes, restringindo as compras com cartão de crédito e eliminando incentivos para clientes de varejo que se envolvam na especulação de preços.

Este cenário regulatório acrescenta uma camada de importância às iniciativas empreendidas pelo JPMorgan e pela Apollo no espaço em evolução das finanças digitais e implementação de sua mainnet empresarial.

Acordos recentes entre ambas as partes

Olhando além desta colaboração, no início de novembro, o JP Morgan e a Apollo Global também formaram uma parceria. Na ocasião, eles se uniram para revelar uma prova de conceito para um sistema de gerenciamento de ativos baseado em blockchain em colaboração com a Avalanche.

Esta iniciativa faz parte do Projeto Guardian da Autoridade Monetária de Cingapura. A qual busca inovar nas práticas de gestão de ativos e patrimônio por meio do uso estratégico da tecnologia blockchain, contratos inteligentes e tokenização.

A prova de conceito envolve a integração do Onyx, plataforma blockchain do JP Morgan e Apollo Global, com a redeo Avalanche por meio do protocolo LayerZero.

Notavelmente, a sub-rede Avalanche Evergreen, projetada especificamente para atender aos requisitos institucionais, serve como blockchain fundamental para este empreendimento pioneiro (mainnet empresarial). Dessa forma, prioriza a privacidade da rede, recursos de gás e permissões.

Após este anúncio, o token nativo da blockchain Avalanche, AVAX, testemunhou um aumento substancial. A moeda avançou mais de 26% no valor nas últimas 24 horas, atingindo impressionantes US$ 22,69.

Entretanto, a AVAX demonstrou um crescimento notável no último mês, registrando um aumento notável de 142% no meio de uma recuperação mais ampla do mercado.

A infraestrutura estabelecida resultante desta colaboração tem implicações significativas. Ele permite que portfólios gerenciados pela Onyx Digital Assets acessem facilmente fundos tokenizados oferecidos por uma gestora de ativos com sede em Nova York, WisdomTree, ostentando uma avaliação de US$ 94 bilhões.