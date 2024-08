Jump Crypto liquida US$ 481 milhões em wstETH, causando queda no preço do $ETH

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Uma das primeiras empresas de negociação de criptomoedas dos EUA, a Jump Crypto, liquidou US$ 377 milhões em Wrapped Lido Staked $ETH (wstETH).

O Ethereum ($ETH) está em tendência de queda desde 24 de julho e atingiu US$ 2,1 mil ontem, seu ponto mais baixo em 2024.

O mercado de criptomoedas mais amplo seguiu os passos do $ETH, mas agora está mostrando sinais de recuperação.

O QCP Group alega que um dos motivos para a atual queda do mercado de criptomoedas é a venda agressiva da Jump Crypto, uma plataforma dos EUA focada em negociação algorítmica e alavancada.

A Jump Crypto liquidou mais de $377M em wstETH nas últimas duas semanas. Pouco depois, o preço do $ETH começou a cair. Isso é uma correlação ou causalidade? Vamos ver.

Um olhar mais atento ao papel da Jump Crypto na queda do $ETH

A Lookonchain observa que a Jump Crypto está procurando vender US$ 481 milhões em wstETH no total, com base no valor que a empresa retirou do stake e moveu para as exchanges recentemente.

O que é wstETH? wstETH é um derivado de Ether em staking (stETH), uma representação tokenizada de $ETH colocado em staking no protocolo Lido. Ao contrário do stETH, que fica bloqueado enquanto você ganha recompensas de staking, o wstETH permite staking e negociação simultâneas.

Logo após a Jump Trading liquidar sua primeira parcela de wstETH, o $ETH caiu de US$ 3,5 mil para US$ 3,1 mil, perdendo quase 10% de seu valor em 24 horas.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Após uma breve recuperação para US$ 3,3 mil, o declínio do $ETH continuou, amplificado pelas liquidações globais do mercado de ações.

Antes de ontem, o $ETH atingiu US$ 2,1 mil, seu menor valor desde dezembro de 2023. Isso representa uma queda de 37% em relação a 24 de julho, quando a Jump Crypto iniciou a liquidação.

A venda pode estar ligada à investigação da Jump Crypto pela Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC).

Embora a investigação não seja evidência de irregularidades e a CFTC tenha permanecido em silêncio sobre o motivo, o presidente da Jump Crypto, Kanav Kariya, renunciou apenas quatro dias após seu início.

Anteriormente, a Jump Crypto estava envolvida na controvérsia SEC v Terraform Labs. A SEC alegou que a Jump Crypto havia intervindo secretamente para estabilizar a queda do peg da Terra em 2021, mas não apresentou acusações contra a empresa.

As vendas de criptomoedas são apenas parte da história

Embora o declínio do $ETH coincida com as liquidações de ativos da Jump Crypto, é improvável que seja o principal motivo para o repentino inverno cripto.

A partir de sábado passado, os mercados de ações em todo o mundo experimentaram um declínio acentuado. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 12% na segunda, marcando seu pior dia desde 1987. Enquanto isso, o índice Nasdaq caiu 4,1%, e o S&P 500, 2,4%.

Enquanto o Nikkei 225 se recuperou em 10,23% ontem, o Nasdaq e o S&P 500 permanecem em tendência de queda, com declínios de 3,68% e 3%, respectivamente.

O mercado de criptomoedas seguiu o exemplo: 96 das 100 principais moedas tiveram perdas substanciais. Isso causou a chamada “Black Monday” no mercado. No entanto, ontem, a maioria dos tokens começou a mostrar sinais de recuperação:

$BTC (+8,29%)

$ETH (+9,74%)

$BNB (+12,89%)

$SOL (+24,61)

A alta é resultado do aumento da pressão de compra, já que alguns traders veem a queda como uma oportunidade para acumular tokens com desconto.

Considerações finais

A venda agressiva de wstETH pela Jump Crypto contribuiu significativamente para a recente queda do mercado de criptomoedas. Felizmente, os tokens líderes começaram a se estabilizar, dando esperança de que o pior da crise pode ter passado.