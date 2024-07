Kevin O’Leary fala de investimentos cripto, ETFs de Ethereum e sobre o presidente da SEC

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Kevin O’Leary participou de uma entrevista recente com Jennifer Sanasie, da CoinDesk. O presidente da O’Leary Ventures e conhecido como Sr. Maravilhoso do Shark Tank, compartilhou alguns insights importantes sobre investimentos em criptomoedas.

Durante a entrevista, O’Leary discutiu investimentos no mercado de criptomoedas, EFTs de Ethereum e a abordagem do presidente da SEC, Gary Gensler, diante dos ativos digitais.

Kevin O’Leary sobre estratégia de investimento e questões de criptoativos

O’Leary enfatizou a importância da liquidez ao escalar investimentos em criptoativos. Ele afirmou que poucos tokens são líquidos o suficiente para investimentos substanciais entre US$ 20 milhões e US$ 40 milhões.

Ademais, O’Leary também observou que seus maiores investimentos em criptomoedas estão em Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC), e ele evita usar ETFs devido às taxas desnecessárias que eles geram.

Sua abordagem de investimento em criptomoedas prioriza conformidade, exchanges, transparência de preços, liquidez e segurança.

Ele citou seu envolvimento com exchanges como a WunderFi no Canadá, que suporta mais de 60 tokens e está se expandindo para a Austrália. O’Leary acrescentou que ele valoriza trabalhar com exchanges compatíveis integradas em suas plataformas de relatórios financeiros.

Além disso, ele reconheceu a crescente aceitação das moedas digitais, que passaram de uma classe de ativos controversa para uma classe geralmente aceita pelos reguladores.

O’Leary também discutiu sua participação na Circle, a emissora da USDC, e expressou otimismo sobre a potencial oferta pública da Circle. Além disso, ele mencionou seu investimento na M2, uma empresa que ele acredita que poderia superar a Binance devido a problemas regulatórios enfrentados pelo fundador da Binance, CZ.

Por fim, quando questionado sobre os ETFs Ethereum recém-aprovados, O’Leary disse que prefere investimentos diretos em vez de ETFs.

Ele afirmou que, embora os ETFs atraiam demanda, principalmente de consultores preocupados com a conformidade, a maioria dos investidores acabaria preferindo investimentos diretos por meio de corretoras.

Além disso, ele argumentou que os investimentos em câmbio direto oferecem maior transparência, taxas mais baixas e total conformidade regulatória.

Gensler e Dimon também foram assunto

Além de falar sobre seus investimentos, O’Leary também apoiou fortemente a abordagem regulatória do presidente da SEC, Gary Gensler, às criptomoedas, destacando os benefícios de uma liderança consistente.

De acordo com O’Leary, a postura inabalável de Gensler trouxe clareza e estabilidade muito necessárias ao mercado. Isso, por sua vez, legitimou a indústria e atraiu investidores institucionais.

Além disso, O’Leary está otimista sobre o futuro dos ativos digitais e sua integração ao sistema financeiro global. Ele acredita que os sistemas de pagamento digital e a tecnologia blockchain têm um potencial significativo para crescimento de longo prazo. Suas declarações destacam sua confiança na presença duradoura dessas tecnologias.

Além dos criptoativos, O’Leary também se concentra na infraestrutura que dá suporte aos ativos digitais, incluindo a mineração de Bitcoin.

O’Leary comparou a mineração de Bitcoin a um negócio imobiliário, enfatizando a importância de escolher locais com condições favoráveis ​​para operações de mineração.

A entrevista também abordou Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase. O’Leary discutiu o potencial impacto de Dimon na indústria de criptomoedas se ele se tornar Secretário do Tesouro.

O’Leary destacou o pragmatismo de Dimon e o reconhecimento da demanda institucional por criptoativos, apesar de sua postura crítica em relação ao Bitcoin.

Ele comparou a posição de Dimon com Larry Fink da BlackRock, que endossou o Bitcoin. Além disso, ele apoia o envolvimento de Dimon na política financeira e valoriza sua extensa experiência internacional.

O’Leary concluiu enfatizando seu foco na gestão de políticas práticas em vez de afiliações políticas. Ele afirmou que a qualidade da política financeira é crucial para a estabilidade do investimento, independentemente de quem ocupa o cargo.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.