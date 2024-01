Legisladores da Coreia do Sul negociaram quase US$ 100 milhões em cripto nos últimos 3 anos

A Comissão Anticorrupção e Direitos Civis sul-Coreana revelou o resultado de sua investigação das atividades relacionadas a criptomoedas dos legisladores. O relatório revelou que os legisladores concluíram transações cripto no valor de quase US$ 100 milhões nos últimos três anos.

A investigação, que está em curso há três meses, abrangeu as transações de ativos digitais entre 30 de maio de 2020 e 31 de maio de 2023. Além disso, revelou algumas irregularidades entre os legisladores, levantando a necessidade de transparência e padrões éticos nas suas atividades financeiras.

Expostas as atividades cripto de legisladores sul-coreanos

Em 29 de dezembro, a Comissão Anticorrupção divulgou o relatório de sua investigação sobre o envolvimento com criptomoedas dos 298 legisladores do país.

De acordo com o relatório, alguns membros da Assembleia Nacional Sul-Coreana conduziram vários negócios cripto, como compra, venda e negociação de ativos digitais dentro do período declarado.

Além disso, a investigação revelou que 18 dos 298 legisladores em exercício detinham ativos digitais nos últimos três anos. No entanto, 11 membros contribuíram para o total de tokens negociados durante o período.

Além disso, a comissão citou que os legisladores conduziram negociações de criptomoedas no valor de cerca de 125,6 bilhões de won coreanos, equivalente a US$ 97,6 milhões.

Um detalhamento das atividades indicou que as compras e vendas de cripto totalizaram 62,5 bilhões de won (US$ 48,4 milhões) e 63,1 bilhões de won (48,8 milhões), respectivamente. A Coreia do Sul já impõe uma exigência para que quase 6.000 funcionários públicos divulguem os seus ativos virtuais a partir de 2024.

Os funcionários públicos farão a declaração através do Sistema de Ética Oficial Pública do país. Até agora, alguns funcionários públicos declaravam seus ativos cripto nos sites dos ministérios, nas câmaras parlamentares ou no diário do governo.

No entanto, o novo sistema de comunicação permitirá aos cidadãos coreanos ter acesso a todas as informações divulgadas pelos funcionários até 2024.

Além disso, as cinco principais corretoras cripto sul-coreanas, Bithumb, Upbit, Gopax, Coinone e Korbit, devem cumprir regras específicas. Eles devem estabelecer sistemas separados de fornecimento de informações para simplificar as atualizações de dados sobre participações e transações cripto.

Investigação revela discrepâncias e posse detalhada de ativos

Além disso, a investigação da comissão revelou as várias carteiras de ativos digitais dos legisladores. Surpreendentemente, eles têm até 107 tipos diferentes de criptoativos em suas carteiras. O Bitcoin assumiu a liderança como o token preferido entre os legisladores. Isto corresponde à tendência global na indústria e no mercado de criptomoedas.

Além disso, o relatório destacou algumas discrepâncias nas participações cripto e nos registros de transações de 10 legisladores. Notavelmente, as carteiras reportadas diferem das suas declarações voluntárias no início de 2023.

Inclusive, a comissão descobriu que um legislador concluiu cerca de 49 transações cripto diferentes sem qualquer divulgação ao parlamento. Em defesa, o legislador citou a situação de contas encerradas em exchanges de criptomoedas.

Como mencionado acima, o governo sul-coreano exige a divulgação obrigatória de criptoativos de todos os seus funcionários públicos. Esta decisão ocorreu após um incidente em maio de 2023, onde um membro do Partido Democrata foi acusado de não declarar US$ 4,5 milhões em tokens Wemix (WEMIX).