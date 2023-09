Melhores criptomoedas para comprar agora – LINK, ROSE, APE, WSM e BTCBSC

P

O mercado de criptomoedas está exibindo sinais positivos, com um valor total de capitalização de US$ 1,12 trilhão. De acordo com um relatório da Reuters, o Federal Reserve dos Estados Unidos decidiu manter suas taxas de juros inalteradas ao final de sua reunião realizada entre 19 e 20 de setembro.

Segundo o relatório, é provável que as taxas sejam ajustadas entre abril e junho de 2024. Essa notícia trouxe uma perspectiva mais positiva para o mercado. O Bitcoin está se beneficiando dos ganhos, ultrapassando a resistência de US$ 26.000 para ser negociado a US$ 27.000.

Além disso, outras criptomoedas alternativas estão registrando impressionantes altas em seus ecossistemas, aproveitando o sentimento positivo dos investidores.

Confira abaixo:

Chainlink (LINK) – Criptomoeda da principal rede oracle descentralizada

O preço do LINK é de US$ 6,76, representando um aumento de 9,4% nas últimas 24 horas. Além disso, o LINK registrou um ganho de 14,3% em seu preço nos últimos sete dias, o que confirma o controle dos compradores sobre o ativo.

Um dos principais impulsionadores desse aumento é a sua adoção pela ANZ Australia, um dos maiores bancos do país.

.@ANZ_AU, one of the largest institutional banks in Australia, used Chainlink #CCIP to successfully demonstrate a cross-chain purchase of tokenized assets with A$DC, an ANZ-issued stablecoin of the Australian Dollar: https://t.co/l9iPE2JuWD — Chainlink (@chainlink) September 14, 2023

O banco ANZ utilizou com sucesso o CCIP da Chainlink para demonstrar uma compra cross-chain de criptomoedas com A$DC, a stablecoin do Dólar Australiano. Essa aplicação provavelmente atrairá mais usuários australianos para o ecossistema da Chainlink e impulsionará o desempenho do LINK.

Além disso, o Chainlink e a Swift colaboraram para criar um mecanismo de prova de conceito para tokenização de energia e escalabilidade. Essas parcerias provavelmente estão impulsionando o crescimento no ecossistema da Chainlink.

Consequentemente, a grande vela verde no gráfico diário sugere que os compradores estão acumulando os tokens na expectativa de ganhos de preço adicionais.

Os compradores do LINK estão mantendo a pressão para quebrar acima do nível de resistência de US$ 6,3

O LINK formou um padrão de reversão altista, superando a tendência de baixa dos últimos dois dias. Encontrou suporte crítico em US$ 6,1, onde a maioria dos compradores iniciou novas posições longas, impulsionando-o acima do nível de resistência de US$ 6,3.

Caso o LINK feche acima desse nível de resistência, é provável que entre na região de sobrecompra nos próximos dias. Além disso, o fato de o LINK estar sendo negociado acima de suas Médias Móveis Simples de 50 dias e 200 dias indica um sentimento otimista para os próximos dias.

Seu Índice de Força Relativa (RSI), que subiu rapidamente para 61,45, está se aproximando da zona de sobrecompra, que começa em 70. O RSI confirma que os compradores estão dominando o mercado e buscam mais ganhos de preço antes de encerrarem suas posições.

Além disso, o indicador de Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) está acima de sua linha de sinal, mostrando um forte sinal de compra, conforme evidenciado pelas barras verdes no Histograma. Com base no rali do LINK, ele conseguiu superar a queda causada pela Cruz da Morte em 13 de setembro. Se os compradores continuarem ativos, é provável que o LINK continue a se valorizar nos próximos dias.

Oasis Network (ROSE) – Criptomoeda da rede escalável descentralizada de camada 1

ROSE negociou a $0,04, indicando um aumento de 3,7% nas últimas 24 horas. Além disso, os compradores não cederam nos últimos sete dias, como evidenciado pelos ganhos de preço de 11,6% registrados para o ativo.

O aumento na pressão de compra coincide com a introdução do Programa de Embaixadores Oasis Sentinel em 14 de setembro.

Communities are the backbone of every blockchain project At Oasis, our community spans every timezone and continent, which is why we're excited to introduce the new Oasis Ambassador Program: Oasis Sentinels Let's dive into it: 🧵https://t.co/JEEfplIyAZ — Oasis Network (@OasisProtocol) September 15, 2023

O programa concentra-se na comunidade da rede Oasis e na iniciativa de unir indivíduos com valores essenciais específicos. Os embaixadores incluem Navegadores Globais, Artistas Visionários, Escrivães e outros.

Dessa forma, esses programas focados na comunidade têm o potencial de atrair mais usuários para a rede. O aumento de preço do ROSE na última semana reflete um sentimento positivo. No gráfico diário, o ROSE formou uma vela verde à medida que os compradores entram em uma fase de acumulação massiva.

ROSE está testando o nível de resistência de US$ 0,042: será que conseguirá ultrapassá-lo?

O token busca romper a resistência em US$ 0,042, como indicado pelo pavio superior da vela que ultrapassou esse nível. No entanto, os traders devem aguardar o fechamento da vela de hoje para confirmar a direção do próximo movimento de preço.

Além disso, ROSE está sendo negociado próximo à banda superior do Canal Donchian (D.C.), o que confirma que os touros estão controlando o preço. O indicador RSI exibe um valor de 56,77, saindo da zona neutra em direção à região de sobrecompra, indicando um aumento no impulso de compra.

O MACD também confirma o sentimento de compra ao subir acima de sua linha de sinal, com as barras de Histograma em verde, destacando a pressão para que ROSE supere a resistência em US$ 0,042. Se ROSE conseguir romper esse nível de resistência imediata, é provável que continue sua tendência de alta nos próximos dias.

Apecoin (APE) – o melhor token de utilidade e governança

O preço do APE em 18 de setembro é de US$ 1,15, com um aumento de 2,2% nas últimas 24 horas. Apesar do aumento de preço, o APE perdeu 1,2% de seu valor nos últimos sete dias, o que indica que os ursos ainda estão ativos.

Ademais, apesar da perspectiva bearish do preço da criptomoeda APE na semana passada, desenvolvimentos empolgantes em seu ecossistema estão se traduzindo em ganhos de preço hoje e podem iniciar um possível rally no futuro. Em 13 de setembro, a ApeCoin anunciou um concurso para comerciantes, recompensando os participantes com 25.000 $APE.

Os comerciantes que aceitam pagamentos em $APE por serviços, bens digitais e bens físicos são elegíveis. Este concurso provavelmente atrairá mais usuários para o ecossistema e resultará em um eventual rally para os tokens $APE.

Como resultado, o APE formou uma vela verde no gráfico diário, mas enfrenta forte resistência dos vendedores que pretendem limitar seus ganhos de preço.

APE ainda sob pressão dos ursos apesar de seu rally: qual será o próximo movimento?

O APE encontra-se em um padrão de movimento lateral no gráfico diário, formando uma vela verde. Isso sugere que alguns compradores estão assumindo novas posições longas hoje. O tamanho da vela indica que a atividade de negociação do ativo está atualmente limitada.

Além disso, é importante notar que o APE está posicionado abaixo do indicador Parabolic SAR, o que confirma que os ursos ainda controlam o preço. Embora o APE tenha encontrado suporte em $1,10, com os compradores tentando romper a resistência em US$ 1,19, será necessário um aumento na pressão dos compradores para alcançar essa meta.

No momento, o RSI (Índice de Força Relativa) está na região de sobrevenda, com um valor de 27,20. Isso indica que os vendedores estão ativos no mercado, limitando os ganhos de preço do ativo. No entanto, o MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis) está ligeiramente acima de sua linha de sinal, com pequenas barras verdes no Histograma, o que sugere um retorno do interesse dos compradores.

O APE provavelmente entrará em uma tendência de alta se conseguir superar a pressão de venda em $1,19. Se os compradores assumirem o controle, é provável que permaneça na zona de venda até que o RSI ultrapasse o valor de 30.

Wall Street Memes (WSM) – Principal comunidade de meme coin

O token de utilidade Wall Street Memes, WSM, concede aos detentores benefícios empolgantes, como staking e acesso a coleções de NFT. Uma característica interessante da plataforma é a transparência, pois nenhum token é reservado para a equipe de desenvolvimento, garantindo igualdade de oportunidades a todos os investidores.

S&P 500: 2023 vs 1983 – Are you seeing what I'm seeing? 📈 pic.twitter.com/UVY4CsNxjc — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 17, 2023

WSM é um token compatível com ERC-20 e opera na blockchain Ethereum, proporcionando segurança aos usuários. Seu fornecimento total é limitado a 2 bilhões de tokens WSM. No entanto, a maioria desses tokens irá para o pool de staking da WSM para recompensas adicionais.

Pré-venda do WSM encerrará em breve!

A pré-venda do WSM está em sua fase final, com menos de uma semana para que os investidores aproveitem antes da listagem nas exchanges de nível 1. A pré-venda arrecadou mais de US$ 25 milhões desde o início, demonstrando grande interesse dos investidores na comunidade de criptomoedas.

Após a listagem do WSM, é provável que ocorra um aumento significativo no preço, com uma meta mínima de US$ 1, oferecendo recompensas substanciais aos investidores. Os usuários podem adquirir tokens WSM com ETH, USDT ou BNB ao preço de US$ 0,0337, assim que conectarem uma carteira segura à página de pré-venda.

Sistema de staking do WSM acrescenta valor a longo prazo ao ecossistema

A criptomoeda WSM oferece aos usuários um sistema de staking semelhante ao do Ethereum, mas com recompensas significativas. Em 18 de setembro, mais de 342,6 milhões de tokens foram staked a uma APY de 58%.

Esse mecanismo protege o ecossistema contra a inflação decorrente de um excesso de oferta circulante. Os usuários também recebem recompensas com base na porcentagem de seus tokens WSM comprometidos no pool de staking e na APY vigente.

Whitepaper da criptomoeda WSM revela um emocionante roadmap para a comunidade

A primeira fase abrange o desenvolvimento de contratos inteligentes, construção da comunidade, branding e marketing. Além disso, serão lançados produtos com a marca WSM, como camisetas, moletons, bonés e canecas, nesta etapa, com o objetivo de criar uma identidade para os membros da comunidade.

A segunda fase engloba o lançamento do token e parcerias estratégicas com criadores de memes, influenciadores e principais plataformas de conteúdo. Também serão iniciadas as listagens nas principais DEXs e CEXs, junto com campanhas de conscientização nos próximos dias.

A terceira e última fase desbloqueará a comunidade restrita da WSM, onde os usuários poderão acessar atualizações, conteúdo exclusivo e interações de qualidade com personalidades criptográficas de destaque. O objetivo nesta fase é alcançar um valor de mercado de US$ 1 bilhão, o que, com base no grande seguimento da WSM, é uma possibilidade real. Os desenvolvedores da WSM incentivam os investidores a realizarem suas pesquisas antes de investir.

A WSM está promovendo um sorteio de US$ 50.000, onde cinco sortudos receberão US$ 10.000 cada após concluírem determinadas tarefas, que incluem a compra de tokens $WSM. Esse evento está estimulando uma maior participação dos membros da comunidade da WSM.

Wall Street Memes possui um potencial de longo prazo, e sua estrutura de staking preservará seu valor, juntamente com seus memes infinitos.

Bitcoin BSC (BTCBSC) – Projeto inteligente e inovador para investidores de criptomoedas

O Bitcoin BSC é um projeto híbrido que combina o valor original do Bitcoin em seus primeiros dias com os benefícios do ecossistema BNB Smart Chain.

Seu token de utilidade, $BTCBSC, é um token BEP-20 que se baseia no staking, em vez do sistema intensivo em energia de Proof-of-Work (PoW) usado pelo Bitcoin.

Os tokens BTCBSC estão disponíveis na pré-venda a US$ 0,99, preço semelhante ao do Bitcoin em abril de 2011. Embora o Bitcoin BSC e o Bitcoin não tenham afiliação, eles compartilham semelhanças, como um fornecimento total de 21 milhões de tokens.

O Bitcoin BSC depende da BNB Smart Chain para suas funcionalidades, como taxas de gás baixas e transações mais rápidas do que o Ethereum. A blockchain BNB também adota o mesmo código fundamental que o Ethereum, sendo altamente segura e eficiente na execução de contratos inteligentes.

Pré-venda da criptomoeda Bitcoin BSC atinge um marco à medida que o Soft Cap se aproxima

A pré-venda do BTCBSC está em andamento, com mais de US$ 2,8 milhões arrecadados em relação à sua meta de soft cap de US$ 3,96 milhões. A pré-venda terá duas etapas. A primeira visa o soft cap de 4 milhões de tokens. Além disso, a segunda etapa se concentrará em atingir o hard cap de 6,125 milhões de tokens.

Behold the astounding success of #BitcoinBSC!🚀 A staggering $2.8 million has been raised! Huge appreciation to all the #Crypto enthusiasts! Embrace the #Stake2Earn revolution and get involved here 🌟 https://t.co/oM0YP8IlbV pic.twitter.com/rbrLrqsADF — Bitcoinbsc (@Bitcoinbsctoken) September 18, 2023

Os investidores podem comprar os tokens no site oficial usando BNB, ETH ou USDT. No entanto, eles devem observar que o valor mínimo de compra é de $10 em BTCBSC, ao preço único de US$ 0,99 em ambas as etapas.

Modelo de staking do BTCBSC é ecológico e lucrativo para os investidores

Os usuários podem comprar e imediatamente fazer staking de seus tokens no pool de liquidez para obter renda passiva. Hoje, em 19 de setembro, mais de 1,41 milhão de tokens BTCBSC foram staked com uma APY de 186%.

O Bitcoin BSC destinou 69% do seu fornecimento de tokens para recompensas de staking, distribuídas de acordo com a participação do investidor no pool. Além disso, o BTCBSC passou por uma auditoria completa realizada pela Coinsult, com todos os testes de segurança concluídos para garantir aos usuários que não se trata de um evento de “rug pull”.

Os usuários podem ganhar até 5% de comissão em cada referência que compra tokens BTCBSC usando seus códigos de referência. O Bitcoin BSC possui um roadmap empolgante para manter sua comunidade envolvida mesmo após o lançamento. O ativo provavelmente aumentará de valor após a listagem devido à sua adoção viral na comunidade de criptomoedas.

Conclusão

O mercado de criptomoedas se recuperou significativamente esta semana, com algumas altcoins entre os principais ganhadores. Esses altcoins se beneficiam de desenvolvimentos dentro de seus ecossistemas e de sentimentos positivos dos investidores.

A recuperação do mercado está provavelmente levando mais investidores a posições longas. No entanto, o Índice de Medo e Ganância ainda indicam um sentimento de medo.

Além disso, algumas emocionantes pré-vendas de criptomoedas oferecem oportunidades empolgantes para os investidores diversificarem suas carteiras e entrarem antes de um possível aumento. Entretanto, lembre-se que o investimento em criptomoedas sempre traz riscos de volatilidade.