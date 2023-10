No quarto trimestre de 2023, o mercado de criptomoedas se estabilizou em uma faixa de capitalização de mercado total ligeiramente superior a 1 trilhão. Enquanto isso, o Bitcoin continua a dominar o mercado de criptomoedas devido à sua grande capitalização de mercado. No entanto, o mês de setembro trouxe um período de volatilidade de preços para o Bitcoin e outros ativos do mundo cripto.

No entanto, algumas criptomoedas estão se valorizando em meio ao caos do mercado com base em desenvolvimentos promissores. Aqui estão as melhores criptomoedas para comprar em outubro de 2023, e uma breve análise de seus possíveis movimentos de preço futuros.

Compound (COMP) – O protocolo descentralizado baseado em Ethereum

No final de setembro, o preço do COMP teve uma valorização de 11,4% nos últimos sete dias, atingindo o preço de US$ 44,50 e confirmando uma crescente pressão dos compradores. Os ganhos de preço do COMP podem ser resultado de seu esforço para acomodar desenvolvedores com programas interessantes.

Compound Grants will be awarding $5,000 to the best integration of Compound III at #ETHGlobalNewYork this weekend Get all the details in our docs and workshop video:https://t.co/tJdZC1kZct — Compound Governance (@compgovernance) September 21, 2023

Em 21 de setembro, o Compound Governance anunciou que o programa Grants concederia US$ 5.000 para a melhor integração no Compound III.

O Compound Grants é um programa administrado pela equipe da Questbook que fornece subsídios para desenvolvedores na comunidade. Como resultado, o Compound Governance anunciou que o GreenYield ganhou o prêmio de US$ 5.000.

O prêmio foi entregue no evento Ethereum Global, em Nova York. A utilidade do Compound no DeFi provavelmente atrairá mais desenvolvedores, impulsionando assim o preço do COMP. No gráfico diário, o COMP está ganhando preço, à medida que mais compradores abrem posições longas.

Compradores do COMP miram a região de sobrecompra

O COMP está em uma tendência de alta no gráfico diário, formando uma segunda vela verde consecutiva. Além disso, os compradores romperam o nível de resistência de US$ 43,80 após um pivô no nível de suporte de US$38,90. No entanto, se o fechamento acontecer acima da resistência de US$ 43,80, isso confirmará uma forte tendência de alta.

Enquanto isso, o COMP está próximo da banda superior do Canal Donchian (DC), confirmando que os compradores estão no controle. O Índice de Força Relativa (RSI) exibe um sinal de compra de 63,3. Além disso, o indicador RSI está subindo à medida que se aproxima da região de sobrecompra de 70.

Além disso, a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) está otimista, subindo acima de sua linha de sinal. Sem mencionar as barras de Histograma verdes, que confirmam um aumento na atividade de compra. É provável que o COMP se recupere para a zona de sobrecompra acima de 70 nos próximos dias antes de retroceder para consolidação.

Bitcoin Cash (BCH) – A melhor rede aberta sem permissões

O Bitcoin Cash BCH subiu 13,0% nos últimos sete dias, confirmando a predominância dos compradores no mercado, sendo negociado a US$234,8.

Os ganhos do BCH podem ser atribuídos aos desenvolvimentos impressionantes registrados em seu ecossistema.

Bitcoin Cash Weekly News September 25 2023 by the Bitcoin Cash Foundationhttps://t.co/3xWIoaaEqH pic.twitter.com/0B4hh2shxZ — Bitcoin Cash Foundation (@BCHF_ORG) September 25, 2023

Primeiro, a equipe da carteira Pataca lançou seu aplicativo CashToken Studio para testes beta. De acordo com o anúncio, os usuários interessados em criar seus próprios tokens ou NFTs com o estúdio de criação podem visitar seu site.

Além do mais, a ferramenta de jogo automatizada A Fifth of Gaming organizou uma competição com um prêmio em BCH de US$750 em jogo. No final do concurso, o vencedor recebeu 1,2 BCH, impulsionando a utilidade dos tokens no ecossistema.

Ademais, a iniciativa “Fix the Tracking” lançou recentemente uma campanha de financiamento de 41,84 BCH para expandir o BCHFAQ.com. Este site apresenta conteúdo de formato longo que atrai tráfego e informa os usuários sobre projetos relacionados ao BCH.

Todos esses projetos estão centrados em torno dos tokens BCH e impulsionam sua utilidade, o que provavelmente se traduziu em ganhos de preço na última semana. Como tal, o BCH exibe uma forte tendência de compra no gráfico diário, à medida que mais investidores acumulam os tokens.

BCH entra na zona de sobrecompra à medida que os compradores sustentam a pressão

O BCH está em uma tendência de alta no gráfico diário, formando sua quinta vela verde consecutiva após transformar a resistência de US$ 214,9 em suporte. Além disso, ele rompeu o nível de resistência de US$ 229,9, já que os compradores continuam a realizar posições longas.

Além disso, o Parabolic SAR expressa um sentimento otimista, movendo-se abaixo das velas para confirmar que os compradores estão no controle. O Oscilador Estocástico mostra que o ativo já está na zona de sobrecompra. O RSI rápido do Oscilador Estocástico exibe um valor de 87,7 e ainda está subindo à medida que os compradores acumulam.

O MACD ainda está acima de sua linha de sinal, exibindo um sinal de compra. Este sinal é confirmado pelas barras de Histograma verdes. Com base nesses indicadores, é provável que o BCH continue sua alta nos próximos dias.

Maker (MKR) – A plataforma de contratos inteligentes

O preço do MKR teve um aumento de 16,1% nos últimos sete dias, com um desempenho de preço positivo em setembro, atingindo US$ 1.523,5. Um dos fatores que impulsionam os ganhos de preço do MKR é a proposta de implantar o Spark Protocol na Mainnet zkSync Era.

In case you missed it: A new proposal has been put forth to deploy @spark_protocol on zkSync Era Mainnet. It includes wETH, rETH, wstETH, and DAI as initial collaterals and setting a 2 million DAI liquidity goal to kickstart Spark’s growth on zkSync. → https://t.co/D4XX8VlP0B — Maker (@MakerDAO) September 21, 2023

De acordo com a proposta, o Spark Protocol é vital no ecossistema DeFi e impulsiona a demanda. Além disso, é compatível com a EVM e suporta contratos inteligentes EVM generalizados, facilitando a implantação de dApps. Isso trará certeza de segurança para o ecossistema, e não apenas probabilidade.

Vale notar que o alvo mínimo para a liquidez do Dai será de US$2 milhões, cisando impulsionar o crescimento do Spark no zkSync. Esta proposta de melhoria e outras têm mostrado um efeito positivo no preço do MKR no gráfico diário.

MKR rompe acima do nível de resistência de US$ 1433,2 enquanto compradores de criptomoedas mantêm a tendência de alta

O MKR segue sua tendência de alta no gráfico diário ao formar mais uma vela verde para consolidar seus ganhos. Além disso, ele formou um pivô a partir do suporte de US$ 1353,6 para romper o nível de resistência de US$ 1433,2, levando à continuação da tendência de alta.

Além disso, o MKR está sendo negociado acima de sua Média Móvel Simples de 50 dias e de 200 dias, confirmando o sentimento otimista para o token. Vale ressaltar que os compradores que abriram posições longas recentemente já estão lucrando. O indicador RSI está na região de sobrecompra com um valor de 75,8, subindo à medida que os compradores dominam.

O MKR provavelmente manterá seus ganhos nos próximos dias. No entanto, um recuo é provável se os compradores começarem a lucrar. Enquanto esses ativos se valorizam, os investidores podem aproveitar a temporada de meme coins, com o Meme Kombat liderando o caminho.

Meme Kombat (MK) – O ecossistema de memecoin para jogos

$MK | Meme Kombat is an innovative new gaming platform designed for gaming enthusiasts. #GameFi sector is growing, so it is worth checking 💯 Devs are doxxed on website, presale is ongoing and they already raised $100K+ | Check details below👇 and Dyor@Meme_Kombat

TG:… pic.twitter.com/wNlFytuOEC — $SHIB KNIGHT (@army_shiba) September 27, 2023

O Meme Kombat é um projeto blockchain promissor, que une de forma harmoniosa memes criativos e jogos. Além disso, ele utiliza a tecnologia blockchain segura e descentralizada da rede Ethereum para sua eficiência.

Sem mencionar que seu token nativo, o MK, oferece aos usuários acesso a todos os benefícios do ecossistema. Esses benefícios incluem:

1. Batalhas Automatizadas: Com tokens MK, os usuários podem acessar as batalhas automatizadas da plataforma, com todos os resultados determinados na blockchain.

2. Apostas: Os detentores de MK podem apostar seus tokens para prever o resultado das batalhas. Os jogadores que acertarem os resultados ganharão prêmios impressionantes que incluem tokens MK extras.

3. Recompensas de Staking: Os detentores de MK podem fazer staking de seus tokens para obter renda passiva, dependendo do APY no momento.

Pré-venda de MK já está em andamento com Staking instantâneo para recompensas adicionais

>>>Visite a pré-venda do Meme Kombat<<<

Os tokens MK estão disponíveis em pré-venda no site oficial com um limite máximo de US$10 milhões. Cada token vale US$1,667 na pré-venda, com um provável aumento de preço após a listagem.

Os usuários podem comprar tokens MK com ETH ou USDT, bastando conectar uma carteira de compra segura na BSC Smart Chain. De acordo com a tokenomics, o MK tem um fornecimento total de 12 milhões de tokens, com 50% (6 milhões) alocados para a pré-venda.

Os tokens comprados durante a pré-venda são automaticamente staked na carteira de compra para ganhar recompensas. No entanto, os usuários devem fazer re-staking de todos os tokens disponíveis por um período de bloqueio, para se qualificarem para as recompensas de staking.

Portanto, os usuários podem fazer re-staking de seus tokens após a pré-venda para reivindicar as recompensas de staking. Contudo, os usuários que optarem por retirar seus tokens do staking imediatamente após a pré-venda perderão quaisquer recompensas de APY.

Por fim, o staking neste ecossistema abrange várias áreas vitais, como alocação, onde os usuários decidem a quantidade de MK que desejam fazer staking. Notavelmente, 30% do fornecimento de MK é dedicado a recompensas de staking e batalha no ecossistema.

Apostas adicionam utilidade ao ecossistema Meme Kombat, promovendo o potencial de longo prazo

As apostas são uma atividade divertida dentro do ecossistema do Meme Kombat, com várias opções disponíveis para os usuários.

1. Apostas de Jogador contra Jogador (PvP)

Esta opção permite que os usuários apostem diretamente uns contra os outros, tornando-a mais personalizada. Além disso, este modo se aplica a batalhas gerais e de alto risco, com os usuários determinando o nível de exposição ao risco.

2. Apostas de Jogador contra Jogo (PvGame)

Neste modo, os usuários apostam no resultado de batalhas contra o jogo em eventos específicos. Interessante notar que neste modo os ganhos variam com base nas probabilidades escolhidas.

3. Apostas Diretas

As apostas diretas permitem que os participantes apostem em batalhas ou personagens específicos. Além disso, oferece aos usuários um método mais direto de participação no jogo e de ganhar prêmios com base nos resultados das batalhas.

4. Apostas em Ações Paralelas

Este modo se concentra em vários aspectos da batalha, como apostas em eventos únicos. Isso faz com que os usuários mergulhem mais profundamente na mecânica do jogo e encontrem maneiras criativas de apostar. O Meme Kombat representa uma mistura inovadora de tecnologia blockchain, IA e jogos baseados na comunidade.

Com base em sua estratégia de marketing, campanhas digitais, parcerias de qualidade e promoções sazonais serão uma prioridade. Além disso, sua utilidade e modelo de staking de renda passiva fazem com que ele tenha relevância de longo prazo e atraia a atenção dos investidores.

Conclusão

Apesar da volatilidade dos últimos meses, o mercado de criptomoedas registrou pequenos ganhos no final de setembro. Além do mais, algumas altcoins também registram ganhos significativos, com base em desenvolvimentos progressivos em seu ecossistema e no aumento da atividade comercial.

Pré-vendas empolgantes, como a do Meme Kombat, permitem que investidores participem de um projeto antes de um possível aumento de preço. No entanto, os investidores devem conduzir pesquisas adequadas e utilizar gerenciamento de riscos para minimizar perdas. Concluindo, uma vez que o staking está ganhando relevância, criptomoedas verdes que suportam tais recursos valem a pena ser consideradas.