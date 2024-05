Membro do BCE incentiva Bancos Centrais a Revisar Modelo de Negócios e Adotar CBDCs

Os CBDCs foram assunto importante no Summit de Inovação, que o Banco de Compensações Internacionais (BIS) realizou na Basiléia, em 6 de maio de 2024. O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, convocou os bancos centrais para reverem os seus modelos de negócio durante o evento.

Nagel diz que os bancos centrais devem adotar moedas digitais, observando que o seu futuro depende da rápida adoção dos CBDCs.

Joachim Nagel vê os CBDCs como o futuro das finanças

Durante a feira de Inovação realizada na Basiléia no dia 6 de maio, Joachim Nagel alertou o setor bancário sobre a incerteza que rodeia os bancos centrais. Nagel, também membro do Banco Central Europeu (BCE) e defensor das moedas digitais, afirma que as CBDCs são vitais para o futuro dos bancos centrais.

Segundo Nagel, as coisas mudaram e o Banco Central precisa rever seu modelo para se alinhar às mudanças tecnológicas. Ao contrário de hoje, ele não teria encontrado nenhuma falha no modelo de negócios do banco central há 20 anos.

“Se há 20 anos me tivessem perguntado se o modelo de negócio do banco central era destrutível ou não, eu teria dito não”, revelou Nagel.”

Nagel acredita que agora é o momento de reestruturar os modelos de negócios dos bancos centrais. Assim sendo, ele destacou a importância da integração da tecnologia de contabilidade distribuída à medida que a moeda física se torna menos atraente.

Ele também observou que se parte do produto principal estiver perdendo sua atratividade, você deverá procurar um novo produto principal.

Além disso, durante o Summit do BIS, o membro francês do BCE, François Villeroy de Galhau, compartilhou as suas ideias sobre os bancos centrais e as tecnologias emergentes. Ele diz que as moedas de banco central (CBDCs) deve ser orientada para manter o seu papel central no século XXI.

Segundo Galhau, o dinheiro do banco central não deve ser apenas um meio de pagamento, mas também manter a estabilidade do sistema financeiro. Ele acredita que uma moeda digital de banco central em breve será útil para transações no atacado e no varejo.

CBDCs estão na mira de muitos bancos centrais

De acordo com uma pesquisa do BIS, mais de 90% dos bancos centrais estão explorando a possibilidade de um CBDC, concentrando-se mais no varejo do que no atacado.

Notavelmente, o foco do público tem sido principalmente nos CBDCs de varejo, onde os consumidores podem desfrutar de acesso direto ao dinheiro digital do banco central.

No entanto, o Governador do Banco da Itália, Fabio Panetta, observou que os CBDCs de atacado estão ganhando popularidade. Panetta acredita que a maioria dos bancos centrais poderá emitir um CBDC nos próximos seis anos. No entanto, ele diz que os CBDCs atacadistas provavelmente serão mais adotados do que os varejistas.

Reserve Bank of India desenvolvendo CBDC offline

The Reserve Bank of India is working to make its digital currency available without being dependent on internet access, according to Governor Shaktikanta Das https://t.co/sRPTMgKjkp — Bloomberg (@business) May 7, 2024

Algo interessante a se destacar é que o banco central indiano quer que a sua moeda digital (CBDC) esteja disponível offline. Aliás, o governador do Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, disse que uma das principais características do dinheiro é sua capacidade de trabalhar offline.

Por isso, afirmou que as autoridades estão trabalhando para tornar o CBDC transferível mesmo offline.

Notavelmente, a Índia é uma das poucas economias que atualmente testa uma moeda digital do banco central. Segundo Das, a Índia ampliou o uso de sua moeda digital e hoje conta com aproximadamente 1,3 milhão de clientes.

Cerca de 300.000 traders agora contam com o CBDC na Índia para suas transações. A Índia está testando CBDCs de atacado e varejo. No entanto, o Governador acredita que mais transações devem ser realizadas para descobrir o real efeito dos CBDCs na economia.