Meme Games ($MGMES) arrecada US$ 122K em horas – Gamificação e alto APY alimentam o FOMO

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

The Meme Games ($MGMES) arrecada US$ 122K horas após o lançamento da pré-venda, com cada token agora vendido por US$ 0,009.

Período de pré-venda definido, preço com desconto por tempo limitado, gamificação e APY de 4.073% em staking criam a combinação perfeita para o FOMO.

A pré-venda terminará em 8 de setembro, e analistas preveem que o $MGMES subirá 100x após sua listagem em DEXs em 10 de setembro.

A pré-venda do $MGMES começou no dia 16/07 e arrecadou mais de US$ 122K em poucas horas, indicando um impulso inicial explosivo. Lançado a tempo para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste verão, o $MGMES é considerado o meme coin ‘oficial’ das Olimpíadas pela comunidade cripto.

O que atrai os investidores para o $MGMES, e será que o hype da pré-venda se traduzirá em valor a longo prazo? Vamos desvendar o apelo do $MGMES.

Tenha sorte, fique rico – Mania dos memes encontra apostas

O $MGMES combina a mania dos meme coins degen com a febre das Olimpíadas, permitindo que os investidores apostem em seu ‘memetleta’ favorito para ter a chance de multiplicar suas participações.

Os participantes podem escolher entre cinco personagens icônicos: $PEPE, $DOGE, $WIF, $BRETT ou $TURBO. Se o campeão escolhido cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o investidor recebe um multiplicador de token de 25%.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Isso significa que qualquer pessoa pode transformar 10K $MGMES em 12.5K com pura sorte. O resultado da corrida é aleatório, então cada personagem tem uma chance igual de vencer.

Além disso, como não há valor mínimo de compra ou limite de frequência de apostas, os primeiros investidores podem maximizar suas chances entrando várias vezes enquanto a pré-venda durar.

A camada de gamificação é um dos principais atrativos do $MGMES e deve ajudá-lo a construir uma comunidade leal e engajada.

Outro fator que contribui para o hype é o staking, com até 4.073% de APY. Ou seja, ao bloquear 10K $MGMES agora, os investidores podem obter mais de 16K tokens em dois meses, quase dobrando suas participações.

Essa combinação única de competição, chance e recompensas, fortalecida pelo apelo dos memes, é o que ajudou o $MGMES a ganhar tração imediata.

Preço com desconto e APY de staking de 4.073%

A pré-venda do $MGMES ocorrerá simultaneamente com as Olimpíadas de 2024 e terminará em 8 de setembro, juntamente com a cerimônia de encerramento das Paralimpíadas. Em 10 de setembro, podemos ver as primeiras listagens do $MGMES em DEXs.

Os primeiros investidores podem comprar $MGMES pelo menor preço de US$ 0,009 por token, então US$ 90 compram 10K $MGMES. Restam apenas três dias até o aumento do preço, o que, junto com a curta pré-venda, contribui para o FOMO.

Analistas preveem que o $MGMES subirá 100x após a listagem, trazendo ganhos de quase 10.000% para os primeiros apoiadores.

Para comprar $MGMES, visite o site oficial da pré-venda, conecte sua carteira, selecione a rede (Ethereum ou BNB Chain), insira o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação. Não se esqueça de fazer uma aposta no seu meme favorito!

Siga The Memes Game no X e no Telegram para as últimas atualizações.

Considerações finais

Em resumo, o $MGMES combina estrategicamente a tendência dos meme coins, a febre das Olimpíadas, a gamificação e a dupla receita para atrair tanto investidores degen quanto avessos ao risco que buscam valor a longo prazo.

Será que o $MGMES se tornará um campeão na arena cripto como seus ‘memetletas’? Só o tempo dirá, mas o tiro de largada já foi dado.