Memecoins com tema de cachorro gerando milhões para investidores – Novas moedas para ficar de olho

O frenesi de memecoins com tema de cachorro já dura mais de uma década. Desde que o Dogecoin ($DOGE) conquistou o mercado de criptomoedas em 2013, um bando de imitadores inundou o espaço.

Nem todos os projetos inspirados em Shiba foram bem-sucedidos, mas alguns recém-chegados intrigantes já conquistaram o apoio massivo da comunidade com suas ideias inovadoras. Vamos mergulhar na breve história das memecoins com tema de cachorro e dar uma olhada em dois novos tokens com forte potencial.

Dogecoin – A memecoin com tema de cachorro original

O $DOGE é a memecoin original inspirada na raça de cães Shiba Inu. Lançado em 2013 como uma paródia alegre do Bitcoin, rapidamente ganhou impulso e passou de US$ 0,0002047 para US$ 0,0004 no primeiro dia de negociação e aumentou mais de 500% nos três dias seguintes.

Em 2014, o preço do $DOGE viu outro grande aumento no volume de negociação de 24 horas, ultrapassando US$ 4,5 milhões e garantindo o 7º lugar no mercado cripto geral, logo atrás de gigantes como $BTC e $LTC.

Após o aumento inicial do preço, o valor do $DOGE diminuiu por vários anos, até que Elon Musk postou uma série de tweets sobre o token. Isso fez com que o $DOGE saltasse mais de 300% em um único dia.

O sentimento público de Musk aumentou em uma nova onda de adoção do $DOGE, com empresas como AirBaltic, GameStop e AMC Theatres anunciando que agora o aceitam como meio de pagamento.

Embora o mercado de baixa em 2022/2023 tenha afetado negativamente o $DOGE e outras criptomoedas, a memecoin começou a mostrar sinais de recuperação em 2023.

No momento da escrita, o $DOGE é negociado a US$ 0,1329, aproximadamente 16o.0008% acima de seu mínimo histórico (ATL) e 80% abaixo de seu máximo histórico (ATH).

Shiba Inu

Um desenvolvedor com pseudônimo Ryoshi introduziu o Shiba Inu ($SHIB) em 2020 para capitalizar sobre a mania Dogecoin.

Logo depois, a equipe do projeto enviou 50% do fornecimento total de 1 quatrilhão de tokens para Vitalik Buterin, o fundador do Ethereum, que então doou 50 trilhões de tokens para instituições de caridade e queimou outros 410 trilhões.

Em outubro de 2021, o $SHIB atingiu seu ATH de US$ 0,00008845, um aumento impressionante de 154.000.000% desde seu lançamento.

À medida que o interesse da comunidade no $SHIB começou a diminuir em 2022, a equipe do projeto tentou reacendê-lo anunciando planos para um metaverso com tema Shiba Inu e uma DEX de cadeia cruzada.

A tentativa foi bem-sucedida. Neste momento o $SHIB é negociado a US$ 0,00002117, mais de 28.000.000% acima de seu ATL e 79% abaixo de seu ATH.

DogWifHat

DogWifHat ($WIF) é outra memecoin com o tema Shiba. Estreando na DEX Raydium por US$ 0,000001366, atingiu US$ 0,210 em 19 de dezembro após garantir uma listagem no CoinMarketCap.

Como muitas memecoins, o $WIF não tem utilidade além da negociação – é “literalmente apenas um cachorro com chapéu”. No entanto, isso não impede que o $WIF garanta o apoio massivo da comunidade e se torne a quinta memecoin por valor de mercado.

Em fevereiro de 2024, o $WIF atingiu novos recordes de preços por nove dias consecutivos, mas experimentou um declínio estatisticamente inevitável de 24% antes de voltar para um novo ATH de US$2,20 em março.

Floki

Nomeado em homenagem ao cachorro de Elon Musk, Floki, o Floki não experimentou o crescimento imediato que testemunhamos com $DOGE ou $SHIB. O primeiro grande aumento do $FLOKI ocorreu em setembro de 2021, quatro meses após seu lançamento.

A etapa inicial de alta impulsionou o $FLOKI para seu ATH de US$0,0003437 em novembro de 2021. O sentimento geral de baixa em torno do mercado de cripto em 2022/2023 não contornou $FLOKI, mas seu preço se recuperou em 2024 e atualmente está em US$0,0001471.

Ao contrário das memecoins que dependem de exageros e especulações sem utilidade real, o $FLOKI tem vários casos de uso dentro do ecossistema Floki. Isso inclui servir como moeda do jogo para o metaverso Valhalla e oferecer recompensas dinâmicas de staking.

Duas novas memecoins com tema de cachorro para ficar de olho

À medida que as moedas com o tema Shiba estabelecidas tentam manter o interesse da comunidade, novos projetos se esforçam para ter sucesso apresentando características inovadoras.

Dogeverse – A primeira memecoin multi-cadeia do mundo (em pré-venda)

O Dogeverse não é apenas mais um projeto aproveitando a mania do Shiba Inu. Isso porque esta é a primeira memecoin com funcionalidade multi-chain, disponível simultaneamente nas redes Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base.

Essa flexibilidade prepara o projeto para o futuro, garantindo que o $DOGEVERSE não esteja confinado ao desempenho ou adoção de uma única rede.

A abordagem única do Dogeverse já rendeu enorme apoio da comunidade. A pré-venda do token arrecadou US$ 350 mil em poucas horas e agora ultrapassou a marca de US$ 12 milhões.

Atualmente, $DOGEVERSE é vendido por US$ 0,000304, mas o preço aumentará à medida que a pré-venda atingir a marca de US$ 13,6 milhões.

Os primeiros investidores com Ethereum podem colocar em staking seus tokens imediatamente para ganhar até 90% APY (a taxa é dinâmica e diminuirá à medida que mais detentores ingressarem no pool).

Para saber mais sobre o projeto

WienerAI – Memecoin com tema de cachorro que mergulha na IA (em pré-venda)

WienerAI ($WAI) é a única memecoin nesta lista que não usa o cão Shiba Inu como mascote. Esta memecoin com tema do cachorro “salsicha” integra a IA para criar uma ferramenta de negociação fácil de usar com previsões precisas.

Lançado em pré-venda em 11 de abril, o $WAI já arrecadou US$ 590 mil e está se aproximando rapidamente da marca de US$ 1 milhão.

O token agora está sendo vendido por US$ 0,000702, com o próximo aumento de preço agendado para 1º de maio. Os primeiros investidores já colocaram em staking mais de 731 milhões de $WAI com até 1.416% APY.

À medida que a pré-venda ganha impulso, o roteiro do WienerAI descreve seus planos para construir um exército de apoiadores leais e assumir o controle da rede Ethereum.

Conclusão

O mercado de memecoins é imprevisível, mas alguns projetos inspirados em Doge provaram que também pode ser lucrativo.

Embora players estabelecidos no mercado como Dogecoin e Shiba Inu continuem se mantendo, estamos entusiasmados em ver o que o futuro reserva para novos projetos como Dogeverse e WienerAI.

Para encerrar, lembre-se de que os preços das memecoins estão sujeitos a oscilações, com isso, o sentimento do mercado pode mudar rapidamente. Assim sendo, é fundamental fazer sua pesquisa sobre cada ativo e investir com responsabilidade.