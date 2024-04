Memecoins explodem no primeiro trimestre de 2024 quando o número de traders atinge recorde

Um estudo de memecoins recente da CoinGecko mostra o desempenho das narrativas cripto mais populares no primeiro trimestre de 2024. A análise se concentrou nas narrativas entre 1º de janeiro e 31 de março, com base nos dados da plataforma para os 10 maiores retornos médios diários dos preços dos tokens no trimestre.

4/ DePIN initially recorded losses in the first half of Q1, but managed to end the quarter with 81.0% returns. Top performers among large DePIN tokens were $AR at 292.5% gains, as well as $LPT at 133.7% and $THETA at 124.5% QTD. — CoinGecko (@coingecko) April 3, 2024

O estudo revela que as memecoins foram a cripto narrativa mais lucrativa do trimestre, registrando os maiores retornos médios de 1.312,6%.

Além disso, três das memecoins de melhor desempenho no final do primeiro trimestre foram projetos lançados apenas em março, incluindo BOOK OF MEME (BOME), Cat in a Dog’s World (MEW) e Brett (BRETT).

Outras memecoins semelhantes também foram constantemente referenciadas nas redes sociais, à medida que membros da comunidade e especialistas publicavam previsões de preços, especulações ou reportavam sobre suas disparadas.

Além disso, criptomoedas em fase de pré-venda, como Dogecoin20 (DOGE20), ganharam força significativa por parte dos investidores. Esta é uma versão ecologicamente correta do Dogecoin tradicional, que roda na rede Ethereum. O DOGE20 arrecadou mais de US$ 10 milhões poucos dias após o início de sua pré-venda.

Traders de memecoins atingiram um ATH

O setor de memecoins explodiu em 2024, não apenas em juros e financiamento, mas também em relação ao número de novos traders de memecoins. Um relatório da plataforma de inteligência de mercado IntoTheBlock apontou recentemente que o número de detentores de memecoins atingiu um recorde.

The number of addresses holding meme coins for under thirty days hit a record high last month. This indicates a massive inflow of new traders buying memecoins pic.twitter.com/Qqc2at98UV — IntoTheBlock (@intotheblock) April 3, 2024

O IntoTheBlock mostra que o número de endereços de carteira contendo memecoins por menos de 30 dias atingiu um recorde em março de 2024. De acordo com a plataforma, isso sugere um grande fluxo de novos traders interessados ​​em memecoins, especificamente.

O número de novos projetos, combinado com histórias sobre ganhos de mudança de luz e elevadas percentagens de projetos como BOOK OF MEME e Dogwifhat, pode ter desempenhado um papel na atração de novos compradores.

Relatórios como esse remontam a, por exemplo, dezembro de 2023, quando um trader investiu em uma memecoin baseada em Solana chamada Silly Dragon (SILLY). Afinal, graças aos números de rápido crescimento, o trader transformou seu investimento de US$ 62 em US$ 2 milhões.

Uma história semelhante viu um trader transformar US$ 13.000 em US$ 2 milhões em uma hora. Embora isso tenha sido relatado há apenas alguns dias, serve como um exemplo de porque novos traders estão correndo em direção ao setor de cripto para investir em memecoins que surgiram recentemente.