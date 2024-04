Memecoins mais visitadas no DEXTools no mês de abril

Investir em memecoins pode ser uma montanha-russa devido à falta de informações sobre os projetos. No entanto, o DEXTools oferece uma plataforma perfeita para os usuários trocarem tokens sem esforço com seu recurso Multswap.

A lista quente da plataforma mostra as memecoins mais populares. Mas é importante saber que nem todas as memecoins são reais. Isso porque alguns projetos são golpes que desaparecem do mercado rapidamente.

Por isso separamos neste artigo uma lista de memecoins que estão em alta no DEXTools, como PEPE, WIF, DUKO, PORK e MEW. Continue lendo para saber mais sobre esses projetos e seus recursos.

O que são memecoins?

Esta é uma categoria de criptomoeda que foca na diversão e nas tendências. Portanto, as pessoas as criam com base em memes ou piadas populares da Internet. Por exemplo, Billy Markus e Jackson Palmer criaram o popular Dogecoin (DOGE) como uma piada.

Ao contrário das criptomoedas normais, as memecoins não têm um propósito sério, como comprar bens ou serviços. Em vez disso, elas são mais como itens colecionáveis ​​ou jogos digitais. As pessoas os negociam apenas por lucros ou para participar da última moda da Internet.

Além disso, as Memecoins costumam ter nomes e logotipos cativantes inspirados em memes, o que pode torná-las populares rapidamente.

No entanto, como os memes são principalmente para diversão, pode ser arriscado investir nelas, pois seu valor pode mudar muito. Portanto, aplique um gerenciamento de risco adequado antes de investir em uma memecoin.

5 memecoins para observar no DEXTools

Pepe (PEPE) – MemeCoin ganhando força significativa

O PEPE, que atingiu um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão durante um mercado de baixa, está agora entre as principais tendências de moedas no DEXTools. De acordo com dados da CoinMarketCap, seu valor de mercado é agora de cerca de US$ 3,1 bilhões, ocupando o 36º lugar entre as principais criptomoedas do mundo.

O token $PEPE está sendo negociado em torno de US$ 0,0569 com um volume de mais de US$ 8 milhões. Nas últimas 24 horas, o PEPE caiu 9,2%. Porém, na última semana a moeda subiu 7,9%.

No dia 23 de abril, a equipe compartilhou na plataforma X que o token foi listado nos perpétuos da Coinbase.

Isso poderia até atrair mais instituições e grandes investidores para o projeto, aumentando a demanda pela moeda.

Dogwifhat (WIF) – Memecoin baseado em SOL com MCap de US$ 2,9 bilhões

Atualmente, esta é a maior das memecoins do ecossistema Solana. Além disso, é a terceira maior memecoin geral, com valor de mercado de US$ 2,9 bilhões, atrás de Dogecoin e Shiba Inu.

No mês passado, esta moeda se valorizou mais de 15 vezes, proporcionando bons ganhos iniciais. Curiosamente, o projeto está recebendo suporte de plataformas importantes como OKX.

Por exemplo, em 15 de abril, a OKX compartilhou uma postagem no X relacionada ao WIF, o que despertou mais interesse dos investidores.

Outro catalisador de alta é a listagem potencial na CoinBase. Se o Dogwifhat for listado em uma exchange gigante como a Coinbase, o preço poderá realmente disparar.

Em 18 de abril de 2024, a CoinBase postou que a exchange listará o WIF em futuros perpétuos.

Cat in a Dogs World (MEW) – Tendências de Memecoin baseada em Solana

MEW é o primeiro desse tipo a se opor ao domínio das memecoins com tema de cachorro. O projeto quer que a memecoin de gato se torne mais popular no espaço dos memes.

O MEW ganhou popularidade significativa no espaço cripto, atraindo não apenas amantes de gatos, mas também grandes investidores.

Mais de 190.000 carteiras possuem tokens MEW atualmente. Ademais, o que é mais interessante neste projeto é que o sentimento de alta é muito ativo e não mostra sinais de parar tão cedo.

De acordo com o DEXTools, esta moeda está entre as mais populares em sua plataforma esta semana. O token MEW está entre os principais tokens negociados na plataforma Phantom, o que mostra o quão popular é este projeto.

Dukocoin ($DUKO) – Memecoin baseada em Solana para entusiastas de cães

DUKO é outro token baseado em Solana preparado para um crescimento significativo no espaço de memes. Em 24 de abril de 2024, esta memecoin subiu mais de 31,21% e também entrou nas moedas mais populares do DEXTool.

No entanto, à medida que os investidores começaram a obter algum lucro, o DUKO caiu, sendo negociado a US$ 0,00252. Isso representa uma queda de 14%. Curiosamente, esta queda de preço não impede o envolvimento massivo dentro da comunidade e do perfil do projeto na plataforma X.

$DUKO the purple dog 🐶💜 What's new? • Advertisement spotted on @telegram

(700 million monthly active users) • Animated logo added to @DEXToolsApp

Com o apoio da comunidade ao projeto, ele poderia pintar em uma exchange de 1º nível rapidamente. Alguns influenciadores até prevêem que a moeda atingirá um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão.

Pepe Fork ($PORK) – Outra memecoin com tema de sapo

Pepe Fork é uma moeda inspirada no popular token Pepe, mas com um toque adicional ao sapo. Esta moeda ganhou vida para corrigir alguns dos principais erros do Pepe e tem funcionado bem desde então.

O objetivo do PepeFork é reconstruir a confiança em um token que realmente faça algo útil. Nas últimas 24 horas, o Pepe Fork esteve no radar das principais plataformas de negociação.

Só para exemplificar, a LBank compartilhou que o Pepe Fork está ocupando a primeira posição das moedas mais pesquisadas nesta semana.

Isso mostra que muitos investidores estão realmente interessados ​​neste projeto. Esse interesse se reflete no preço. Segundo o DEXTools, a moeda subiu mais de 3,5%. Além disso, na última semana, o PORK registrou um aumento de 41,96%.

Coisas a saber antes de comprar memecoins

As memecoins podem ser emocionantes, mas há algumas coisas que você deve saber primeiro:

Apoio da comunidade: Faça sua pesquisa para saber o tamanho e o envolvimento da comunidade da moeda. Com isso, você pode avaliar o nível de apoio e o potencial de crescimento.

Equipe por trás do projeto: Sempre confirme e conheça a equipe por trás ou desenvolvendo qualquer memecoin antes de comprar. Isso ajudará a avaliar a experiência e a credibilidade da equipe de desenvolvimento da moeda e a avaliar sua capacidade de cumprir as promessas.

Tendências de mercado: Conhecer a tendência do mercado e o sentimento do investidor em relação a uma moeda permitirá que você conheça seu potencial de crescimento a curto e longo prazo.

Invista apenas o que você pode perder: As Memecoins são uma aposta. Não invista mais dinheiro do que você gostaria de perder.

Conclusão

À medida que o frenesi das memecoins continua a cativar o mundo cripto, procurar um projeto interessante é crucial. Ao explorar memecoins de alto desempenho no DEXTools, os investidores podem potencialmente descobrir joias escondidas.

No entanto, cautela e pesquisas completas são necessárias, já que o cenário das memecoins é notoriamente volátil.