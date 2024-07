Mercados de ouro e cripto olham para dados do IPC dos EUA em busca de potencial alta

Os dados mais recentes do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA mostram que a inflação anual caiu para 3%, gerando otimismo no mercado financeiro. Com essa melhoria, os preços do ouro subiram acima de US$ 2.400 na esperança de possíveis cortes nas taxas de juros.

Os ativos de cripto, incluindo o Bitcoin, e os preços das ações devem se beneficiar da perspectiva econômica positiva.

Dados do IPC impulsionam mercados financeiros

Os dados do IPC dos EUA mostram que a inflação caiu para 0,1% em relação ao mês anterior, trazendo a taxa anual para 3%, a menor desde a pandemia. Essa queda marca a primeira diminuição significativa em três anos, gerando sentimento positivo nos mercados tradicionais e digitais.

A taxa geral do índice caiu de 3,3% em maio, com os preços ao consumidor diminuindo. Como resultado, os preços da gasolina caíram 3,8%, enquanto os preços de moradia e alimentação aumentaram 0,2%.

O relatório mudou os sentimentos do mercado financeiro. Os preços do ouro subiram acima de US$ 2.400, atingindo US$ 2.414, marcando um aumento de 1,8% nas negociações intradiárias.

As ações também tiveram reações mistas, com alguns ativos mostrando ganhos. Este aumento é devido à crescente antecipação de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Chris Larkin, MD de Negociação e Investimento da E-Trade no Morgan Stanley, observou que os dados do IPC aproximam o mercado do esperado corte de juros.

Ele mencionou que, a menos que os dados futuros se tornem “quentes”, a justificativa do Fed para não cortar as taxas pode enfraquecer.

Ele disse: “Muita coisa pode acontecer entre agora e 18 de setembro, mas, a menos que a maioria dos números volte para o território ‘quente’, a razão do Fed para não cortar as taxas pode não ser mais justificada.”

Enquanto isso, esses dados do IPC estão alinhados com a meta de inflação anual de 2% do Federal Reserve. O Fed tem mantido sua taxa de juros de referência em meio à queda da inflação. Os dados atuais apoiam a ideia de uma potencial diminuição da pressão nos mercados financeiros.

Impacto positivo nos mercados de cripto

Os dados favoráveis do IPC também beneficiaram os mercados de cripto. Além disso, boas notícias macroeconômicas geralmente levam a mais investimentos em ativos de risco, como criptomoedas.

À medida que o Federal Reserve reduz a pressão do mercado, os investidores provavelmente investirão mais em ativos como o Bitcoin. Enquanto isso, o Bitcoin registrou um aumento de 5,21% na última semana.

Dólar australiano sobe com dados de CPI mais baixos dos EUA, sugerindo reduções mais brandas nas taxas do Fed

O dólar australiano (AUD) mostra uma tendência positiva, subindo para 0,6798 contra o USD na quinta-feira antes de cair ligeiramente para 0,6770. O gráfico diário mostra que o par de negociação AUD/USD está otimista.

Apesar de não haver eventos financeiros significativos na Austrália esta semana, o AUD permanece forte. Com base nisso, os traders estão ajustando suas apostas após a divulgação dos dados de inflação dos EUA.

Lembre-se de que o Reserve Bank of Australia (RBA) ainda está adiando cortes nas taxas devido à alta inflação doméstica. Esta decisão pode apoiar ainda mais os ganhos recentes do AUD.

No geral, a potencial redução das taxas de juros criou uma forte indicação de crescimento nos mercados de cripto. Com a esperada alta do mercado, as meme coins também podem ver um ressurgimento.