MetaMask Delegation Toolkit está prestes a transformar a adoção do Web3 e blockchain

Globalmente, há uma preocupante falta de conscientização sobre o Web3 que impede sua adoção.

O MetaMask Delegation Toolkit beneficia desenvolvedores e usuários ao simplificar a criação e interação com dApps.

O Delegation Toolkit funcionará em todas as cadeias compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM).

A Consensys está em uma missão para tornar o Web3 mais acessível e seguro, impulsionando-o para a adoção mainstream.

Na recente Ethereum Community Conference, a desenvolvedora de software blockchain Consensys apresentou o MetaMask Delegation Toolkit. A seguir, vamos explorar como essa ferramenta para desenvolvedores e a suíte de contratos inteligentes melhoram a segurança e a experiência do usuário em aplicações Web3.

Delegation Toolkit – O que é e por que precisamos dele

Um relatório da Consensys encontrou uma disparidade surpreendente na compreensão: embora 92% dos entrevistados globalmente conheçam criptomoedas, apenas 24% estão familiarizados com o conceito de Web3.

Então, as pessoas ouviram falar sobre Bitcoin, mas não entendem como ele funciona ou que a descentralização vai além das moedas digitais.

Uma falta de conscientização pública sobre o ecossistema cripto levou a Consensys a lançar o MetaMask Delegation Toolkit, que irá melhorar a experiência do usuário de várias maneiras.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Configurações tradicionais de carteiras com downloads, extensões e frases-semente criam fricção para os usuários. O Toolkit evita essa etapa, permitindo que os usuários interajam diretamente com dApps.

Muitos dApps exigem que os usuários confirmem várias transações e ações, o que pode ser tedioso. O Toolkit permite que os desenvolvedores automatizem certas ações dos usuários, como aprovar taxas de gás ou gerenciar permissões.

O Toolkit simplifica o desenvolvimento ao fornecer uma estrutura flexível para definir permissões e funcionalidades dentro dos dApps. Além disso, a dependência reduzida de contratos inteligentes intermediários dispendiosos torna o desenvolvimento mais barato.

O Delegation Toolkit atinge esses objetivos com vários recursos:

Métodos flexíveis de criação de contas e autenticação de usuários.

Caminhos personalizados de recuperação de contas.

Gerenciamento aprimorado de taxas de gás (adiamento de gás, interações sem gás).

Compatibilidade com a maioria dos dApps através de ambientes React, JavaScript ou Node.js

Além disso, a Consensys confirmou que o Delegation Toolkit funcionará em todas as cadeias compatíveis com EVM com suporte a User Operation Bundler. Ou seja, isso inclui redes populares como Arbitrum, Avalanche, Base, Linea, Optimism e Polygon.

Consensys em uma missão para combater golpes em criptomoedas

O anúncio do Delegation Toolkit vem seis dias após a Consensys adquirir a empresa de segurança cripto Wallet Guard para proteger a MetaMask de golpes e dApps maliciosos. Toda a equipe da Wallet Guard se juntará à Consensys como parte do Departamento de Segurança de Produtos.

A MetaMask é única entre as carteiras ao fornecer não apenas recursos de segurança padrão fortes, mas também plugins que aumentam a segurança através de nossa plataforma de extensibilidade Snaps.

– Patrick Berarducci, Líder do MetaMask Business Group

Golpistas roubaram mais de US$ 1,7 bilhões de carteiras de usuários em 2023 e o dobro disso em 2022. As pré-vendas de criptomoedas estão entre os alvos mais comuns devido ao FOMO, novidade e falta de conscientização da comunidade.

Uma vez integrada, a Wallet Guard usará algoritmos avançados para identificar transações suspeitas e contratos inteligentes maliciosos. Além disso, empregará heurísticas do lado do cliente – verificações realizadas diretamente no dispositivo do usuário para identificar transações potencialmente arriscadas antes de serem submetidas através da MetaMask.

Considerações finais

Em resumo, o Wallet Guard e o Delegation Toolkit incorporam a filosofia da Consensys de tornar as soluções Web3 mais acessíveis, amigáveis ao usuário e seguras.

Em última análise, esses avanços podem aumentar a conscientização e acelerar a adoção mainstream da tecnologia blockchain em geral, não apenas das criptomoedas.