Metaplanet compartilha estratégia com plano de investimento em Bitcoin

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Metaplanet compartilhou sua estratégia ousada com base em Bitcoin. O plano inclui um investimento de 8,5 bilhões de ienes (US$ 58,76 milhões).

Na conferência Bitcoin 2024 em Nashville, executivos da Metaplanet e da Semler Scientific expressaram admiração pelo manual do Bitcoin da MicroStrategy.

A nova estratégia visa acumular uma quantidade considerável de Bitcoin com base na confiança na valorização do ativo a longo prazo.

A Metaplanet busca oferecer direitos de ações para financiar uma expansão e compra de Bitcoin no valor de US$ 58,76 milhões. Aliás, o plano faz parte de uma meta maior de arrecadação de fundos totalizando cerca de US$ 69,13 milhões (10,8 bilhões de ienes) para reforçar seus ativos de Bitcoin.

As ações da Metaplanet e da Semler Scientific dispararam após seguir o manual de Bitcoin da MicroStrategy. Este ano, a estratégia os inspirou a emergir de seu status de “zumbi”.

Metaplanet era descrita como ‘empresa zumbi’ antes de adotar o Bitcoin

Em 25 de julho, na Bitcoin Conference em Nashville, o CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, descreveu como a empresa estava começando a mostrar características de uma empresa zumbi.

Gerovich finalmente entendeu que o Bitcoin poderia reduzir a exposição da empresa ao iene em rápida depreciação, ao mesmo tempo em que fortalecia seu balanço.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Percebemos que o Bitcoin é o principal ativo monetário [e] algo ótimo para o nosso tesouro ter… então estabelecemos como meta declarada possuir e comprar o máximo de Bitcoin que pudermos ao longo do tempo. – CEO da Metaplanet, Simon Gerovich

Em 6 de agosto, a Metaplanet anunciou que “cada acionista ordinário receberá um direito de aquisição de ações para cada ação ordinária que possuir”. Todos os acionistas ordinários receberão os direitos em 5 de setembro, com a distribuição entrando em vigor em 6 de setembro.

A recente onda de compras de Bitcoin da Metaplanet

A Metaplanet mergulhou pela primeira vez nas águas do Bitcoin em meados de maio, quando comprou 117 $BTC. Depois disso, parece ter seguido uma estratégia de ‘Bitcoin-first, Bitcoin only’.

O investimento recente da Metaplanet em Bitcoin coincide com o atual mercado financeiro volátil. Isso porque as ações japonesas subiram mais de 10% na terça-feira, um dia após experimentarem sua pior queda desde 1987. Essa queda causou um efeito cascata, com o Bitcoin caindo para US$ 49.000.

Conclusão

O movimento da Metaplanet mostra que os detentores de $BTC continuam otimistas e, além disso, não estão intimidados pelas recentes quedas maciças dos mercados de ações globais. Por fim, o mercado vai se estabilizar ou cair novamente? Teremos que esperar para ver.