Michael Saylor comenta que volatilidade é uma característica, não um problema, no $BTC

Michael Saylor acredita que a volatilidade do Bitcoin ($BTC) é um atributo positivo, e não uma falha.

As ações da MicroStrategy dispararam mais de 1.000% após a aquisição de $BTC em 2020.

após a aquisição de $BTC em 2020. O $BTC superou importantes índices de ações, como o S&P 500 e o Nasdaq, durante as recentes turbulências do mercado.

A famosa volatilidade do $BTC levanta preocupações sobre sua adequação como reserva de valor. Apesar de sua crescente adoção, críticos o consideram uma aposta arriscada, e não uma alternativa ao ouro ou às moedas fiduciárias.

O CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, discorda, afirmando que o $BTC é o dinheiro do futuro e que sua volatilidade é ‘uma característica, não um problema’.

Saylor – Volatilidade do $BTC é uma mina de ouro

Em um recente post no X, Saylor mostrou como as ações da MicroStrategy ($MSTR) dispararam quase 1.000% após a empresa adotar o $BTC como principal ativo de tesouraria há quatro anos.

Saylor comparou o aumento de 408% do $BTC com o modesto crescimento de 59% do S&P 500 e afirmou que ‘volatilidade é vitalidade.’ Grandes oscilações de preço criam oportunidades de lucro tanto na alta quanto na baixa.

Em um podcast com Altcoin Daily, Saylor destacou que o mercado cripto é o único que opera 24/7, o que se torna particularmente importante em tempos de turbulência econômica, como a recente queda do mercado de ações.

Acumulação de Bitcoin pela MicroStrategy compensa

Em 2020, a MicroStrategy investiu em 21 mil $BTC e vem acumulando o token desde então. Este ano, a empresa adquiriu mais 12,2 mil $BTC, elevando seu portfólio de $BTC para US$ 14,7 bilhões. Saylor também investiu pessoalmente em $BTC, possuindo pelo menos 17,7 mil tokens, avaliados em mais de US$ 1 bilhão.

Portanto, esse movimento ajudou a MicroStrategy a se tornar uma das ações de melhor desempenho no índice S&P 500, superando empresas como Nvidia, Targa Resources e Arista Networks.

No início deste mês, Saylor revelou à Bloomberg TV que não tinha planos de vender suas participações em $BTC, nem as da MicroStrategy, e que estava de olho em outras moedas digitais.

$BTC se recupera e supera ações

Apesar dos recentes obstáculos do mercado, quando o $BTC caiu abaixo de US$ 50 mil, ele se recuperou para US$ 59 mil, com um aumento semanal de 15,72% e mensal de 3,95%.

Além disso, os principais índices de ações também começaram a se recuperar, mas sua tendência mensal permanece negativa:

S&P 500 (–4,83%)

Nasdaq (–8,99%)

Nikkei 225 (–14,97%)

A resiliência do $BTC frente à turbulência econômica sugere que as afirmações de Saylor têm alguma verdade.

Considerações finais

Por fim, a crença firme de Saylor na volatilidade do $BTC como uma força positiva é evidente no desempenho da MicroStrategy.

Enquanto os índices de ações sofreram perdas significativas, o $BTC demonstrou força relativa. Ou seja, sugerindo que pode ser uma reserva de valor mais estável em tempos de incerteza econômica.