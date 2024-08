Michael Saylor, da MicroStrategy, continua a expandir seus US$ 1 bilhão em Bitcoin

Em uma entrevista na Bloomberg TV, o cofundador e presidente executivo da MicroStrategy, Michael Saylor, enfatizou seu comprometimento com o $BTC.

Saylor tem sido um dos apoiadores que mais falam do $BTC por anos. Continue lendo para saber mais sobre as participações e a estratégia baseada em $BTC de Saylor.

Em agosto, Saylor disse à Bloomberg TV que não havia vendido nenhum de seus $BTC desde que tuitou quatro anos atrás que possuía 17,7 mil $BTC.

Saylor também revelou que não tem planos de vender seu estoque de $BTC, enfatizando seu comprometimento em expandir seus ativos de $BTC e investir em outros tokens digitais.

#Bitcoin is a capital investment you can hold for decades that a corporation, competitor, counterparty, or country can’t take away from you. It will create generational wealth for your family, corporation, or country. pic.twitter.com/amQNn4JQwR

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 7, 2024