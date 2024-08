MicroStrategy adquire mais US$ 784 milhões em Bitcoin, apesar de prejuízos de US$ 123 milhões no segundo trimestre

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A MicroStrategy comprou mais 12.222 $BTC (~US$ 784M) no segundo trimestre, elevando suas participações para cerca de 226.500 $BTC (~US$ 14,7B) .

no segundo trimestre, elevando suas participações para cerca de . A empresa introduziu um novo indicador-chave de desempenho (KPI), chamado Bitcoin Yield , para monitorar suas participações em $BTC.

, para monitorar suas participações em $BTC. No entanto, a empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 123 milhões em $BTC. Para se manter à tona, pode ser necessário obter um empréstimo, emitir mais ações ou até mesmo vender $BTC.

A MicroStrategy, uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin do mundo, adquiriu mais 12.222 $BTC (~US$ 784M) no segundo trimestre, elevando seu portfólio para 226.500 $BTC (~US$ 14,7B).

Apesar desse movimento otimista, a empresa de inteligência de negócios anunciou um prejuízo líquido de US$ 123 milhões em $BTC no segundo trimestre.

A seguir, vamos explorar o que deu errado e o que a empresa está fazendo para mitigar essas perdas e evitar a liquidação de ativos.

Declínio de US$ 123 milhões em $BTC da MicroStrategy & Queda de 7% na receita

Além das perdas de Bitcoin de US$ 123 milhões no segundo trimestre, a empresa anunciou um déficit de US$ 5,74 por ação na receita trimestral.

A receita total da empresa caiu 7% ano a ano (YoY), para US$ 11,4 milhões.

De acordo com Lance Vitanza, analista sênior da TD Cowen, a empresa tem aproximadamente US$ 45 milhões em despesas com juros, US$ 20 milhões em impostos sobre o caixa e US$ 82 milhões em ganhos antes de impostos neste ano.

Para financiar suas participações em Bitcoin, a MicroStrategy emitiu mais de US$ 2 bilhões em notas conversíveis este ano, alocando os recursos de seus negócios de software para cobrir impostos e pagamentos de juros.

Além disso, um documento regulatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou os planos da empresa de arrecadar US$ 2 bilhões vendendo suas ações classe A.

Nós pretendemos usar os recursos líquidos da venda de qualquer ação comum classe A oferecida sob este prospecto para propósitos corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin, a menos que indicado de outra forma no suplemento de prospecto aplicável.

— MicroStrategy

Apesar dos contratempos, o portfólio de Bitcoin em expansão da MicroStrategy levanta dúvidas sobre sua capacidade de cobrir as crescentes despesas associadas ao dinheiro anteriormente emprestado para comprar $BTC.

Outro sinal de alerta é o fato de que o preço do $BTC caiu 4% nesta semana.

A grande questão é garantir que seus fluxos de caixa sejam suficientes para cobrir as despesas adicionais com juros associadas à dívida conversível que emitiram. Se minhas estimativas estiverem corretas, eles não têm muito espaço para erros.

— Lance Vitanza

Vitanza acredita que a MicroStrategy não comprará mais $BTC até o próximo ano. Embora a empresa tenha um novo indicador para manter a estabilidade, isso pode não resolver completamente o problema.

Plano da MicroStrategy para mitigar perdas – Bitcoin Yield

A MicroStrategy lançou um novo KPI chamado Bitcoin Yield, que mede o desempenho de sua estratégia de Bitcoin.

O Bitcoin Yield mede a diferença percentual entre as participações em $BTC da empresa e suas ações em circulação.

A empresa usa o índice de crescimento anual do KPI (atualmente 12,2%) como um ponto de referência para atingir um APY de $BTC de 4%–8% em mais de três anos.

Este KPI tem um propósito restrito e é usado pela administração para ajudar na avaliação se a empresa está utilizando o capital de forma a aumentar o valor para os acionistas exclusivamente no que se refere às suas participações em Bitcoin.

— MicroStrategy

No entanto, a MicroStrategy anunciou que os cálculos do KPI não consideram a origem do capital utilizado para comprar $BTC.

Nosso veredito – MicroStrategy pode ter que vender seu $BTC

O foco da MicroStrategy em aumentar seu portfólio de $BTC e desenvolver o Bitcoin Yield reflete o compromisso da empresa em superar desafios financeiros.

No entanto, a estratégia geral da empresa pode sofrer, já que seus KPIs não levam em conta o capital usado para comprar $BTC. O que obscurece os custos reais do investimento. Isso também pode minimizar a confiança dos acionistas.

Para resolver a situação, a MicroStrategy pode precisar obter um empréstimo, emitir mais ações ou vender Bitcoin para pagar suas dívidas, que supostamente precisam ser liquidadas até 2027.