MicroStrategy entra para o Índice de Ações Mundiais da MSCI

A MicroStrategy, reconhecida como a maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, conquistou um lugar cobiçado no prestigioso Índice de Ações Mundiais da MSCI.

Essa conquista segue sua notável performance, marcada por uma impressionante alta em 2023 que continuou no início de 2024. Após esse feito notável, as ações da MicroStrategy (MSTR) dispararam 4,15%, sendo negociadas a aproximadamente US$ 1.300.

MicroStrategy entra para o Índice MSCI

As ações da MicroStrategy, listadas como MSTR na bolsa NASDAQ, superaram o crescimento do Bitcoin ao longo de 2023 e início de 2024. Em 14 de maio, o preço das ações da MSTR subiu 4,15%, alcançando quase a marca de US$ 1.300.

Essa alta provocou especulações entre investidores e analistas, indicando a possibilidade de novas valorizações de preços em breve.

Atualmente, o preço da MSTR é de US$ 1.365, um aumento de mais de 5% nos últimos dias. Essa performance pode ser atribuída à inclusão da MicroStrategy no Índice MSCI, um popular provedor global de índices de ações.

Em um anúncio em 14 de maio, a MSCI Inc. revelou que a MicroStrategy agora está entre os três principais acréscimos ao seu Índice MSCI World por capitalização de mercado. Essa conquista esclarece a crescente integração de ativos digitais, especialmente o Bitcoin, nas carteiras de investimento tradicionais.

Essa tendência está alinhada com o surgimento de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin nos EUA e em Hong Kong, que permitem que investidores institucionais detenham ativos digitais indiretamente.

Tais ETFs podem atrair interesse de diversos produtos de investimento, como fundos multiativos, à medida que os investidores buscam exposição ao crescente mercado de criptomoedas.

Perspectivas da ação da MicroStrategy: Mais ralis à frente para MSTR?

A MicroStrategy é reconhecida por sua estratégia consistente de acumulação de Bitcoin. Seu co-fundador, Michael Saylor, é um fervoroso defensor do Bitcoin, frequentemente realizando movimentos e previsões arrojadas sobre o preço da criptomoeda.

A popularidade da empresa disparou durante a pandemia de COVID-19, especialmente após a decisão de alocar uma parte substancial de suas reservas em tesouraria para o Bitcoin. Em 26 de abril, a MicroStrategy detém uma quantidade impressionante de 214.400 Bitcoins.

Destaca-se que as ações da MicroStrategy (MSTR) tiveram um desempenho notável ao longo do último ano, com seu preço quadruplicando. Esse crescimento superou em 130% a valorização igualmente impressionante do Bitcoin durante o mesmo período.

Quando o Bitcoin atingiu seu pico de US$ 74.000 no início deste ano, as ações da MicroStrategy, MSTR, também alcançaram um valor expressivo, chegando a US$ 1.919. No entanto, desde então, registraram um recuo significativo, caindo mais de 30% no último mês.

Para muitos investidores, a MicroStrategy se tornou sinônimo de Bitcoin, servindo como um veículo para exposição aos ativos digitais.

No entanto, o cenário mudou com a introdução dos ETFs de Bitcoin nos EUA este ano, representando um desafio à dominância da MicroStrategy no mercado.

Em março, a decisão da Kerrisdale Capital Management LLC de realizar uma operação de venda nas ações da MicroStrategy ganhou destaque. Eles citaram preocupações com o crescimento rápido da empresa superando o aumento no preço do Bitcoin.

Apesar disso, a MicroStrategy ainda recebe quatro recomendações de compra de analistas. De acordo com dados da Bloomberg, o preço-alvo médio de 12 meses para a MicroStrategy é de US$ 1.678,75. Isso representa um aumento de quase 30% em relação ao nível atual das ações, refletindo o otimismo sobre seu desempenho futuro.

Com o potencial de novos ralis de preço no horizonte, todos os olhos permanecem firmemente voltados para a empresa enquanto ela navega nesta era presente das finanças.