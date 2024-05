Millennium Management revela seus investimentos em ETF de Bitcoin no valor de US$2 bilhões

A Millennium Management, um fundo de hedge internacional, revelou recentemente um investimento substancial em fundos de investimento de BTC negociados em bolsa (ETFs) à vista. A empresa divulgou que até o primeiro trimestre de 2024, possuía cerca de US$2 bilhões em ETFs de Bitcoin.

De acordo com seu arquivo 13F junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos),Millennium alocou US$1,94 bilhões em cinco ETFs de BTC à vista distintos até 31 de março de 2024.

Participações da Millennium Management em ETFs de Bitcoin

O fundo diversificou seu investimento em vários produtos de ETF de Bitcoin à vista, incluindo o Bitwise Bitcoin ETF, o ARK 21Shares Bitcoin ETF, o iShares Bitcoin Trust, o Grayscale Bitcoin Trust e o Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF.

Entre estes, o fundo Bitcoin da BlackRock emergiu como a maior alocação da Millennium, com investimentos superando US$844 milhões. Além disso, esse número foi seguido de perto pelo fundo da Fidelity, com participações superiores a US$806 milhões.

Eric Balchunas, analista de ETF da Bloomberg, chamou a Millennium de “Rei dos ETFs de BTC” em uma postagem de 16 de maio na rede X. O analista revelou que as participações da Millennium são 200 vezes a média para novos ETFs, entre mais de 500 titulares.

Ademais, de acordo com Balchuna, a maioria (cerca de 60%) dos novos investidores em ETF são firmas de assessoria de investimentos, enquanto fundos de hedge compõem cerca de 25%.

Otimismo sobre as perspectivas do Bitcoin

Enquanto isso, a transparência aumentada resultante das obrigações de arquivamento do formulário 13F atraiu a atenção de especialistas da indústria. Matt Hougan, diretor de investimentos da Bitwise, vê este desenvolvimento de forma positiva e expressa otimismo crescente sobre as perspectivas do Bitcoin.

Esta visibilidade aumentada nos investimentos em ETF de Bitcoin sugere uma aceitação e interesse mais amplos em ativos digitais. Além disso, isso pode posicionar a indústria acima das instituições financeiras tradicionais e investidores à medida que continua a influenciar as dinâmicas futuras do mercado.

Matt Hougan destacou a presença notável de investidores institucionais em ETFs de BTC, apontando firmas importantes como Bracebridge Capital, Hightower Advisors e Cambridge Investment Research entre os investidores em produtos de Bitcoin.

Antecipando mais crescimento, Hougan previu que até o prazo de arquivamento de 15 de maio, mais de 700 firmas profissionais poderiam ser reveladas como detentoras de ETFs de BTC. Ele acrescentou que tal possibilidade poderia elevar os ativos totais sob gestão (AUM) para quase US$5 bilhões.

Mais organizações aderem o Bitcoin

Além disso, um relatório de 14 de maio do Estado de Wisconsin revelou seu investimento significativo no mercado cripto. De acordo com o relatório, há um investimento total de US$164 milhões em dois fundos oferecidos pela BlackRock e Grayscale.

Também, a MicroStrategy, liderada por seu CEO e ardente apoiador do Bitcoin Michael Saylor, adquiriu ousadamente 12.000 Bitcoins em março. A compra foi feita usando os US$782 milhões que eles levantaram por meio de uma oferta de dívida conversível.

Com essa aquisição, as participações em BTC da MicroStrategy dispararam para 205.000 BTC, avaliadas em US$14,7 bilhões.

Michael Saylor revelou os detalhes da compra, sendo que cada Bitcoin estava a um preço médio de cerca de US$68.477. Isso significa que a empresa gastou aproximadamente US$821,7 milhões nesse lote de ouro digital.

Notavelmente, a organização não dependeu apenas dos fundos arrecadados com a oferta de dívida para fazer essa compra. Eles também utilizaram suas reservas de caixa existentes. Esse movimento posiciona a MicroStrategy como um jogador significativo no mercado de ativos digitais.