Mini App Store do Telegram atinge mais de 500M usuários – Aqui está o motivo pelo qual isso é positivo para $PLAY

A Mini App Store do Telegram atingiu 500 milhões de usuários, aumentando a visibilidade de jogos cripto como Hamster Kombat.

A moeda nativa do Telegram, Toncoin ($TON), disparou 474% em um ano, mostrando um forte interesse em jogos cripto.

PlayDoge ($PLAY) arrecadou quase US$ 6 milhões na pré-venda e se beneficiaria significativamente ao ser lançado na Mini App Store do Telegram.

A Mini App Store do Telegram, que suporta jogos cripto, alcançou 500 milhões de usuários. Um jogo P2E (play-to-earn) de muito sucesso é o Hamster Kombat, que alcançou mais de 300 milhões de jogadores em apenas quatro meses após seu lançamento.

Toncoin ($TON), a moeda nativa do Telegram, também aumentou 464% (para US$ 6,74) nos últimos 12 meses e 2,90% na última semana. Apoiando ainda mais o sucesso do Telegram no Web3.

Outro título P2E que pode explodir ao se juntar à Mini App Store do Telegram é o PlayDoge $PLAY. Que arrecadou quase US$ 6 milhões na pré-venda.

Hamster Kombat receberá um recorde mundial do Guinness?

Hamster Kombat é um jogo tap-to-earn (T2E) que permite aos jogadores atuarem como CEO de uma exchange cripto fictícia e ganhar criptomoedas reais. O jogo do Telegram atraiu 100 milhões de usuários apenas dois meses após sua estreia em março e está se aproximando de receber um Recorde Mundial do Guinness.

Antes de seu próximo lançamento, o projeto vai lançar o ‘maior airdrop da história das criptomoedas.’

De acordo com o whitepaper do Hamster Kombat, o jogo vai dedicar 60% do volume do airdrop aos jogadores, com o restante alocado para liquidez de mercado, parcerias e subsídios, e recompensas para equipes.

Toda a atividade acontecerá na Open Network, a blockchain de camada 1 (L1) do Telegram que lida com os jogos cripto do app de mensagens, como Hamster Kombat.

Além disso, a Open Network suporta DEXs (como STON.fi e Storm Trade) e NFTs (incluindo TON Punks e TON DNS Domains).

O papel do $TON no suporte aos jogos do Telegram

$TON é a moeda nativa da Open Network e alimenta os dApps e NFTs da camada 1. Ela também suporta staking, permite transações rápidas e ajuda no sharding para escalabilidade.

O valor total bloqueado (TVL) do $TON está atualmente em US$ 765,14 milhões, um aumento em relação aos US$ 502,35 mil no início do ano – uma elevação impressionante de 152.212%.

Esse pico no TVL do $TON está alinhado com o crescimento no volume de transferência do $TON, que oscilou entre US$ 5 a US$ 10 bilhões (10% da capacidade do Bitcoin) durante todo o mês de julho, o que não é ruim considerando que a rede tem apenas quatro anos.

O TVL, o número de transferências e o número de usuários (8,96 milhões) do $TON destacam a demanda pela moeda, impulsionada por sua utilidade no DeFi.

Capitalização de mercado de moedas GameFi aumenta +22,54%

A demanda em torno do $TON mostra a necessidade do mercado por criptomoedas baseadas em utilidade. Especialmente porque a capitalização de mercado de meme coins caiu cerca de 5% no último dia.

Meme coins sem utilidade (como $WIF e $POPCAT) caíram cerca de 14,2% e 12,4%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Enquanto isso, a capitalização de mercado para moedas GameFi aumentou +22,54% desde ontem.

Alguns dos principais tokens P2E incluem:

$GFAL (+5,85%)

$UDS (+3,94%)

$GODS (+2,82%)

A popularidade dos tokens de jogos é um sinal positivo para o $PLAY, especialmente se o projeto for lançado na Mini App Store do Telegram.

Pré-venda do $PLAY aproxima-se de US$ 6M antes do lançamento dos jogos

$PLAY é uma meme coin inspirada no Tamagotchi, com mais de US$ 5,9 milhões arrecadados na pré-venda, atraindo 173 holders na Ethereum e 7 na Binance Smart Chain.

É a moeda in-game de vários mini-jogos futuros, que expandirão os elementos P2E da moeda na Fase 4.

PlayDoge permite que os jogadores cuidem de um animal de estimação virtual estilo Tamagotchi e ganhem renda passiva em uma aventura de rolagem lateral em 8 bits.

Além disso, 20% (1,128 bilhões) do total de tokens (9,4 bilhões) serão destinados ao staking. O que significa que você pode multiplicar seus ativos cripto de forma passiva, com um APY atual de 80%.

O contrato inteligente do projeto também foi auditado pela SolidProof, proporcionando segurança e confiança aos potenciais compradores de tokens.

O $PLAY está atualmente cotado a US$ 0,00525.

Agora provavelmente é um bom momento para comprar, considerando que o preço aumentará em 2 dias. Além disso, sua listagem em grandes CEXs (como a Coinbase) pode levar a um aumento para US$ 0,5.

Você pode comprar $PLAY visitando o site oficial, conectando sua carteira cripto e selecionando a quantidade que deseja comprar usando $BNB, $ETH, $USDT ou moeda fiduciária.

Veredicto – $PLAY vai disparar após a listagem no Telegram?

Em resumo, o crescimento dos tokens de jogos como Hamster Kombat e o lançamento da Mini App Store do Telegram preveem um futuro brilhante para $PLAY.

Por fim, uma possível listagem na Mini App Store do Telegram poderia beneficiar significativamente os mini-jogos P2E do $PLAY. Especialmente considerando o TVL significativo do $TON (US$ 765,14 milhões) e o recente marco de 950 milhões de usuários ativos mensais na plataforma.