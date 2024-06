Mt. Gox inicia reembolsos de US$ 8,5 bilhões em julho – o BTC cairá?

A Mt. Gox começará a reembolsar as vítimas do hack de 2014 em julho de 2024, mais de uma década após o ataque. O reembolso variará entre 65.000 e 140.000 $BTC, no valor total de aproximadamente $8,5 bilhões.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 61.000 com esta notícia e ainda não se recuperou. Aliás, os investidores em criptomoedas temem uma queda no mercado se as vítimas do hack da Mt. Gox venderem seus ativos em massa.

Os credores não receberão nenhum Ethereum no pacote de reembolso, o que significa que $ETH será menos afetado por uma potencial pressão de venda em torno do Bitcoin.

A Mt. Gox encerrou suas operações em fevereiro de 2014. Isso depois que centenas de milhares de Bitcoins foram roubados da carteira quente da empresa. Agora, após dez anos de processos judiciais, a Mt. Gox começará a reembolsar as vítimas do hack de 2014 em julho de 2024. A antiga exchange enviará aproximadamente US$ 8,5 bilhões em Bitcoins aos credores, o que preocupa os investidores.

As opiniões estão divididas sobre se isso será ruim ou neutro para o preço do Bitcoin. O fato é que tudo depende de se os credores venderão seus ativos ou adotarão uma estratégia de hold.

Os reembolsos serão feitos apenas em Bitcoin, sem Ethereum. Apesar disso, os detentores de $ETH continuam preocupados com uma potencial queda de preços em julho.

Abaixo discutimos a situação da Mt. Gox e vemos se o mercado de criptomoedas enfrentará tempos difíceis no próximo mês.

Atualização da Mt. Gox – O que aconteceu com a exchange?

Lançada em 2010, a Mt. Gox foi uma exchange de Bitcoin que administrou mais de 70% das transações de Bitcoin do mundo até 2014. Ela encerrou as operações no mesmo ano, quando mais de 850.000 Bitcoins foram perdidos.

A corretora entrou com pedido de falência em 28 de fevereiro de 2014, reportando US$ 65 milhões em passivos e vários processos judiciais de credores. Em março de 2014, a Mt. Gox afirmou ter encontrado 199.999,99 Bitcoins (no valor de aproximadamente US$ 116 milhões), com os 650.000 Bitcoins restantes ainda desaparecidos.

Entre várias alegações de crime, a prisão do CEO e a aceitação do Plano de Reabilitação Civil pelos credores (compensação em Bitcoin pelas perdas), a situação se estagnou até agora. O anúncio de reembolso menciona que os credores receberão Bitcoin e Bitcoin Cash a partir de julho de 2024.

Sem reembolsos em Ethereum, os detentores de $ETH têm um motivo a menos para se preocupar, embora uma potencial venda de Bitcoin em massa ainda possa impactar o Ethereum e o mercado cripto como um todo.

Os credores da Mt. Gox desestabilizarão o mercado do Bitcoin?

Embora sejam boas notícias para as vítimas da Mt. Gox, as notícias sobre o reembolso geraram polêmica entre os investidores em criptomoedas, especialmente os detentores de Bitcoin.

Muitos temem uma liquidação de Bitcoin em todo o mercado que impactará os ETFs de $BTC, que acumularam mais de US$ 14,3 bilhões em entradas líquidas até agora.

Isso significa que mais da metade de todas as entradas de ETF foram negadas de uma só vez. – Eric Balchunas, analista sênior de ETF da Bloomberg Intelligence

O Bitcoin aumentou 10.390% entre fevereiro de 2014 e junho de 2024, de US$579,7 para US$60.816. Só para ilustrar, um investimento de US$ 3.500 valeria hoje mais de US$ 360.000.

Não seria uma surpresa se os credores decidissem vender e capitalizar sobre os seus ganhos, especialmente depois de esperarem mais de dez anos para recuperar as suas perdas. Se não fossem eles, as empresas que compraram os créditos ao longo dos anos o fariam.

Otimistas pretendem manter o $BTC

Por outro lado, outros acreditam que os reclamantes (aqueles que não venderam suas reivindicações) estão otimistas no longo prazo e não venderão suas posições em $BTC.

Os credores da Mt Gox que precisam de fundos (ou seja, mãos fracas) tiveram cerca de 10 anos para vender seus créditos. Não há mais vendedores em dificuldades/urgentes- Alistair Milne (@alistairmilne) 24 de junho de 2024.

Os reembolsados podem vender o $BTC para obter lucro sobre um investimento até agora bloqueado. Outros participantes do mercado podem vender seu BTC para evitar a suposta quebra, criando pressão de venda e condições de mercado voláteis.

Falando em volatilidade, o S&P 500 vem caindo na semana passada, enquanto o FED fala em cortar as taxas de juros, indicando que um período de fraqueza do mercado pode estar por vir.

Esta combinação encurtou a alta do Bitcoin depois de atingir um ATH de US$ 73 mil em março. O próximo pagamento da Mt. Gox pode aumentar ainda mais a volatilidade, potencialmente levando a mais pressão de venda e FUD.

As exchanges sem custódia podem evitar episódios como o da Mt. Gox?

O fiasco da Mt. Gox não foi um evento único.

Outros golpes de exchanges como OneCoin, BitConnect e Bitclub Network (totalizando mais de US$ 29,722 bilhões) corroeram ainda mais a confiança dos investidores em exchanges centralizadas (de custódia).

Por outro lado, as corretoras sem custódia (DEXs), como o Uniswap, mitigariam o risco de fraudes institucionais e roubo de dinheiro dos investidores. O velho ditado “nem suas chaves, nem suas moedas” ainda soa verdadeiro, mas DEXs também têm várias desvantagens, tais como:

Menos conveniente de usar

Menos liquidez

Menos popular

Mais caro, pois as negociações acontecem no blockchain

A boa notícia é que as exchanges centralizadas já estão começando a melhorar em segurança e transparência, com a Binance e a Kraken publicando provas de reservas criptograficamente verificáveis.

Este movimento segue na direção certa, mas pode não compensar o FUD que tantas exchanges centralizadas causam ao se tornarem desonestas.

O veredito – Poderemos ver a volatilidade do Bitcoin em julho

Nosso palpite é que o FUD, combinado com a alegação de uma possível liquidação de $BTC pelos compradores, pode, sim, levar à volatilidade do mercado.

Embora uma queda seja improvável, poderemos ver uma correção maior abaixo de US$ 60 mil. No entanto, recomendamos que pesquise e decida por si mesmo, pois os fatores macroeconômicos muitas vezes alteram as condições do mercado.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Criptomoeda é uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.