Mt. Gox move mais US$ 6 bilhões para exchanges

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Mt. Gox movimentou US$ 6 bilhões em Bitcoin (US$ 91.755,68 BTC) para duas carteiras nas últimas 24 horas.

Embora o Bitcoin tenha caído 0,91% nas últimas quatro horas, ele atualmente indica um forte potencial de alta.

O CEO da CryptoQuant diz que o FUD sobre o Mt. Gox está superestimado e que o Bitcoin não será tão impactado quanto as pessoas estimam.

A Mt. Gox transferiu 91.755,68 $BTC (avaliados em US$ 6 bilhões) para duas carteiras (presumivelmente exchanges) nas últimas 24 horas.

De acordo com um rastreador de pagamento oficial da Mt. Gox, os credores ainda não receberam pagamentos na Kraken ou BitGo. No entanto, todos os indicadores parecem sugerir que é apenas uma questão de tempo até que o façam.

Com a dívida nacional dos EUA supostamente aumentando em US$ 1 trilhão a cada 100 dias e Larry Fink adotando o Bitcoin como um “instrumento financeiro legítimo”, para onde o Bitcoin e o mercado de criptomoedas estão indo?

Vamos analisar essas notícias e ver se devemos comemorar ou nos preocupar.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Os credores da Mt. Gox não estão vendendo seus Bitcoins e a criptomoeda prospera

Depois que a Mt. Gox anunciou seus pagamentos de $BTC no final de junho, as previsões sobre criptomoedas se tornaram quase apocalípticas, com Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, dizendo que “isso é como se mais da metade de todos os fluxos de ETFs fossem negados de uma só vez”.

Embora o mercado de criptomoedas tenha afundado temporariamente, os últimos dias foram gentis com o Bitcoin. A criptomoeda subiu 10,77% na última semana, especialmente após a tentativa frustrada de assassinato de Donald Trump.

Mais importante ainda, ainda não ouvimos falar sobre grandes vendas de Bitcoin por parte dos credores da Mt. Gox.

O Bitcoin está atualmente acima de US$ 65 mil, com uma capitalização de mercado de US$ 1,28 trilhão (+3,56%) e um volume de negociação de US$ 39,18 bilhões nas últimas 24 horas (+2,81%).

O mercado de memecoins também está se beneficiando do contexto atual, com ganhos semanais significativos para os seguintes tokens:

$PAJAMAS (+122,21%)

$MICHI (+98,82%)

$TOSHI (+62,96%)

$ANDY (+61,55%)

$CARLO (+55,38%)

$POPCAT (+54,96%)

Apesar da recente queda (com perdas entre 1% e 8%), o mercado de criptomoedas está majoritariamente verde. Ademais, vemos o Índice de Medo e Ganância da CoinMarketCap quase na área de “ganância”.

‘O FUD sobre a Mt. Gox é superestimado’, diz o CEO da CryptoQuant

Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, continua com sua postura otimista em relação às criptomoedas. Ele fez um post no X dizendo que os reembolsos da Mt. Gox não impactarão significativamente o Bitcoin, mesmo com a grande liquidação de Bitcoin na Alemanha.

Mesmo que os US$ 3 bilhões da MtGox sejam vendidos na Kraken, isso representa apenas 1% do aumento de capital realizado neste ciclo de alta — liquidez administrável. – Ki Joung Ju, CEO da CryptoQuant

Ele também deu a entender que as quedas anteriores do Bitcoin foram oportunidades disfarçadas. Durante as liquidações de pânico em todo o mercado, alguns investidores jogaram com inteligência e compraram as quedas do Bitcoin, o que valeu a pena considerando o preço atual do BTC.

Ele ainda diz que o FUD especulativo é a única fraqueza do Bitcoin. Isso parece ser verdade, já que o rei das criptomoedas sempre recuperou suas perdas, mesmo após quedas severas do mercado (como quando ocorreu o fiasco da FTX).

Conclusão – Outra queda do Bitcoin ou apenas uma queda do mercado?

Em suma, não vimos nenhuma indicação significativa de uma queda. Bem pelo contrário, isso porque o Bitcoin aumentou 3,74% no último dia e 0,28% na última hora.

Embora o volume do mercado de criptomoedas em 24 horas tenha caído 1,06%, a capitalização de mercado aumentou 3,58% no último dia, mostrando forte potencial de alta.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.