Mt. Gox transferiu US$ 2B em $BTC para carteira suspeita da BitGo

Uma carteira vinculada à BitGo recebeu mais de US$ 2B em $BTC no final de julho.

no final de julho. Após permanecer inativa por duas semanas, a carteira iniciou uma troca de teste, provavelmente em preparação para a próxima fase de reembolsos da Mt. Gox.

Com 33.105 $BTC na carteira alvo prestes a entrar no mercado, o movimento gerou especulação generalizada.

A transação de teste de 33.000 Bitcoins da BitGo sinalizou a fase final da saga da Mt. Gox?

As carteiras conectadas aos credores da Mt. Gox foram reativadas ontem, à medida que o acordo de uma década do colapso da exchange entra em suas fases finais.

BREAKING: Bitgo has just moved $2B of Mt. Gox BTC. pic.twitter.com/3aPFPhmGGN — Arkham (@ArkhamIntel) August 13, 2024

Apesar da perspectiva de mais de 33.000 $BTC entrando no mercado, os investidores parecem indiferentes, e o preço do $BTC na verdade aumentou 3%.

A seguir, vamos analisar mais de perto para entender por que a Mt. Gox transferiu US$ 2B em $BTC para uma carteira da BitGo e o que isso significa para o mercado em geral.

O legado contínuo do hack da Mt. Gox

A Mt. Gox, que já foi a maior exchange de Bitcoin, gerenciava mais de 70% das transações globais de Bitcoin antes que um grande hack levasse ao seu colapso em 2014.

Hackers roubaram aproximadamente 850.000 Bitcoins, avaliados em cerca de US$ 450M na época. A aplicação da lei posteriormente recuperou mais de 140.000 Bitcoins, desencadeando longas negociações sobre como os credores seriam reembolsados.

O colapso da Mt. Gox provou ser um ponto de virada. Ele destacou vulnerabilidades significativas no ecossistema das criptomoedas, iniciando um processo de recuperação legal e financeira que durou uma década.

2024 – O ano do plano de reembolso em $BTC da Mt. Gox

O plano de reembolso da Mt. Gox começou em 2024 e envolveu o reembolso daqueles afetados pelo hack com Bitcoin e Bitcoin Cash ($BCH).

Nobuaki Kobayashi (o fiduciário da exchange) confirmou a distribuição de aproximadamente 142.000 $BTC e 143.000 $BCH, totalizando mais de US$ 9B.

A exchange fez transferências significativas de $BTC para várias exchanges (como Bitstamp, Kraken e BitGo) com o propósito de reembolso. Isso incluiu uma transferência de 47.229 $BTC, no valor de aproximadamente US$ 3,13B, e agora, a Mt. Gox transferiu US$ 2B em $BTC para uma carteira da BitGo.

Os movimentos coincidiram com uma queda no preço do $BTC, o que gerou temores de que os reembolsos inundariam o mercado com $BTC, fazendo o preço cair ainda mais. Uma queda no preço do Bitcoin Cash alimentou ainda mais as preocupações.

No entanto, o medo, incerteza e dúvida (FUD) foram superestimados. Embora os reembolsos tenham causado flutuações de curto prazo, tiveram pouco impacto no trajeto de longo prazo do $BTC.

A Arkham Intelligence detectou as transações da carteira suspeita da BitGo e as vinculou aos reembolsos da Mt. Gox porque a BitGo é a última das cinco exchanges a receber fundos relacionados à Mt. Gox para distribuição. Desta vez, a notícia fez o preço do $BTC aumentar quase 3% em antecipação.

Reembolsos em $BTC planejados para minimizar movimentos de mercado

A introdução de grandes quantidades de $BTC no mercado e o aumento da pressão de venda continuam levantando preocupações sobre possíveis quedas de preço.

No entanto, a abordagem estruturada e gradual da Mt. Gox para os reembolsos foi projetada para mitigar perturbações severas no mercado, não para causá-las.

Em resumo, parece que esperar uma década para o reembolso transformou os credores da Mt. Gox em HODLers com “mãos de diamante” que preferem esperar a inundar o mercado.

À medida que os reembolsos da Mt. Gox se aproximam do fim, o mercado aguarda o próximo movimento do $BTC, esperando que nada como o hack da Mt. Gox volte a acontecer.