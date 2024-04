Musk planeja lançar nova cripto para comércio interplanetário

O bilionário Elon Musk, dono da montadora Tesla e da rede social X (ex-Twitter), e também da SpaceX, empresa que revolucionou a produção de foguetes e os serviços de lançamento de satélites, planeja uma nova empreitada.

Isso porque Musk, um ardoroso fã de ficção científica, nunca fez segredo de seu desejo de contribuir para a expansão da nossa espécie pelo espaço.

No entanto, isso exigirá a criação de um impressionante conjunto de inovações institucionais que permitam a transferência e a adaptação das atividades humanas a condições radicalmente novas. Por exemplo, como as pessoas pagarão por bens e serviços?

A questão não é nova, pois é possível encontrar uma miríade de respostas na ficção científica. Tomemos, por exemplo, a franquia Jornada nas Estrelas, que popularizou o apelido “a fronteira final” para o espaço.

No universo dela, a moeda da Federação, uma benevolente associação de espécies que usaram a tecnologia para superar a escassez, chama-se crédito. No entanto, há espécies que usam como dinheiro um precioso metal líquido, o Latinum, que fica suspenso em barras de ouro sem valor.

O uso do metal fictício Latinum como base de um sistema monetário é, aliás, um toque realista na construção do universo de Jornada nas Estrelas. Afinal, várias commodities serviram de moedas ou bases de sistemas monetários. Só para ilustrar, podemos citar materiais tão diferentes uns dos outros quanto ouro, prata, chá, conchas, pedras e tabaco.

O tabaco, aliás, serviu por muito tempo como moeda nas colônias britânicas das Carolinas, da Virgínia e de Maryland, no sul do que hoje é os Estados Unidos. Não só era possível usá-lo na compra de bens, como alimentos e casas, como no pagamento de impostos.

Estudiosos propõem soluções

O Nobel de Economia Milton Friedman, um defensor da contenção da expansão monetária, gostava de ressaltar que, quando a produção de tabaco crescia, a moeda perdia valor, o que levava à alta dos preços. Em uma palavra: inflação.

Paul Krugman, outro ganhador do prêmio Nobel, publicou no início de sua carreira um artigo de nome “A Teoria do Comércio Interestelar”. Neste trabalho, o acadêmico tentou prever as características de um sistema comercial em que bens pudessem ser transportados a velocidades próximas da velocidade da luz e como tal situação influenciaria fatores monetários como a taxa de juros.

Novo token é solução de Musk para transações no espaço

Elon Musk está, agora, apresentando a sua resposta à questão da moeda para o comércio interplanetário. Ele postou em sua conta no X que, lançará um novo token cripto ainda sem nome.

Essa criptomoeda foi criada com a finalidade de ser usada no comércio interplanetário. É uma solução para condições tecnológicas mais primitivas que aquelas imaginadas pelos roteiristas de Jornada nas Estrelas ou por Krugman. Essa, aliás, é a questão. Afinal, o objetivo é contribuir para o avanço da humanidade no espaço a partir do atual nível tecnológico.

Como Musk é um conhecido entusiasta das criptomoedas, não surpreende que ele tenha decidido que um ativo desse tipo é a melhor ferramenta para o comércio espacial.

E, em se tratando de Musk, quando todos falam para ele não fazer algo, aí é que ele faz.

Token viabilizará transações entre Marte e o Planeta Terra

Segundo Musk, o planejamento desta criptomoeda leva em conta a demora de transmissão de mensagens entre diferentes planetas e as dificuldades do transporte entre eles. No princípio, a criptomoeda deverá servir para as transações comerciais entre a Terra e a colônia que o bilionário planeja instalar em Marte em poucos anos.

Embora não haja ainda informações detalhadas, os debates sobre a cripto já estão pegando fogo. É provável até que a falta de informações esteja sendo um poderoso estimulante para as discussões e esteja estimulando as especulações sobre o tema.

Os apoiadores de Musk nas redes sociais estão tratando o token como mais uma jogada genial do visionário da tecnologia. Outros observadores, no entanto, são mais céticos.

De acordo com muitos deles, na melhor das hipóteses, a criptomoeda é um golpe publicitário. Nas piores das hipóteses, pensam, o ativo é ou uma concepção de ficção científica de segunda que queimará ao menor contato ou um golpe, pura e simplesmente.

Uma coisa é certa: mais uma vez, Musk conseguiu atrair para si as atenções de que tanto gosta. Como diria o Senhor Spock, que a Força esteja com ele.

1º de Abril – Dia da mentira

Manda a sinceridade que digamos que o texto até aqui foi uma pequena brincadeira de 1º de abril. Publicar um ou mais artigos do tipo é um procedimento que várias publicações ao redor do mundo seguem no “Dia da Mentira”.

Nem tudo no texto, porém, é invenção. Na verdade, pouco precisou ser inventado. Afinal, como observou o escritor americano Mark Twain, “a verdade é mais estranha que a ficção, mas isso é porque a ficção precisa se limitar ao possível. A verdade, não.”

Ouro, prata, chá, conchas, pedras e tabaco foram, sim, alguns dos materiais usados como dinheiro. Krugman realmente escreveu sobre o comércio interestelar (segundo ele, uma abordagem séria de um assunto leviano, ou seja, o contrário do que se costuma fazer em economia).

Além disso, rigorosamente falando, o prêmio que Friedman e Krugman receberam foi o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, que não é um dos prêmios que o testamento do filantropo sueco instituiu originalmente.

Além disso, ela deverá servir de plataforma para o teste de diferentes tecnologias para a organização de atividades econômicas e governança.

Musk tem planos ambiciosos para o planeta vermelho

Em dezembro de 2020, Musk declarou estar confiante na capacidade de sua companhia de levar humanos a Marte dentro de seis anos. Segundo ele, um de seus objetivos é a instalação de uma cidade autossustentável em Marte o mais cedo possível. Esse grupo humano, afirmou, poderá usar criptomoedas em suas atividades econômicas.

Alguns meses antes, em outubro, a SpaceX declarara que não reconhecerá a aplicação a Marte de nenhuma das leis internacionais sobre o espaço. Segundo a empresa, nenhuma nação ou aliança de nações tem soberania sobre o chamado Planeta Vermelho. Para aquele corpo celeste, argumentou, devem valer o autogoverno e acordos baseados na boa-fé dos envolvidos.

No começo de 2021, Musk criticou em uma postagem a criptomoeda Dogecoin em virtude da concentração de tokens em certas carteiras. Alguém sugeriu que ele lançasse sua própria criptomoeda.

E, por fim, o Senhor Spock nunca desejaria que a Força estivesse com quem quer que fosse. A Força é o termo utilizado em Guerra nas Estrelas, enquanto Spock, personagem icônico de Jornada nas Estrelas.

Feliz Dia da Mentira!