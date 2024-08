Nasdaq interrompe planos para ETFs de opções de Bitcoin e Ethereum após registros iniciais

Um registro no site da SEC revelou que a Nasdaq ISE, LLC retirou suas propostas para listar e negociar opções em ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista.

Este movimento vem na sequência de retiradas semelhantes por outras corretoras na semana passada. Apesar dessas retiradas, alguns analistas esperam que as corretoras reenviem suas propostas em breve.

A Nasdaq ISE, LLC retirou suas propostas de negociação de opções de ETF de Bitcoin e Ethereum. A corretora entrou com avisos na quinta-feira para retirar ambas as propostas.

De acordo com os registros da SEC, a Nasdaq não recebeu comentários sobre sua proposta de Bitcoin ETF. A corretora publicou as propostas para comentários em 12 de agosto de 2024 e as retirou no dia seguinte.

Outras corretoras, como MIAX, MIAX Pearl e BOX, também tomaram ações semelhantes. De acordo com o arquivamento da SEC, essas corretoras retiraram suas propostas em 1º de agosto.

A Cboe inicialmente retirou seu pedido, mas depois o apresentou novamente. Diante disso, alguns analistas de ETF dizem que essa ação sugere discussões em andamento com a SEC.

A NYSE American LLC também retirou sua proposta para opções de Bitwise e Grayscale Bitcoin ETF. Essa retirada se soma à crescente lista de exchanges que estão recuando da negociação de opções de cripto.

A SEC ainda não aprovou a negociação de opções em ETFs spot de Bitcoin e Ethereum. O silêncio do regulador provavelmente influencia as decisões das corretoras.

Apesar da onda de retiradas de propostas, especialistas do setor continuam otimistas. Alguns dizem que essas retiradas não significam necessariamente o fim das opções de ETF de criptomoedas, e outros esperam que as corretoras reenviem suas propostas em breve.

Em uma publicação recente no X, o analista de inteligência da Bloomberg, James Seyffart, disse que os registros da Nasdaq, NYSE e CBOE são mais importantes do que os pedidos de corretoras menores.

