Notícias sobre ETF de ETH impulsionam token de IA acima de US$ 7M - WienerAI apresenta padrão otimista no final da pré-venda.

Analistas preveem que a aprovação dos ETFs de ETH pela SEC pode impulsionar o Ethereum a superar o desempenho de mercado do Bitcoin.

A aprovação do ETF de ETH é esperada para atrair mais investidores institucionais e do mainstream ao promover um ambiente mais regulado.

A aprovação pode impulsionar projetos inovadores baseados em ETH como o WienerAI ($WAI), à medida que moedas com utilidade no mundo real se tornam cada vez mais populares.

A Securities and Exchange Commission (SEC) aprovou o Formulário 19b-4 para ETFs de ETH em maio. Agora, a comunidade cripto aguarda ansiosamente a aprovação final, que pode ocorrer já no dia 8 de julho.

Segundo a K33 Research, após a entrada em vigor dos ETFs de ETH, o Ethereum pode não apenas alcançar, mas superar o Bitcoin nos próximos meses.

Em 2021, o Goldman Sachs previu que $ETH poderia ultrapassar $BTC porque “parece ser a criptomoeda com maior potencial de uso real“, e isso foi antes da atualização Dencun no início deste ano.

Muitos tokens ERC-20 com utilidade no mundo real, como $PEIPEI, dispararam esta semana, coincidindo com os rumores da aprovação do ETF de ETH em apenas quatro dias.

Outro token ERC-20 que pode se beneficiar da aprovação é o WienerAI. Esta meme coin ainda está em pré-venda e já arrecadou mais de US$ 7M.

Prevemos uma fase otimista para todo o ecossistema ETH. A seguir, vamos discutir o que isso significa para o potencial do $WAI.

Bitcoin alcançou ATH após aprovação do ETF pelo SEC – O Ethereum vai disparar?

Se o Ethereum seguir os passos do Bitcoin, $ETH e moedas baseadas em Ethereum podem experimentar um aumento de preço nos próximos meses.

O Bitcoin atingiu seu topo histórico (ATH) de US$ 75K em março após receber o sinal verde do SEC para ETFs spot em 10 de janeiro.

Mostrando o potencial impacto que os ETFs podem ter no mercado cripto, o preço de $ETH disparou 23% (de aproximadamente US$ 3K para US$ 3.8K) na semana anterior à aprovação do Formulário 19b-4 pela SEC em maio.

Além disso, a autorização iminente do ETF de ETH tem muitos potenciais benefícios:

Ampliar a aceitação entre investidores do mainstream que podem ter sido céticos quanto à legitimidade e volatilidade das criptomoedas.

Atrair investidores institucionais ao proporcionar um ambiente regulado, o que pode levar a negociações de alto volume e aumentar a liquidez do mercado.

O valor do $ETH pode aumentar e impulsionar projetos e moedas baseadas em Ethereum.

Mais projetos de criptomoedas podem surgir na blockchain Ethereum para capitalizar seu sucesso

Consequentemente, após a aprovação, a K33 espera que desenvolvimentos como liquidez e estabilidade potencial de preços fomentem um ambiente otimista.

Além disso, alguns consideram o $ETH mais estável que o $BTC (que caiu mais de 18% no mês passado) por causa de seus casos de uso diversificados. Isso torna mais provável que tokens ERC-20 como $WAI tenham um bom desempenho.

Meme coins movidas por IA sobem antes da aprovação do ETF de ETH

$WAI tem o potencial de alcançar um retorno de 100x. Analistas preveem que o valor da moeda atingirá US$ 0,02 até 2030.

Embora ainda esteja em pré-venda, a meme coin inspirada em cachorro-salsicha tem potencial para superar outros bots de negociação como Floki Inu ($FLOKI) devido ao aproveitamento de:

Tecnologia de IA preditiva que identifica negociações para ajudar investidores a encontrar as principais criptomoedas e os melhores DEXs para negociar.

Capacidades de análise de mercado que permitem aos traders aprender com suas atividades de negociação.

Proteção MEV para prevenir que mineradores e bots manipulem ordens de transação para ganho financeiro antiético

Além disso, alocar 40% de seu fornecimento de tokens para recompensas comunitárias e staking mostra a prioridade do ecossistema para os ganhos de investidores iniciais e crescimento a longo prazo.

Não é de se admirar que seu ‘exército de salsichas’ esteja crescendo rapidamente, com mais de 14K seguidores no X e 12K assinantes no Telegram.

$WAI está atualmente cotado a US$ 0.000725, e esse preço está previsto para aumentar em 2 dias. Cerca de US$ 6.3B já foram staked, com um APY estimado de 162%.

Por fim, se você está interessado em comprar $WAI, vá ao site oficial, conecte sua carteira e insira o valor desejado.

Conclusão

Em resumo, com a aprovação do ETF de ETH pela SEC chegando, todo o ecossistema Ethereum, incluindo meme coins como WienerAI, provavelmente se beneficiará.

Além disso, o $WAI está bem posicionado para o sucesso devido aos recursos inovadores que o distinguem de outros projetos baseados em Ethereum.

Como o preço do token aumentará em poucos dias, agora pode ser um momento vantajoso para investidores cripto prospectivos comprarem $WAI a um preço baixo.