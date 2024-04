Nova Doge coin em pré-venda está chamando atenção – Dogeverse arrecadou mais de US$ 350.000 em poucas horas

Dogeverse ($DOGEVERSE), a nova criptomoeda temática de Shiba Inu, lança sua pré-venda bem a tempo para o Dia Internacional do Doge.

Enquanto os holofotes se voltam para tudo relacionado ao Doge por volta do dia 20 de abril, o $DOGEVERSE arrecadou mais de US$ 350 mil em poucas horas. Mas será que a relação com a meme coin original é a única razão para o sucesso inicial do projeto?

Transcendendo o espaço cripto

O apelo do Dogeverse reside em sua abordagem inovadora focada na compatibilidade multi-cadeias. Enquanto os concorrentes disputam a dominância em blockchains individuais como Solana, Avalanche e BNB Chain, o Dogeverse está construindo pontes.

Atualmente operacional na Ethereum, BNB Smart Chain e Polygon, o Dogeverse planeja expandir para Solana, Base e Avalanche em um futuro próximo.

Mais importante ainda, o Dogeverse é a primeira criptomoeda meme a tentar tal façanha. Projetos multi-cadeias existentes não alcançaram o nível de interconexão que o Dogeverse está buscando. Esse movimento estratégico potencialmente posiciona o token para uma adoção mais ampla.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

O Dogeverse também permite que investidores iniciais façam stake de seus tokens imediatamente e ganhem até 7.321% de APY, distribuídos ao longo de dois anos.

Investidores staked mais de 221 milhões de $DOGEVERSE até o momento, e as recompensas irão diminuir à medida que mais investidores se juntarem ao pool.

Como está indo a pré-venda do Dogeverse?

O próximo aumento de preço para US$ 0,00029100 está agendado para três dias ou ao atingir a meta de arrecadação de US$ 870.000.

Dada o ritmo atual da pré-venda, não há tempo a perder para investidores que buscam adquirir $DOGEVERSE antes de uma alta no mercado.

O $DOGEVERSE está sendo negociado a US$ 0,00029, com um preço final de pré-venda de US$ 0,00030500.

Ao combinar o timing estratégico e a compatibilidade multi-cadeias, o $DOGEVERSE tem todas as chances de atingir o soft cap de US$ 8,8 milhões na pré-venda.

Uma vez que a pré-venda terminar, o projeto entrará em sua terceira fase, que envolve a aplicação para listagens no CoinMarketCap e CoinGecko. O Dogeverse também almeja ser listado em DEXs (bolsas descentralizadas) e DEXTools.

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais.

Conclusões finais

O Dogeverse chamou a atenção da comunidade cripto em questão de horas após entrar em operação. Embora a associação com memes desempenhe sem dúvida um papel importante, o verdadeiro potencial do Dogeverse reside na sua compatibilidade multi-cadeias e recompensas por stake.

Enquanto assistimos à pré-venda se desenrolar rapidamente, uma pergunta persiste: o Dogeverse conseguirá manter esse ímpeto e alcançar seus objetivos ambiciosos? Lembre-se de que as meme coins são altamente voláteis. É importante fazer sua própria pesquisa e escolher o momento certo para investir.