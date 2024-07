Nova meme coin da Base ultrapassa US$ 2,2 milhões em pré-venda – Base Dawgz irá liderar a próxima alta das criptos?

A pré-venda do Base Dawgz ($DAWGZ) arrecadou US$ 2,2 milhões em menos de um mês desde seu lançamento.

As meme coins parecem estar voltando, especialmente as temáticas de cães ( ocupando 75% da participação de mercado ).

). Fatores que contribuem para o sucesso do $DAWGZ incluem sua função multi-chain, segurança auditada, crescente tração do ecossistema Base e recompensas comunitárias de US$ 1,26 bilhão.

Após uma recente tendência de baixa, as meme coins parecem estar em ascensão, com um aumento de 9% no volume de negociação nos últimos dias e um valor de mercado superior a US$ 48 bilhões.

Os investidores estão procurando o próximo projeto com grandes ganhos. As moedas da cadeia Base, em particular, estão chamando sua atenção. Uma dessas moedas é $DAWGZ, que tem o potencial de ser o próximo Brett ($BRETT). Mas o que está impulsionando a demanda por essa moeda da Base?

Meme coins voltaram à moda?

A blockchain Base está prestes a ultrapassar um valor de mercado de US$ 4 bilhões, com um aumento de 6% no volume de negociação de 24 horas.

Coincidindo com a crescente popularidade da rede blockchain, $DAWGZ (mantido na Base) ultrapassou US$ 2,2 milhões em sua pré-venda em menos de um mês desde seu lançamento.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

$DAWGZ é uma meme coin inspirada no Shiba Inu que visa capitalizar o sucesso do ecossistema Base e das meme coins temáticas de cães.

Meme coins com temáticas de cães capturaram a imaginação da comunidade, mordendo uma participação de 75% do valor total de mercado.

Além disso, mascotes temáticas de Shiba Inu parecem estar se saindo excepcionalmente bem, e algumas delas têm valores de mercado de sete dígitos: $DOGE (US$ 18 bilhões), $SHIB (US$ 10 bilhões) e $FLOKI (US$ 1,6 bilhão).

Cada um desses projetos cripto tem uma comunidade forte, mantendo a demanda e a resiliência dessas moedas. Por exemplo, $DOGE tem mais de 3,9 milhões de seguidores no X.

Embora não seja influenciado pelo Shiba, $BRETT é uma meme coin com temática de cães que tem se saído bem. Mantida na Base, ela testemunhou um aumento impressionante de 73,65% no último mês e um valor de mercado de US$ 1,59 bilhão.

Por fim, reunindo todos esses fatores, não é de se admirar que os investidores estejam potencialmente de olho no $DAWGZ como um sucessor do $BRETT e uma das principais pré-vendas de cripto.

Escolhas estratégicas de blockchain do $DAWGZ

Ser mantido na Base (como $BRETT) pode beneficiar o $DAWGZ. Embora a blockchain atualmente fique atrás da Solana (US$ 1,56 bilhão vs US$ 4,41 bilhões em TVL), ela recentemente ganhou mais tração. O TVL da Solana não alcançou seu ponto mais alto desde o final de 2021.

Além disso, o valor de mercado da Base de US$ 3,98 bilhões aumentou 6,51% nos últimos dias, enquanto o da Solana subiu apenas 2% no mesmo período.

As principais criptomoedas da Base que experimentaram ganhos notáveis nas últimas 24 horas incluem:

$KEREN (+68%)

$GIF (+64%)

$ANDY (+48%)

$POV (+44%)

$NORMIE (+24%)

A mais recente atualização Dencun da Ethereum dá aos tokens da Base (mantidos em redes Ethereum Layer-2) uma vantagem extra, tornando as transações mais rápidas e acessíveis.

No entanto, ao contrário de outras moedas da Base, o $DAWGZ não apenas colhe os benefícios da blockchain L2. Seu ecossistema é multi-chain, graças à tecnologia Wormhole e Portal Bridge.

Embora cunhada na Base, você também pode comprar, armazenar e negociar $DAWGZ nas redes Solana, Binance Smart Chain, Ethereum e Avalanche.

Ao estar presente em várias cadeias, a moeda de cães melhora a liquidez do mercado para ganhos mais significativos e simplifica as atividades de negociação para usuários de todas as carteiras.

Base Dawgz visa criar uma plataforma descentralizada que oferece aos usuários a liberdade de explorar, interagir e transacionar em várias blockchains sem esforço.

– Base Dawgz

Recompensas de token de US$ 1,26 bilhão do Base Dawgz e mais

$DAWGZ oferece amplas oportunidades para investidores. De acordo com seu whitepaper, uma campanha ‘Seja Social para Airdrop’ está em andamento, permitindo que os usuários criem e compartilhem conteúdo sobre o projeto em seu canal X por pontos, que podem ser trocados por $DAWGZ após a pré-venda.

Além disso, ao fazer parte da Base (desenvolvida pela Coinbase), o Base Dawgz pode aproveitar os 98 milhões de usuários da Coinbase em sua exchange centralizada.

A segurança é outro aspecto vital. $DAWGZ foi totalmente auditado para identificar e mitigar vulnerabilidades.

O roadmap do Base Dawgz destaca desenvolvimentos adicionais notáveis a serem observados, como aqueles que podem potencialmente impulsionar o $DAWGZ a ser o próximo $BRETT.

Crescimento da comunidade através de eventos para criar uma base de usuários leal.

Listagens em DEX e CEX para fornecer maior acessibilidade e liquidez.

Listagem no CoinMarketCap e CoinGecko para atrair um público mais amplo.

Recompensas comunitárias para incentivar a participação ativa.

Para amplificar ainda mais o crescimento, $DAWGZ distribui estrategicamente seus fundos de tokens em várias áreas, com poderosos US$ 1,26 bilhões de tokens alocados para recompensas comunitárias.

1 $DAWGZ atualmente custa US$ 0,005534 (acima de US$ 0,00479), e seu preço está programado para aumentar em breve. Analistas preveem que seu preço pode chegar a US$ 0,27 até 2030 após a listagem.

Comprar $DAWGZ é simples. Visite o site oficial do Base Dawgz, conecte sua carteira e compre a quantia desejada.

Junte-se aos canais X (com mais de 4,4 mil membros) e Telegram do Base Dawgz para ficar atualizado com o projeto.

Para resumir

A ascensão do $DAWGZ no mercado de meme coins é sustentada por sua alta demanda (como mostrado em sua pré-venda), infraestrutura multi-chain e generosas recompensas de tokens de campanha social.

Além disso, a presença multi-chain da moeda melhora a liquidez e a acessibilidade, enquanto sua tecnologia auditada dá tranquilidade aos investidores.

Considerando o sentimento positivo atual do mercado em relação à Base e às meme coins – e sua capacidade de capitalizar na base de usuários da Coinbase – $DAWGZ está preparado para o sucesso.

Por fim, se essa meme coin poderá impulsionar uma nova alta, só o tempo dirá.