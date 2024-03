Nova meme coin da Solana, DogWifCat explode 2.367% em 24 horas

Na última quarta-feira, 20 de março, foi lançada a mais nova meme coin da Solana, DogWifCat ($DWIFC). Já no lançamento, ela disparou 2.367%, atingindo o valor de US$ 0,01021 enquanto as compras seguem acelerando.

Além do Bitcoin, que registrou novas máximas históricas recentemente, outro grande marco no mundo das criptomoedas é o avanço da Solana. A princípio, tivemos o BONK e depois o Dogwifhat, e mais recentemente o $SMOG, $BOME e $SLERF.

Em conjunto, as memecoins estão demonstrando tanto a robustez quanto o valor da blockchain da Solana. Agora entra em cena o DogWifCat, que demonstrou um desempenho extraordinário, em menos de 24 horas após o lançamento. Do nada, o $DWIFC correu para uma capitalização de mercado de US$ 10,07 milhões e um volume de negociação desde o seu lançamento de US$ 7 milhões.

As baleias também irão receber bem o fato de que a liquidez atualmente está em US$ 4,31 milhões, o que significa que há provisão suficiente para facilitar grandes transações. O DogWifCat tem um fornecimento total de tokens de 1 bilhão – o endereço do token $DWIFC é wifhHP4nsNmhXJx9Rrq9NFiYShUTFAreM5LKHso5qXK.

Os compradores em potencial ficarão felizes em saber que nosso amigo peludo siamês DogWifCat já reuniu 1.390 detentores de tokens, isto em pouco tempo, conforme os dados do Dextools mostram.

Vale a pena comprar DogWifCat $DWIFC?

Diante do movimento atual do mercado, pode ser um bom momento para obter lucros em alguns dos outros tokens Solana em alta, como $BONK, $MYRO, $BOME e $SLERF, e girar alguns desses mega-lucros para DogWifCat ($DWIFC). O token pode ser comprado nas bolsas descentralizadas Jupiter ou Raydium, trocando por Solana ou um token baseado em Solana.

Como o próprio site da DWIFC descreve: “Pode haver muito dinheiro a ser feito com essa mistura de cachorro e gato”.

É claro que é difícil dizer com certeza quais memecoins serão as vencedoras que proporcionarão ROI extraordinário. Contudo, os insiders sugerem que o dinheiro das baleias inteligentes está entrando no projeto.

Por exemplo, uma dessas baleias realizou uma compra de US$ 102.000, segundo informações no canal do DogWifCat no Telegram. Portanto, provavelmente vale a pena se envolver.

DogWifCat ($DWIFC) o próximo $BOME ou melhor ainda, o próximo $SLERF

Existe a possibilidade de que o DogWifCat capture o espírito da época da mesma forma que o $BOME fez. Ou talvez até de forma mais impressionante como o $SLERF fez, sendo que este último agora possui uma capitalização de mercado de quase US$ 400 milhões.

Não há como dizer onde o preço pode terminar no primeiro dia de negociação, já que as memecoins continuam a cativar o mercado. O volume de negociação na moeda da preguiça, $SLERF foi de um recorde de US$ 2,7 bilhões no início desta semana, superando o volume em todo o ecossistema Ethereum.

O preço do $SLERF pode estar diminuindo um pouco diante da incerteza em torno do desenvolvedor (Solana). O preço caiu 12% nos últimos dias, embora tenha ganhado 3.517% desde o lançamento em 18 de março.

Talvez o preço do $SLERF esteja apenas corrigindo. No entanto, o risco de investir mais dinheiro na “moeda da preguiça” quando há oportunidades como o DogWifCat ($DWIFC), uma vez que esta moeda não precisa de um chapéu para adicionar mais 2.000% e mais aos ganhos que já foram registrados para os detentores.

DogWifCat é apenas um cachorro com um gato?

Outra nova moeda meme da Solana é o $BOME, mas depois de atingir altas logo após sua estreia, o preço tem caído. Por outro lado, o DogWifCat está em um caminho radicalmente contrastante enquanto seu preço continua a subir, sem sinal de desaceleração.

Pode ser “apenas um cachorro com um gato”, mas também pode ser a melhor negociação a se fazer no mercado de criptomoedas hoje. O mercado de alta está apenas começando e as memecoins estão na vanguarda. Memecoins – especialmente as variantes da Solana – estão aqui para ficar. DogWifCat parece ter o latido e o miado para fazer os traders investirem cada vez mais.

Aqueles que buscam lucros imediatos e rápidos podem desejar repensar sua estratégia, enquanto acompanham atentamente o trajeto deste foguete em direção à lua.

