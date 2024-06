Nova meme coin L2 Pepe Unchained arrecada US$ 1M em 1 semana – Será este o Pepe imbatível?

Pepe Unchained ($PEPU) visa superar $PEPE com sua própria blockchain L2.

Sua pré-venda arrecadou US$ 1M em menos de uma semana.

A moeda oferece altas recompensas de staking com um APY estimado de 1.927%.

Enquanto o preço de Pepe ($PEPE) tem flutuado, uma nova meme coin entrou no mercado, atraindo atenção e despertando o interesse dos investidores.

Inspirada pelo $PEPE, a Pepe Unchained ($PEPU) se destaca com sua própria rede blockchain Layer-2 (L2), oferecendo velocidades de transação rápidas, baixas taxas de gás e recompensas atraentes de staking.

Ela arrecadou US$ 200K poucos minutos após entrar em pré-venda e ultrapassou a barreira de US$ 1M em apenas uma semana. Sem sinais de que o impulso da pré-venda esteja diminuindo, vamos explorar o apelo da moeda do sapo.

$PEPU visa capitalizar o sucesso do $PEPE

Atualmente, $PEPE é a principal moeda temática de sapo com uma capitalização de mercado de US$ 5,14B. Desde que foi listada no CoinMarketCap, ela subiu 21.412,82%, com nem mesmo US$ 16M em $PEPE roubados, prejudicando seu progresso.

Por exemplo, se você investisse US$ 123 em $PEPE no ano passado, hoje você teria US$ 145M. Ou seja, um ROI impressionante de 118M%.

Os primeiros investidores do $PEPU podem ver ganhos semelhantes (se não maiores) – especialmente uma vez que a meme coin seja listada em grandes exchanges como a Binance.

$PEPU está pronto para dominar o $PEPE?

As redes Ethereum L1 frequentemente enfrentam congestionamentos que causam transações lentas e caras, enquanto a rede L2 do $PEPU aumenta o throughput de transações em 100x e reduz os custos, tornando-a mais escalável, rápida e econômica.

Ao contrário do $PEPE, que é limitado pelas restrições de sua cadeia nativa (Ethereum L1), o $PEPU liberta o sapo original de suas limitações L1 ao lançar seu próprio ecossistema de blockchain L2.

Portanto, o resultado é maior escalabilidade, transações mais rápidas e taxas de gás mais baixas. Além disso, custos de transação mais baixos significam que mais do seu dinheiro pode ser direcionado para obter lucros.

Os custos operacionais reduzidos e a eficiência aumentada significam mais recompensas para você.

– Pepe Unchained

Primeiramente, 20% dos fundos da pré-venda vão para staking. 82M $PEPU já foram staked com um APY estimado de 1.927%, sugerindo recompensas massivas para os primeiros investidores.

O projeto distribuiu estrategicamente seus tokens, focando no desenvolvimento a longo prazo e nas recompensas dos investidores.

Alocar 10% do $PEPU para inventário da cadeia significa que Pepe Unchained pode manter e atualizar sua rede L2, que já oferece inúmeros benefícios:

Ponte instantânea entre Pepe Unchained e $ETH

Maior capacidade de volume – 100x mais rápido que $ETH

Explorador de blocos dedicado para explorar e analisar transações

Taxas de transação mais baixas para maior acessibilidade e economia

Além disso, Pepe Unchained tem muito a oferecer. Seu roadmap destaca a dedicação do projeto para ‘fazer o Pepe grande novamente’ através da tecnologia L2, recompensas de staking duplas (1.927% APY) e desenvolvimento de um ecossistema completo.

Seu ecossistema inovador sugere recursos adicionais, como um marketplace, que podem estar em desenvolvimento, tornando-o uma das melhores pré-vendas de cripto deste ano.

Comprar $PEPU é fácil. Acesse o site oficial do Pepe Unchained, conecte uma carteira compatível e escolha o valor que deseja investir através do widget.

1 $PEPU está atualmente US$ 0.0080964 (antes de subir em dois dias), e há quatro métodos de compra: $ETH, $USDT, $BNB ou fiat.

Considerações finais

A tecnologia avançada do Pepe Unchained visa oferecer uma melhor experiência do usuário em comparação com a moeda original temática de sapo Pepe.

Por fim, considerando que os tokens que suportam protocolos L2 têm uma capitalização de mercado de US$ 21.8B, além do sucesso do $PEPE (apesar de não oferecer utilidade no mundo real), $PEPU está posicionado para ganhos futuros.

Tudo considerado, analistas preveem que o preço do $PEPE pode chegar a US$ 0.7 em 2030. No entanto, teremos que esperar para ver se $PEPU (assim como $PEPE) levará a um crescimento considerável.