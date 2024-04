Nova meme coin na Blockchain BASE tem o potencial de criar milionários

A primeira criptomoeda de meme temática Shiba Inu multi-chain está agora disponível na blockchain BASE da Coinbase, bem como na Ethereum, BSC Chain, Avalanche, Polygon e Solana.

Essa adição posiciona potencialmente o projeto para o crescimento explosivo experimentado por outras criptomoedas de meme na rede.

A blockchain Layer-2 da Coinbase, Base, atingiu US$ 5 bilhões em valor bloqueado (TVL). Isso representa um aumento mensal de 200% e colocando-a em terceiro lugar entre os L2s da Ethereum. Notavelmente, Base é o único L2 no top 5 com um ganho semanal de TVL, apesar de um declínio mais amplo no mercado.

Esse crescimento coincide com um aumento na atividade, com BASE processando mais transações nos últimos 30 dias do que Ethereum e Arbitrum juntos.

Não é surpresa que as criptomoedas de meme da BASE, como Degen, Brett e Based Shiba Inu, tenham gerado ganhos mensais de 21% a 200%.

O pico também coincidiu com uma mudança interessante na atenção da comunidade de NFTs para as criptomoedas de meme da BASE, provavelmente impulsionada pelo CEO da Coinbase, Brian Armstrong, que distribuiu NFTs soulbound na blockchain da BASE.

It feels like the once-was NFT community has moved into many different branches:

1) Memecoins

2) Farcaster/$DEGEN/Base

3) Ordinals and Bitcoin

4) Farming Blast

Totally different ecosystems and each is pretty all-encompassing.

The feed is all over the place.

— NFTstats.eth (@punk9059) April 1, 2024