Novas meme coins baratas para comprar em abril, antes que o valor exploda

Tanto o halving do Bitcoin como o Dogeday estão se aproximando e por isso esta pode ser a última chance de investir nas mais novas meme coins antes que a indústria de criptomoedas potencialmente se torne parabólica.

Hoje, vamos falar sobre Dogeverse, DogWifHat, Dogecoin20 e Slothana. Essas quatro meme coins mostraram um potencial considerável durante suas pré-vendas (algumas delas ainda não terminaram) e ainda podem estar subvalorizadas.

O valor de mercado global aumentou em 39,76%, de US$ 1,71 trilhão para US$ 2,39 trilhões nos últimos quatro meses. Isso pode significar que estamos em uma tendência de alta, com movimentos de preço maiores pela frente, especialmente com o próximo halving do Bitcoin e o Dogeday em 19 e 20 de abril.

Vamos ver o que esses projetos oferecem e por que podem ser investimentos válidos neste período.

1. Dogeverse ($DOGEVERSE) – Levantou mais de US$ 4,6 milhões

Dogeverse é a primeira criptomoeda Doge multichain. Foi lançada em quatro blockchains (Ethereum, BNB Chain, Avalanche e Polygon) e planeja incluir Solana e Base em breve.

Nos últimos dias, os investidores compraram mais de US$ 32.000 em $DOGEVERSE. 1 $DOGEVERSE está atualmente avaliado em US$ 0,000295.

Os detentores de tokens podem fazer staking de $DOGEVERSE e ganhar recompensas passivas enquanto participam de negociações multichain com taxas mais baixas e tempos de transação mais rápidos. Os investidores já fizeram staking de mais de US$ 7,4 bilhões em tokens.

A taxa de recompensas atual é de 216% APY, com 6088,28 $DOGEVERSE recompensados por bloco ETH minerado. Além disso, com uma alocação de 20 bilhões de tokens para liquidez, o projeto parece ter uma boa viabilidade a longo prazo.

Visite o site oficial da pré-venda do Dogeverse para saber mais sobre o projeto.

2. DogWifHat ($WIF) – Valor de mercado de quase US$ 3 bilhões na CoinMarketCap

$WIF faz parte de uma recente onda de meme coins Solana, mas, ao contrário da maioria, DogWifHat teve sucesso em sua pré-venda.

Foi listado na CoinMarketCap em 19 de dezembro de 2023 e recentemente mostrou um desempenho positivo. Aumentou 10% nos últimos dias, se recuperando de sua recente tendência de baixa.

Com quase 80.000 seguidores, o canal X do projeto está atraindo muita atenção, especialmente interesse orgânico de investidores autoproclamados degens.

$WIF tem um valor de mercado de quase US$ 3 bilhões e um preço de token de US$ 2,95.

Se você está curioso sobre as melhores meme coins do mercado, pode querer conferir nosso artigo. Isso ajudará você a tomar uma decisão de investimento melhor informada.

3. Slothana ($SLOTH) – Meme coin Sloth Levantou mais de US$ 10M

Slothana levantou mais de US$ 10 milhões e será lançada no dia 29 de abril, daqui a alguns dias. No entanto, ainda é possível comprar $SLOTH até a listagem oficial.

Como uma das novas criptomoedas no mercado, Slothana mostrou um potencial considerável durante sua pré-venda. Nos últimos dias, houve transações no valor de quase US$ 150.000 no endereço do desenvolvedor do $SLOTH, mostrando um aumento no interesse dos investidores.

>1 SLOTH vale 0,0001 SOL (US$ 0,015).

Slothana também atraiu um interesse orgânico significativo no X, com $SMOG e $WSM apoiando publicamente o projeto. Isso pode explicar por que muitos afirmam que os fundadores do $SMOG estão por trás do projeto Slothana.

Visite o site oficial da pré-venda para participar da pré-venda de Slothana.

4. Dogecoin20 ($DOGE20) – Levantou mais de US$ 10M e será listado em 18 de abril

A pré-venda do Dogecoin20 já está esgotada, após levantar mais de US$ 10 milhões desde que foi lançada há menos de duas semanas.

Por exemplo, na última semana, os investidores compraram quase US$ 250.000 em $DOGE20, dando ao projeto um impulso muito necessário. Resta saber se o $DOGE20 manterá esse interesse dos investidores no futuro.

Como um token ERC-20, o Dogecoin20 é mais versátil, ecologicamente correto e recompensador do que o Dogecoin. Além disso, oferece oportunidades de staking e um ecossistema não inflacionário. Por outro lado, o protocolo de prova de participação também torna o token facilmente acessível porque os investidores não precisam de uma configuração de mineração cara.

Após a demanda avassaladora pela moeda, os desenvolvedores decidiram antecipar o lançamento de 20 de abril para 18 de abril.

Visite o site oficial da pré-venda para saber mais sobre o $DOGE20.

Além do horizonte

Dogeverse, DogWifHat, Slothana e Dogecoin 20 têm projeções favoráveis com base em investimentos recentes e sentimento da comunidade.

No entanto, as meme coins podem ser um investimento complicado, pois podem flutuar amplamente e depender do FOMO. Muitas também se dissipam antes do final de sua pré-venda ou pouco depois. Faça sua própria pesquisa e invista de forma responsável para minimizar suas perdas.