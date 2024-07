Novo índice da BitMEX é o portal para as 10 maiores meme coins.

O índice MEMEMEXTUSDT rastreia o desempenho comum das 10 principais meme coins por capitalização de mercado.

Ele permite que os investidores distribuam o risco entre vários ativos ou amplifiquem seus ganhos com até 25x de alavancagem.

A cesta pode impulsionar a adoção mainstream das meme coins através de maior acessibilidade e gerenciamento de risco.

A exchange de derivativos cripto BitMEX acaba de lançar o contrato MEMEMEXTUSDT, que oferece aos investidores exposição às principais meme coins por meio de um único instrumento financeiro.

A seguir, vamos explorar o novo produto financeiro da BitMEX e o que isso significa para a indústria cripto.

O que é o MEMEMEXTUSDT?

O índice de cesta MEMEMEXTUSDT rastreia o desempenho das 10 principais meme coins por capitalização de mercado. Atualmente, inclui:

Dogecoin ($DOGE)

Shiba Inu ($SHIB)

Pepe ($PEPE)

DogWifHat ($WIF)

Bonk ($BONK)

loki ($FLOKI)

Brett ($BRETT)

Book of Meme ($BOME)

Dog Runes ($DOG)

Mog Coin ($MOG)

Como os preços das meme coins são extremamente voláteis, o índice é baseado em uma média ponderada e é rebalanceado mensalmente para precisão. A BitMEX compara seu novo instrumento ao popular índice de mercado de ações S&P 500, que rastreia o desempenho das 500 maiores empresas de capitalização nos EUA.

Este lançamento está alinhado com a expansão contínua de produtos de negociação da BitMEX, após a introdução das Opções BitMEX e do swap perpétuo altamente alavancado (200x) $ETH (ETHUSD).

Um swap perpétuo é um contrato derivativo que permite aos traders especular sobre o preço futuro de um ativo sem uma data de expiração.

Da mesma forma, o swap perpétuo $USDT-margined MEMEMEXTUSDT permite aos investidores especular sobre o movimento combinado de preço das meme coins populares com até 25x de alavancagem.

Mais detalhes sobre o novo índice da BitMEX

Cada contrato representa 0.0001 MEMEMEXT.

O tamanho do lote é de 1.000, ou seja, você só pode negociar o contrato em múltiplos de 1.000.

A taxa do maker é -0.015%, e a taxa do taker é 0.075%.

A margem inicial é 4% do valor do contrato (o valor mínimo de $USDT que você precisa manter na sua conta BitMEX para iniciar uma posição usando alavancagem).

A margem de manutenção é 2% do valor do contrato (o valor mínimo de $USDT que você deve manter na sua conta para evitar uma chamada de margem se o preço do contrato se mover contra você).

Para comemorar o lançamento, a BitMEX anunciou um sorteio de 10K $USDT. Os entusiastas das meme coins têm três dias restantes para testar sua sorte.

Introducing the BitMEX Meme Basket Index Perp – the S&P500 for crypto memecoins. It’s your gateway to get exposure to all the top meme coins at once, like $PEPE, $SHIB, $WIF, $DOGE, and $BONK. Join our $500 Giveaway: 1. Follow @BitMEX, Like & RT

2. Tag 3 friends + @BitMEX

3.… pic.twitter.com/S3IK9rhGyc — BitMEX (@BitMEX) July 4, 2024

A Espada de dois gumes da alavancagem da BitMEX

O principal benefício do índice de cesta de meme coins da BitMEX é a diversificação de risco. Colocar todos os seus ovos em uma cesta (por exemplo, investir todos os seus fundos em $PEPE) é ousado no mínimo. Ou seja, se o preço da moeda cair, você perde tudo.

A cesta MEMEMEXTUSDT é como ter uma caixa de ovos. Mesmo que algumas meme coins falhem, o desempenho positivo de outras na cesta pode ajudar a compensar essas perdas.

Além disso, o MEMEMEXTUSDT simplifica a negociação porque você não precisa rastrear o desempenho de cada ativo individualmente.

Traders tolerantes ao risco podem amplificar seu investimento inicial com a alavancagem de 25x da BitMEX. Por exemplo, se você tiver US$ 1K e a cesta custar US$ 1 por unidade, você pode emprestar mais US$ 24K da BitMEX para controlar uma posição maior.

Se o preço da cesta aumentar para US$ 2, você faria um lucro de US$ 49K em vez de US$ 1K. No entanto, a alavancagem é uma espada de dois gumes: se o preço da cesta cair para US$ 0.5, você perderia US$ 24.5K em vez de apenas US$ 500.

O MEMEMEXTUSDT é um caminho para a adoção mainstream?

A introdução do novo índice de cesta da BitMEX é uma boa notícia não apenas para investidores individuais, mas para todo o mercado de meme coins. Ao oferecer uma maneira mais acessível de negociar tokens meme, a BitMEX poderia atrair investidores avessos ao risco e fomentar o crescimento do setor através do aumento da demanda.

Além disso, assim como o índice S&P 500 reflete o mercado de ações dos EUA como um todo, o MEMEMEXTUSDT poderia se tornar um benchmark para o desempenho das meme coins.

Por outro lado, a alavancagem poderia aumentar a volatilidade nos preços das moedas subjacentes. Um influxo de novos investidores não familiarizados com as drásticas oscilações de preços das meme coins só agravaria a situação.

Em última análise, o lançamento do MEMEMEXTUSDT poderia encorajar outras exchanges a desenvolver produtos semelhantes.

Podemos ver mais cestas específicas de nicho, visando meme coins temáticas de cães, moedas apoiadas por celebridades ou tokens GameFi.

Considerações finais

O novo índice de cesta da BitMEX pode ajudar a trazer as meme coins para a arena financeira mainstream. Apesar dos riscos inerentes à alavancagem, o potencial para uma adoção mais ampla e maior acessibilidade para os investidores pode ser um ponto de virada para o setor de meme coins.